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Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)

Amitours D.
Amitours D. – Гид из Эдинбурга
Замок 🏰 Стерлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии.

Неприступный Замок Стирлинг (Stirling Castle), расположенный на вершине потухшего вулкана, важнейший стратегический объект в истории 📖 Шотландии, связан с династией Стюартов: там состоялась коронация Марии Стюарт, прошло детство ее сына – в будущем короля Шотландии и Англии Якова I.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €50 за человека

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Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)

Что вы увидите

  • замок Стирлинг (Stirling Castle)
Замок Стирлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок 🏰, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии. Неприступный Замок Стирлинг (Stirling Castle), расположенный на вершине потухшего вулкана, важнейший стратегический объект в истории 📖 Шотландии, связан с династией Стюартов: там состоялась коронация Марии Стюарт, прошло детство ее сына – в будущем короля Шотландии и Англии Якова I.
Что входит
  • транспорт от места встречи и обратно в центр Эдинбурга
  • входной билет в замок Стерлинг
  • сопровождение гида
Что не входит
  • питание
  • трансфер до места встречи
Начало
🚩 главные ворота Holyrood House - Canongate, EH8 8DX
Место завершения
🏁 центр Эдинбурга
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Amitours D.
Amitours D.
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