4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
«Замковый холм — отвесную скалу, на которой стоит Эдинбургский замок, где в Средневековье сжигали ведьм, а сейчас проходит знаменитый парад военных оркестров»
Завтра в 08:00
28 дек в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в Queen’s Gallery. Адрес: The ...
«Конечной точкой путешествия во времени станет Эдинбургский замок»
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
£161 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Выездная экскурсия в замок Стирлинг
Замок Стирлинг - это место, где история оживает. Узнайте о коронации Марии Стюарт и почувствуйте дух прошлого на вершине потухшего вулкана
Начало: В центре Эдинбурга, у памятника Вальтеру Скотту
«Замок Стирлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии»
Расписание: в любой день с 09:00
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
€540 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 ноября 2024Наше знакомство с Эдинбургом благодаря Ирине стало по-настоящему незабываемым! Ирина — потрясающий гид, чья любовь к городу и глубокие знания просто
- ААлександра7 ноября 2024Были с семьей на экскурсии с Ириной. Остались в восторге от экскурсии. Ирина очень хорошо разбирается в истории Эдинбурга, замечательный
- ИИлья30 октября 2024Отличная экскурсия, подойдет и взрослым и детям, но придется походить:)
- ААльберт11 августа 2024Прекрасная экскурсия! Очень информативная и насыщенная. Ирина очень много знает про город и, уверен, может рассказывать часами. Помимо исторической последовательности,
- ААлександр17 июля 2024Высокий уровень профессионализма, мы очень довольны.
- ССергей2 июня 2024Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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