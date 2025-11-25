Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
159 000 ₽ за человека
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
4 янв в 14:00
$870 за человека
Новый год в сердце Востока: Хива, Бухара и Самарканд, тур по главным локациям с праздничным ужином
Полюбоваться древними дворцами и мечетями, увидеть пустыню Кызылкум и исследовать мавзолей Гур-Эмир
Начало: Аэропорт «Ургенч», 14:00. Возможно любое время вст...
30 дек в 14:00
$1225 за человека
