Автобусная объединенная экскурсия ⛳ в Часовню Рослин, усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд и вискикурню Гленкинчи на полный день.

Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна. Часовня построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, сценами из Библии и горгульями, знаками Масонов и языческими символами.

Усадьба Абботсфорд – родовой замок 🏰 шотландского писателя Вальтера Скотта, построенный по его же проекту. Ярый поклонник смешения стилей и страстный коллекционер редкостей, Вальтер Скотт старался скопировать все интересные для него детали, которыми он восхищался в соседних дворцах. Витражи с шотландскими королями, статуи горгулий, рыцарские доспехи и средневековые реликвии, обширная библиотека — все это стало главным украшением интерьера замка.

Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie). Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня гордится своей исторической коллекцией виски. Ячмень, выращенный на холмах, удобренных морскими водорослями, отличается ранней зрелостью и легкостью и придает виски Гленкинчи глубину и многранность вкуса. Убедиться в этом можно на дегустации виски в баре вискикурни.