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Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie

Amitours D.
Amitours D. – Гид из Эдинбурга
Автобусная объединенная экскурсия ⛳ в Часовню Рослин (Rosslyn Chapel), усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford House) и вискикурню Гленкинчи (Glenkinchie).

Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна.

Часовня построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, сценами из Библии, горгульями.

Усадьба Абботсфорд – родовой замок 🏰 шотландского писателя Вальтера Скотта.

Витражи с шотландскими королями, горгульи, рыцарские доспехи и реликвии, библиотека.

Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie).

Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня гордится своей исторической коллекцией виски.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €110 за человека

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Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie

Что вы увидите

  • Часовня Рослин (ROSSLYN CHAPLE)
  • усадьба Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford House)
  • вискикурня
Автобусная объединенная экскурсия ⛳ в Часовню Рослин, усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд и вискикурню Гленкинчи на полный день.
Часовня Рослин (Rosslyn Chapel) стала более популярной после публикации Кода да Винчи Дэна Брауна. Часовня построена потомками Тамплиеров, и богато украшена резьбой, сценами из Библии и горгульями, знаками Масонов и языческими символами.
Усадьба Абботсфорд – родовой замок 🏰 шотландского писателя Вальтера Скотта, построенный по его же проекту. Ярый поклонник смешения стилей и страстный коллекционер редкостей, Вальтер Скотт старался скопировать все интересные для него детали, которыми он восхищался в соседних дворцах. Витражи с шотландскими королями, статуи горгулий, рыцарские доспехи и средневековые реликвии, обширная библиотека — все это стало главным украшением интерьера замка.
Вискикурня Гленкинчи (Glenkinchie). Производство «воды жизни» было запущено в 1823 и в настоящее время вискикурня гордится своей исторической коллекцией виски. Ячмень, выращенный на холмах, удобренных морскими водорослями, отличается ранней зрелостью и легкостью и придает виски Гленкинчи глубину и многранность вкуса. Убедиться в этом можно на дегустации виски в баре вискикурни.
Что входит
  • транспорт от места встречи и до центра Эдинбурга по окончании экскурсий
  • сопровождение гида
  • входной билет в Часовню Рослин
  • входной билет в усадьбу Абботсфорд
  • входной билет в вискикурню
Что не входит
  • питание
  • трансфер до места встречи
Начало
🚩 69 Belford Rd, Edinburgh EH4 3DG
Место завершения
🏁 центр Эдинбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Amitours D.
Amitours D.
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