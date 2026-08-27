Автомобильная экскурсия в Часовню Рослин (Rosslyn Chapel), усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford House) и вискикурню Гленкинчи (Glenkinchie). Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна.
Часовня
Часовня
Описание экскурсииВыездная экскурсия в Часовню Рослин, усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд и вискикурню Гленкинчи на полный день. Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна. Часовня построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, сценами из Библии и горгульями, знаками Масонов и языческими символами. Усадьба Абботсфорд – родовой замок шотландского писателя Вальтера Скотта, построенный по его же проекту. Ярый поклонник смешения стилей и страстный коллекционер редкостей, Вальтер Скотт старался скопировать все интересные для него детали, которыми он восхищался в соседних дворцах. Витражи с шотландскими королями, статуи горгулий, рыцарские доспехи и средневековые реликвии, обширная библиотека — все это стало главным украшением интерьера замка. Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie). Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня гордится своей исторической коллекцией виски. Ячмень, выращенный на холмах, удобренных морскими водорослями, отличается ранней зрелостью и легкостью и придает виски Гленкинчи глубину и многогранность вкуса. Убедиться в этом можно на дегустации виски в баре вискикурни.
в 08:30 в разные дни
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Рослин (ROSSLYN CHAPLE)
- Усадьба Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford House)
- Вискикурня
Что включено
- Транспорт от места встречи и до центра Эдинбурга по окончании экскурсий, сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты, питание, трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в центре Эдинбурга
Завершение: Центр Эдинбурга
Когда и сколько длится?
Когда: в 08:30 в разные дни
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Эдинбурга
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