Замок Стирлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок 🏰, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии. Неприступный Замок Стирлинг (Stirling Castle), расположенный на вершине потухшего вулкана, важнейший стратегический объект в истории 📖 Шотландии, связан с династией Стюартов: там состоялась коронация Марии Стюарт, прошло детство ее сына – в будущем короля Шотландии и Англии Якова I.
Что входит
транспорт от места встречи и обратно в центр Эдинбурга
входной билет в замок Стерлинг
сопровождение гида
Что не входит
питание
трансфер до места встречи
Начало
🚩 главные ворота Holyrood House - Canongate, EH8 8DX
Место завершения
🏁 центр Эдинбурга
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.