Узбекистан яркий, красивый и интересный: от Ташкента до Хивы через Самарканд и Бухару
Влюбиться в синюю мозаику мечетей, поторговаться на восточном рынке и увидеть древнюю обсерваторию
Приглашаем в насыщенное путешествие по четырём главным городам Узбекистана.
В Ташкенте вы увидите, как удивительно сплетаются в столице древнее и современное, купола мечетей и небоскрёбы, восточные торговые ряды и модные заведения.
Самарканде полюбуемся средневековыми архитектурными шедеврами: мавзолеем Гур-Эмир, мечетью Биби-Ханум и комплексом Шахи-Зинда. Бухара удивит живописным комплексом Ляби-Хауз, неприступной крепостью Арк и множеством святынь.
В Хиве увидим медресе Мухаммада Амин-хана и мавзолей Пахлаван-Махмуда, крепость Ичан-Кала и дворец Таш-Хаули.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ виза не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по Ташкенту
Встретим вас в аэропорту, отвезём в Ташкент и начнём экскурсию. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, осмотрим мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка «Чорсу», а затем отправимся в центр столицы. Побываем на площади Амира Темура и площади Независимости, полюбуемся небоскрёбами Ташкент-Сити. Заглянем в Государственный музей прикладного искусства и Государственный музей истории Тимуридов.
Заселимся в отель и отдохнём.
2 день
Исследуем Самарканд
Позавтракаем и на скоростном поезде «Афросиаб» поедем в Самарканд. В пути проведём 2 часа, заселимся в отель и начнём знакомство с городом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, осмотрим площадь Регистан и полюбуемся памятником средневековой архитектуры Шахи-Зинда. Увидим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум. Обязательно заглянем на колоритный восточный рынок.
3 день
Бухара - музей под открытым небом
На скоростном поезде «Афросиаб» доберёмся до Бухары. После заселения в отель отправимся на экскурсию. Осмотрим комплекс Ляби-Хауз с рукотворным прудом, полюбуемся мечетью Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Зайдём в Торговые купола, где можно купить сувениры, подарки и угощения на любой вкус.
Увидим архитектурный ансамбль Пои-Калян, медресе Мири Араб, Улугбека и Абдулазизхана. Обязательно побываем у крепости Арк и мавзолея Саманидов.
4 день
Переезд в Хиву
После завтрака поедем в Хиву на пассажирском поезде со спальными купе. По прибытии заселимся в отель, свободное время.
5 день
Главные достопримечательности Хивы
Начнём экскурсию по Хиве. Посетим крепость Ичан-Кала, осмотрим медресе Мухаммада Амин-хана и мавзолей Пахлаван-Махмуда. Увидим минарет Ислам-ходжа — самое высокое сооружение в городе, мечеть Джума и Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в 19 веке. А ещё полюбуемся караван-сараем Бадриддин.
У вас будет свободное время, затем — вылет в Ташкент. По прибытии заселимся в отель.
6 день
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту и ж/д билеты
Трансферы из/в аэропорт
Экскурсии по программе и услуги гида
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Обеды и ужины, напитки
Индивидуальные экскурсии по желанию
Доплата за 1-местное размещение - $40 за 1 ночь
Индивидуальное проведение тура для одного человека - доплата $40 за каждый день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саидахмат — Организатор в Ташкенте
Я и мои сотрудники родились и живем в Ташкенте. У нас в команде есть специалисты в области узбекской архитектуры и истории, а также мы страстные любители местной кухни, что позволяет читать дальше
нам делиться с путешественниками не только фактами, но и увлекательными рассказами.
Я верю, что каждый путешественник уникален, и стараемся, чтобы наши туры соответствовали вашим интересам и ожиданиям. Мы не только показываем достопримечательности, но и создаем уникальный культурный опыт.
Мы следуем традиции теплого узбекского гостеприимства и стремимся сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным. Постоянно стремимся к повышению своей квалификации, чтобы предоставить вам только самые актуальные знания и незабываемые впечатления.
М
Мария
18 мая 2025
Провели незабываемое время в Узбекистане, тур был организован на высшем уровне от момента встречи до посадки в самолёт домой, мелкие недочёты и возникающие в процессе ситуации разрешались оперативно. Команда очень ответственная, гиды прекрасные, всё очень понравилось, рекомендуем от души.