Эдинбург — место, где встречаются прошлое и настоящее Шотландии. Я объединила в один маршрут важнейшие достопримечательности Старого и Нового города. Вместе мы проведём целый день. Погуляем по Королевской Миле, погружаясь в мрачные времена Средневековья. Посетим Эдинбургский замок, часовню Рослин и Национальную галерею. Поговорим о местных традициях, истории и культуре.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый город

Вы посетите Эдинбургский замок, пройдёте по средневековой Королевской Миле и увидите Холирудский дворец — официальную резиденцию британских монархов в Шотландии. Оцените первую пресвитерианскую церковь страны и побываете на кладбище, где похоронен отец мировой экономики Адам Смит. А также по желанию выпьете кофе с традиционными шотландскими булочками или пообедаете в кафе Парламента.

Новый город

Мы посетим Шотландскую национальную художественную галерею, где вы полюбуетесь произведениями Рембрандта, импрессионистов и других художников прошлого. После этого мы поедем на окраину Эдинбурга — в знаменитую Рослинскую капеллу 15 века. Это таинственное сакральное место, где по легенде хранится чаша Грааля. После её осмотра мы вернёмся в центр города.

Организационные детали