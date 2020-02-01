21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Загадочные места Эдинбурга

Наша прогулка начнется с Королевской Мили — главной улицы средневекового Старого города и самого таинственного района Эдинбурга. Вы увидите старинные дома и неизвестные туристам уголки города, каждый из которых — со своими историями и тайнами. А у Эдинбургского замка, который с 11 века неприступной скалой возвышается над Старым городом, вы осмотрите внешние крепостные постройки и окунетесь в мир мистических историй, правдивых и мифических, существующих со времен создания замка.

Мир шотландских легенд и преданий

Древняя история Эдинбурга откроется вам через призму его тайн, средневековых легенд и народных поверий. Я расскажу вам о захватывающих дух событиях, происходивших в стенах Эдинбурга, о нетривиальных и загадочных судьбах королевских особ Шотландии и проклятых поколениях королевских родов, а также о таинственных событиях внутри шотландских кланов, приведших к предательствам и кровопролитным войнам.

Если в день экскурсии будет плохая погода (дождь, сильный ветер), то, по вашему желанию, вторую часть мистической истории Эдинбурга я расскажу в одном из местных уютных пабов с камином за пинтой местного эля, коктейлем с шотландским виски или чашкой хорошего британского чая.