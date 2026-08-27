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Часовня читать дальше уменьшить построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, сценами из Библии, горгульями. Усадьба Абботсфорд – родовой замок шотландского писателя Вальтера Скотта.



Витражи с шотландскими королями, горгульи, рыцарские доспехи и реликвии, библиотека. Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie).



Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня гордится своей исторической коллекцией виски. Автомобильная экскурсия в Часовню Рослин (Rosslyn Chapel), усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford House) и вискикурню Гленкинчи (Glenkinchie). Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна.Часовня

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Описание экскурсии Выездная экскурсия в Часовню Рослин, усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд и вискикурню Гленкинчи на полный день. Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна. Часовня построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, сценами из Библии и горгульями, знаками Масонов и языческими символами. Усадьба Абботсфорд – родовой замок шотландского писателя Вальтера Скотта, построенный по его же проекту. Ярый поклонник смешения стилей и страстный коллекционер редкостей, Вальтер Скотт старался скопировать все интересные для него детали, которыми он восхищался в соседних дворцах. Витражи с шотландскими королями, статуи горгулий, рыцарские доспехи и средневековые реликвии, обширная библиотека — все это стало главным украшением интерьера замка. Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie). Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня гордится своей исторической коллекцией виски. Ячмень, выращенный на холмах, удобренных морскими водорослями, отличается ранней зрелостью и легкостью и придает виски Гленкинчи глубину и многогранность вкуса. Убедиться в этом можно на дегустации виски в баре вискикурни.

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