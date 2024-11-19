читать дальше

очаровали нас. Мы узнали так много нового об истории, культуре и легендах этого удивительного места. Каждый рассказ был увлекательным, наполненным деталями и необычными фактами, которые вы не найдёте в обычных путеводителях. Что особенно поразило — это её способность адаптироваться под интересы группы, делая прогулку максимально комфортной и интересной. Она легко отвечала на все наши вопросы, помогала лучше понять местные традиции и даже порекомендовала, куда сходить после экскурсии. Прогулка с Ириной — это не просто экскурсия, а настоящее погружение в дух Эдинбурга. Её харизма и доброжелательность сделали наше путешествие ещё ярче. Если вы хотите не просто увидеть город, а почувствовать его душу — обязательно обратитесь к Ирине. Мы остались в восторге и с уверенностью рекомендуем её всем, кто собирается посетить этот удивительный город! Анна&Анна 🫶🏻