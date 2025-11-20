Сегодня во время экскурсии по Ичан-Кале вы посетите комплекс Пахлавана Махмуда — усыпальницу святого и поэта, украшенную великолепной керамикой; крепость Куня-Арк, с которой начиналась история Хивы; и минарет Ислам-Ходжи — изящный символ города, с площадки которого открывается впечатляющая панорама.

После экскурсии — свободное время для прогулок по узким улочкам и покупки сувениров в ремесленных лавках. Вечером у вас будет время, чтобы подготовиться к празднику и отдохнуть.

С 22:00 начнётся новогодняя шоу-программа с праздничным ужином, музыкой и танцами. Встречаем Новый год в атмосфере восточной сказки!