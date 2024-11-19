Замки, дворцы и особняки Эдинбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Эдинбурге на русском языке, цены от £161. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
77 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
«Замковый холм — отвесную скалу, на которой стоит Эдинбургский замок, где в Средневековье сжигали ведьм, а сейчас проходит знаменитый парад военных оркестров»
Завтра в 08:00
28 дек в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Пешая
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в Queen’s Gallery. Адрес: The ...
«Конечной точкой путешествия во времени станет Эдинбургский замок»
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
£161 за всё до 5 чел.
Выездная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Выездная экскурсия в замок Стирлинг
Замок Стирлинг - это место, где история оживает. Узнайте о коронации Марии Стюарт и почувствуйте дух прошлого на вершине потухшего вулкана
Начало: В центре Эдинбурга, у памятника Вальтеру Скотту
«Замок Стирлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии»
Расписание: в любой день с 09:00
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
540 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 ноября 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым! Ирина — потрясающий гид, чья любовь к городу и глубокие знания просто
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    очаровали нас. Мы узнали так много нового об истории, культуре и легендах этого удивительного места. Каждый рассказ был увлекательным, наполненным деталями и необычными фактами, которые вы не найдёте в обычных путеводителях. Что особенно поразило — это её способность адаптироваться под интересы группы, делая прогулку максимально комфортной и интересной. Она легко отвечала на все наши вопросы, помогала лучше понять местные традиции и даже порекомендовала, куда сходить после экскурсии. Прогулка с Ириной — это не просто экскурсия, а настоящее погружение в дух Эдинбурга. Её харизма и доброжелательность сделали наше путешествие ещё ярче. Если вы хотите не просто увидеть город, а почувствовать его душу — обязательно обратитесь к Ирине. Мы остались в восторге и с уверенностью рекомендуем её всем, кто собирается посетить этот удивительный город! Анна&Анна 🫶🏻

    Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым!
  • А
    Александра
    7 ноября 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Были с семьей на экскурсии с Ириной. Остались в восторге от экскурсии. Ирина очень хорошо разбирается в истории Эдинбурга, замечательный
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    рассказчик, подготовила наглядные материалы. Очень продуман маршрут экскурсии, чтобы были небольшие перерывы (нам это было особенно важно из-за детей). И особенная благодарность Ирине, что она провела с нами гораздо больше времени, чем было заявлено в экскурсии! Наши наилучшие рекомендации! И огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

  • И
    Илья
    30 октября 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Отличная экскурсия, подойдет и взрослым и детям, но придется походить:)
  • А
    Альберт
    11 августа 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Прекрасная экскурсия! Очень информативная и насыщенная. Ирина очень много знает про город и, уверен, может рассказывать часами. Помимо исторической последовательности,
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    было приятно услышать про деятелей культуры и искусства. Помимо этого, Ирина поделилась очень ценными рекомендациями по путешествию за пределы Эдинбурга. Вся семья получила огромное удовольствие!

  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Высокий уровень профессионализма, мы очень довольны.
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в декабре 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 161 до 540. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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