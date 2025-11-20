За один тур вы побываете в трёх городах, которые сохранили дух старины и словно бы переносят путешественников в прошлое.
Увидите главные
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Хиву
Встретим вас в аэропорту и отправимся в Хиву (40 км, около 1 часа в пути). После заселения в отель у вас будет свободное время для отдыха и неспешной прогулки по городу.
Ичан-Кала: крепость Куня-Арк, минарет Ислам-Ходжи; встреча Нового года
Сегодня во время экскурсии по Ичан-Кале вы посетите комплекс Пахлавана Махмуда — усыпальницу святого и поэта, украшенную великолепной керамикой; крепость Куня-Арк, с которой начиналась история Хивы; и минарет Ислам-Ходжи — изящный символ города, с площадки которого открывается впечатляющая панорама.
После экскурсии — свободное время для прогулок по узким улочкам и покупки сувениров в ремесленных лавках. Вечером у вас будет время, чтобы подготовиться к празднику и отдохнуть.
С 22:00 начнётся новогодняя шоу-программа с праздничным ужином, музыкой и танцами. Встречаем Новый год в атмосфере восточной сказки!
Дворец Таш-Хаули, медресе Алакули-хана, минарет Мухаммад Амин-хана
После завтрака вас ждёт вторая часть экскурсии по Ичан-Кале. Вы посетите дворец Таш-Хаули — главную резиденцию хивинских ханов с роскошными дворами. Затем — медресе Алакули-хана, где находится музей Авиценны, рассказывающий о развитии медицины и научных достижениях средневекового Востока.
Далее вас ждёт мечеть Джума — удивительное сооружение без фасада и куполов, поддерживаемое 213 резными колоннами. Осмотрим медресе и минарет Мухаммад Амин-хана, крупнейшие в Средней Азии. Их монументальный облик и масштаб поражают воображение. После осмотра — свободное время для прогулок и отдыха.
Переезд в Бухару через пещеру Кызылкум
Переедем в Бухару (440 км, около 7 часов). Путь проходит через пустыню Кызылкум — один из самых больших песчаных массивов планеты. Вы увидите красноватые пески, освещённые солнцем, и реку Амударью, вдоль которой когда-то шли караваны Великого шёлкового пути. По дороге предусмотрены остановки для отдыха и фотографий.
Во второй половине дня — прибытие в Бухару, древнейший город Центральной Азии. После размещения — свободное время для прогулки по вечерним улицам.
Мавзолей Саманидов, Чашма Аюб, комплекс Пой-Калян и площадь Ляби-Хауз
Сегодня вы увидите мавзолей Саманидов — выдающийся памятник 9 века, сочетающий доисламские и исламские традиции, и мавзолей Чашма Аюб, связанный с легендой о пророке Иове. Затем — ансамбль Боло-Хауз, пятничную мечеть с двадцатью резными колоннами, и крепость Арк, где веками жили бухарские эмиры.
В комплексе Пой-Калян вы осмотрите величественный минарет, соборную мечеть и медресе Мири-Араб — символ города. Далее — медресе Улугбека и Абдулазиз-хана.
Погуляем по площади Ляби-Хауз и посетим крытые торговые купола 16 века с мастерскими и лавками ремесленников.
Дворец Ситораи Мохи-хоса, некрополь Бахаутдина Накшбанди и переезд в Самарканд
После завтрака отправимся за пределы города. Посетим дворец Ситораи Мохи-хоса — летнюю резиденцию последнего эмира, сочетающую восточную пышность и европейскую изысканность. Затем — некрополь Бахаутдина Накшбанди, священное место паломничества, где покоится великий суфийский учитель.
Переедем в Самарканд (280 км, 4–5 часов). Заселимся в гостиницу и погуляем по площадь Регистан в свете вечерних огней.
Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека
Сегодня вы увидите площадь Регистан — ансамбль трёх медресе, символ Самарканда; мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и его потомков; и мечеть Биби-Ханум, построенную по приказу великого завоевателя.
Далее посетим некрополь Шахи-Зинда, где вдоль древней улицы выстроены мавзолеи с мозаиками из лазури и бирюзы, и обсерваторию Улугбека, место, где внук Тамерлана изучал звёзды.
Отъезд
После завтрака и освобождения номеров — трансфер в аэропорт Самарканда. Счастливого пути и до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1225
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина, минеральная вода каждый день
- Трансферы по маршруту, в том числе групповой трансфер из/в аэропорт
- Праздничный ужин и шоу-программа в ресторане в новогоднюю ночь (алкогольные и прохладительные напитки включены)
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Ургенча и обратно из Самарканда
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - $188
- Медицинская страховка
- Входные билеты
- Дополнительная ночь до или после тура - $60 (2-местный номер), $50 (1-местный номер)
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - $30 на седане (в одну сторону), $50 на микроавтобусе (в одну сторону)