Всё, что нужно увидеть в Узбекистане: Ташкент и Самарканд, Хива и Бухара
Познакомиться с историей городов, полюбоваться мозаичными узорами и пройтись по оживлённым базарам
Начало: Ургенч, аэропорт, утро
14 мая в 08:00
14 июн в 08:00
$485 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
26 мая в 10:00
160 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
Начало: Ургенч, аэропорт, утро
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
$530 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Летние»
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