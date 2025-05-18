На скоростном поезде «Афросиаб» доберёмся до Бухары. После заселения в отель отправимся на экскурсию. Осмотрим комплекс Ляби-Хауз с рукотворным прудом, полюбуемся мечетью Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Зайдём в Торговые купола, где можно купить сувениры, подарки и угощения на любой вкус.

Увидим архитектурный ансамбль Пои-Калян, медресе Мири Араб, Улугбека и Абдулазизхана. Обязательно побываем у крепости Арк и мавзолея Саманидов.