21 отзыв оставили туристы

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Мистический Эдинбург

Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£98 за экскурсию

У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Евгения – Гид в Эдинбурге
Судьбы королевских особ, родовые проклятия и войны древних шотландских кланов — легенды Эдинбурга могут рассказать о городе больше, чем учебники истории 📖.

Тех, кто отважится вместе со мной заглянуть в мир средневековых преданий Шотландии, я проведу от старинной Королевской Мили до окруженного невероятными легендами Эдинбургского замка, открывая перед вами манящую мистическую историю 📖 города.
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург

Что вас ожидает

Загадочные места Эдинбурга
Наша прогулка начнется с Королевской Мили — главной улицы средневекового Старого города и самого таинственного района Эдинбурга. Вы увидите старинные дома и неизвестные туристам уголки города, каждый из которых — со своими историями и тайнами. А у Эдинбургского замка, который с 11 века неприступной скалой возвышается над Старым городом, вы осмотрите внешние крепостные постройки и окунетесь в мир мистических историй, правдивых и мифических, существующих со времен создания замка.

Мир шотландских легенд и преданий
Древняя история Эдинбурга откроется вам через призму его тайн, средневековых легенд и народных поверий. Я расскажу вам о захватывающих дух событиях, происходивших в стенах Эдинбурга, о нетривиальных и загадочных судьбах королевских особ Шотландии и проклятых поколениях королевских родов, а также о таинственных событиях внутри шотландских кланов, приведших к предательствам и кровопролитным войнам.

Если в день экскурсии будет плохая погода (дождь, сильный ветер), то, по вашему желанию, вторую часть мистической истории Эдинбурга я расскажу в одном из местных уютных пабов с камином за пинтой местного эля, коктейлем с шотландским виски или чашкой хорошего британского чая.

Организационные детали

  • Эдинбург расположен на холмистых грядах, поэтому советуем выбирать для экскурсии удобную обувь
  • Если с вами будут дети, то по желанию мы можем концентрироваться на сказках из народного фольклора и на реальной истории Эдинбурга с упоминанием некоторых городских легенд
  • С вашего согласия мы можем посетить древнее кладбище, на котором похоронено множество людей, внесших вклад в развитие Эдинбурга
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург
Мистический Эдинбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Привет, друзья-путешественники! Меня зовут Евгения. По образованию я специалист медиа менеджмента и финансист. Живу в Эдинбурге 7 лет и с радостью покажу этот город вам! Я расскажу об истории и культуре Эдинбурга, традициях и нравах шотландцев. Вы окунетесь в мистические истории и народные предания Старого и Нового города, увидите не только основные достопримечательности, но и тайные уголки Эдинбурга. Наша экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и будет интересна как взрослым, так и детям.
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21 отзыв оставили туристы

1 февраля 2020
Шли с папой на экскурсию с опаской, так как терпеть их не можем. Но Евгения нас покорила! Такая захватывающая манера повествования, что хотелось продолжать прогулку до утра, несмотря на сильный ветер! Очень приятно слушать человека, который не только хорошо знает историю города, но и по-настоящему его любит. Евгения заразила нас этой любовью, и благодаря ей мы узнали много нового и интересного. Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет интересно и приятно провести время в этом волшебном городе!
23 января 2020
Мы впервые посетили Эдинбург и решили начать с мистики. Спасибо огромное за интересные истории, секретные закоулочки и атмосферу средневековья. Мы влюбились в этот город ! Спасибо, что приоткрыли нам историю великолепного города !
20 января 2020
Большое спасибо Евгении! Очень интересная экскурсия, даже дети были захвачены рассказом и явно запомнят что то про чудесный город Эдинбург благодаря Евгении и ее мистической истории!) Экскурсия информативная, завораживающая. Прогулка по кладбищу поздним вечером стала изюминкой :) А все рекомендации Евгении по дальнейшему досугу и лучшему Хаггис - не подвели. Еще раз огромное спасибо! Экскурсию рекомендую на 100%
31 декабря 2019
Замечательная и интересная экскурсия. Гид прекрасно рассказывает и отвечает на любые вопросы. Жаль, что быстро закончилась.
8 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Евгения провела нас по знаковым и интересным местам Эдинбурга, и каждому из них сопутствовала какая-то необычная история. Всегда здорово чувствовать, что для экскурсовода сам город и страна с их обычаями и историями небезразличны и продолжают вызывать интерес и желание подобрать что-то новое и интересное для путешественников. Надеюсь, что это не последний наш приезд в Эдинбург, и что в следующий раз мы сможем снова встретиться с Евгенией и услышать что-то новое для себя из истории города!
9 сентября 2019
Женя, во-первых очень позитивная и красивая девушка)) Вся наша экскурсия пролетела как 5 минут лёгкого общения. Я не знаю, где такой подаче материала можно научиться, но это рассказ был очень профессионален и главное искренний. Спасибо Жене, что отвечала буквально на Все вопросы, даже про местные зарплаты и стоимости на жильё)) Однозначно рекомендуем Женю, как прекрасного гида по Эдинбургу и Шотландии вцелом!!! Будет интересно и позитивно!
10 августа 2019
Экскурсия прошла легко и на одном дыхании, мы даже не заметили, как пролетело время! Евгения - знающий экскурсовод, любящий своё дело, и очень приятный собеседник. Мы узнали много нового о городе и его жителях, приятно провели время, за что очень благодарны нашему гиду! :)
8 августа 2019
Мы очень хорошо и интересно провели вечер с Женей, услышали ответы на все вопросы. Но, лично мне, хотелось бы услышать ещё несколько интересных историй, даже если они и не происходили в местах по которым проходит маршрут экскурсии. Большое спасибо Женечке. Она - профессионал своего дела.
26 июля 2019
Евгения очень эрудированный экскурсовод. Очень интересно. Ответы получили на все вопросы. Рассказ получился интересный, мистический, с хорошим юмором. Рекомендуем.
15 мая 2019
На удивление интересная экскурсия! Евгения рассказывает историю города просто и понятно. Готова ответить на все дополнительные вопросы. Экскурсия очень интересная от начала и до конца ! Просто ходить по городу и гулять по нему же, зная историю его улочек и заведений, - совершенно два разных вопроятия города! Экскурсию советую! Не пожалеете!
Ещё 11 отзывов

Евгения проводит ещё 2 экскурсии

Эдинбург. Путешествие сквозь векаЭдинбург. Путешествие сквозь векаЭдинбург. Путешествие сквозь века
£124 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
Приглашаю вас прогуляться по многоликому Эдинбургу, где таинственная аура Старого города соседствует с бурным потоком современной жизни. Вы заглянете в эпоху шотландского Средневековья, узнаете о перипетиях в жизнях королевских особ, поймете, чем вдохновлялись авторы «Гарри Поттера», «Айвенго» и романов о Джоне Ребусе. Я расскажу правдивые истории и загадочные легенды Эдинбурга, посоветую вам недорогие местные кафе и помогу с первого дня погрузиться в самобытную культуру Шотландии.
Большая обзорная прогулка по ЭдинбургуБольшая обзорная прогулка по ЭдинбургуБольшая обзорная прогулка по Эдинбургу
£182 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
Приготовьтесь к многогранному знакомству с волшебным Эдинбургом! Наша прогулка пройдет по местам, без которых невозможно представить столицу Шотландии: вы прогуляетесь по главной улице Старого города — Королевской Миле, увидите башни Эдинбургского замка, представите, как бойко шла в Средневековье торговля на площади Грассмаркет. Я помогу вам уловить магию Эдинбурга и установить особую связь, которая иногда возникает между путешественником и городом и манит вернуться за новыми открытиями.

Необычные маршруты по Эдинбургу

Эдинбург и люди: ожившая история в лицахЭдинбург и люди: ожившая история в лицахЭдинбург и люди: ожившая история в лицах
£160 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу — и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Парадная и мрачная сторона Эдинбурга. Возвышенная и кровавая история его создания. Жестокая тирания и беспримерный гуманизм. Величайшие открытия и громкие преступления. За всем этим стоят люди. Кто они — доброжелатели или тираны? Об этом вы узнаете, побывав в Старом городе шотландской столицы и посетив места, в которых буквально замерло время.
Живописные заметки Роберта Льюиса СтивенсонаЖивописные заметки Роберта Льюиса СтивенсонаЖивописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
£150 за экскурсию
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
У Эдинбурга долгая и богатая литературная традиция: сэр Вальтер Скотт, Джеймс Хогг, Роберт Люис Стивенсон, сэр Артур Конан Дойль, Д.К.Роулинг и многие другие мастера слова жили и работали в этом «древнем и известном Метрополисе Севера». Наша прогулка основана на «живописных заметках» об Эдинбурге, написанных автором знаменитых приключенческих романов, писателем и поэтом Робертом Люисом Стивенсоном. Вы пройдете по самым знаковым местам города, прочувствуете его дух и характер, познакомитесь с местными обычаями и взглянете на древний Эдинбург, названный ЮНЕСКО «Городом Литературы».

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£98 за экскурсию
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