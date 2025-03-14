7 дней
Всё, что нужно увидеть в Узбекистане: Ташкент и Самарканд, Хива и Бухара
Познакомиться с историей городов, полюбоваться мозаичными узорами и пройтись по оживлённым базарам
Начало: Ургенч, аэропорт, утро
14 мар в 09:00
14 апр в 09:00
$485 за человека
9 дней
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
7 мар в 14:00
9 мар в 14:00
$870 за человека
скидка
10%
7 дней
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
17 фев в 10:00
24 фев в 10:00
160000144 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Из аэропорта»
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