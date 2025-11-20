Мои заказы

Новый год в сердце Востока: Хива, Бухара и Самарканд, тур по главным локациям с праздничным ужином

Полюбоваться древними дворцами и мечетями, увидеть пустыню Кызылкум и исследовать мавзолей Гур-Эмир
Приглашаем встретить Новый год и провести зимние выходные в сказочном Узбекистане.

За один тур вы побываете в трёх городах, которые сохранили дух старины и словно бы переносят путешественников в прошлое.

Увидите главные
достопримечательности Хивы, Бухары и Самарканда: ансамбль Боло-Хауз, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда и многое другое.

Перед вами будут представать не только мечети и медресе: мы покажем дворец, сочетающий восточную пышность и европейскую изысканность, древнюю обсерваторию и бескрайнюю пустыню.

31 декабря вас будет ждать праздничная шоу-программа с ужином, музыкой, танцами и неповторимой восточной атмосферой.

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Хиву

Встретим вас в аэропорту и отправимся в Хиву (40 км, около 1 часа в пути). После заселения в отель у вас будет свободное время для отдыха и неспешной прогулки по городу.

2 день

Ичан-Кала: крепость Куня-Арк, минарет Ислам-Ходжи; встреча Нового года

Сегодня во время экскурсии по Ичан-Кале вы посетите комплекс Пахлавана Махмуда — усыпальницу святого и поэта, украшенную великолепной керамикой; крепость Куня-Арк, с которой начиналась история Хивы; и минарет Ислам-Ходжи — изящный символ города, с площадки которого открывается впечатляющая панорама.

После экскурсии — свободное время для прогулок по узким улочкам и покупки сувениров в ремесленных лавках. Вечером у вас будет время, чтобы подготовиться к празднику и отдохнуть.

С 22:00 начнётся новогодняя шоу-программа с праздничным ужином, музыкой и танцами. Встречаем Новый год в атмосфере восточной сказки!

3 день

Дворец Таш-Хаули, медресе Алакули-хана, минарет Мухаммад Амин-хана

После завтрака вас ждёт вторая часть экскурсии по Ичан-Кале. Вы посетите дворец Таш-Хаули — главную резиденцию хивинских ханов с роскошными дворами. Затем — медресе Алакули-хана, где находится музей Авиценны, рассказывающий о развитии медицины и научных достижениях средневекового Востока.

Далее вас ждёт мечеть Джума — удивительное сооружение без фасада и куполов, поддерживаемое 213 резными колоннами. Осмотрим медресе и минарет Мухаммад Амин-хана, крупнейшие в Средней Азии. Их монументальный облик и масштаб поражают воображение. После осмотра — свободное время для прогулок и отдыха.

4 день

Переезд в Бухару через пещеру Кызылкум

Переедем в Бухару (440 км, около 7 часов). Путь проходит через пустыню Кызылкум — один из самых больших песчаных массивов планеты. Вы увидите красноватые пески, освещённые солнцем, и реку Амударью, вдоль которой когда-то шли караваны Великого шёлкового пути. По дороге предусмотрены остановки для отдыха и фотографий.

Во второй половине дня — прибытие в Бухару, древнейший город Центральной Азии. После размещения — свободное время для прогулки по вечерним улицам.

5 день

Мавзолей Саманидов, Чашма Аюб, комплекс Пой-Калян и площадь Ляби-Хауз

Сегодня вы увидите мавзолей Саманидов — выдающийся памятник 9 века, сочетающий доисламские и исламские традиции, и мавзолей Чашма Аюб, связанный с легендой о пророке Иове. Затем — ансамбль Боло-Хауз, пятничную мечеть с двадцатью резными колоннами, и крепость Арк, где веками жили бухарские эмиры.

В комплексе Пой-Калян вы осмотрите величественный минарет, соборную мечеть и медресе Мири-Араб — символ города. Далее — медресе Улугбека и Абдулазиз-хана.

Погуляем по площади Ляби-Хауз и посетим крытые торговые купола 16 века с мастерскими и лавками ремесленников.

6 день

Дворец Ситораи Мохи-хоса, некрополь Бахаутдина Накшбанди и переезд в Самарканд

После завтрака отправимся за пределы города. Посетим дворец Ситораи Мохи-хоса — летнюю резиденцию последнего эмира, сочетающую восточную пышность и европейскую изысканность. Затем — некрополь Бахаутдина Накшбанди, священное место паломничества, где покоится великий суфийский учитель.

Переедем в Самарканд (280 км, 4–5 часов). Заселимся в гостиницу и погуляем по площадь Регистан в свете вечерних огней.

7 день

Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека

Сегодня вы увидите площадь Регистан — ансамбль трёх медресе, символ Самарканда; мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и его потомков; и мечеть Биби-Ханум, построенную по приказу великого завоевателя.

Далее посетим некрополь Шахи-Зинда, где вдоль древней улицы выстроены мавзолеи с мозаиками из лазури и бирюзы, и обсерваторию Улугбека, место, где внук Тамерлана изучал звёзды.

8 день

Отъезд

После завтрака и освобождения номеров — трансфер в аэропорт Самарканда. Счастливого пути и до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина, минеральная вода каждый день
  • Трансферы по маршруту, в том числе групповой трансфер из/в аэропорт
  • Праздничный ужин и шоу-программа в ресторане в новогоднюю ночь (алкогольные и прохладительные напитки включены)
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Ургенча и обратно из Самарканда
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $188
  • Медицинская страховка
  • Входные билеты
  • Дополнительная ночь до или после тура - $60 (2-местный номер), $50 (1-местный номер)
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - $30 на седане (в одну сторону), $50 на микроавтобусе (в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Ургенч», 14:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Самарканда, 12:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ургенч
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

