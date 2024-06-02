Эдинбург — место, где встречаются прошлое и настоящее Шотландии. Я объединила в один маршрут важнейшие достопримечательности Старого и Нового города. Вместе мы проведём целый день. Погуляем по Королевской Миле, погружаясь в мрачные времена Средневековья. Посетим Эдинбургский замок, часовню Рослин и Национальную галерею. Поговорим о местных традициях, истории и культуре.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старый город
Вы посетите Эдинбургский замок, пройдёте по средневековой Королевской Миле и увидите Холирудский дворец — официальную резиденцию британских монархов в Шотландии. Оцените первую пресвитерианскую церковь страны и побываете на кладбище, где похоронен отец мировой экономики Адам Смит. А также по желанию выпьете кофе с традиционными шотландскими булочками или пообедаете в кафе Парламента.
Новый город
Мы посетим Шотландскую национальную художественную галерею, где вы полюбуетесь произведениями Рембрандта, импрессионистов и других художников прошлого. После этого мы поедем на окраину Эдинбурга — в знаменитую Рослинскую капеллу 15 века. Это таинственное сакральное место, где по легенде хранится чаша Грааля. После её осмотра мы вернёмся в центр города.
Организационные детали
- Между удалёнными достопримечательностями мы будем перемещаться на такси. Расходы на него включены в стоимость.
- Входные билеты не включены в стоимость. Их обязательно нужно купить онлайн до экскурсии. Эдинбургский замок — £19,50 взрослые 16-64 лет, £15,50 гости 65+, £11,40 дети 7-15 лет, часовня Рослин — £10,50 взрослые 18-64 лет, £9,50 гости 65+, бесплатно — до 17 лет. Билеты для гида покупать не нужно.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Эдинбурге
Провела экскурсии для 381 туриста
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я филолог по образованию, историк по призванию. Мой Эдинбург — это не только город-музей под открытым небом, прекрасные галереи и памятники, замечательные сады и скверы, но этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
2 июня 2024
Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
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