Amitours D. – Гид из Эдинбурга

Замок 🏰 Стерлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии.



Неприступный Замок Стирлинг (Stirling Castle), расположенный на вершине потухшего вулкана, важнейший стратегический объект в истории 📖 Шотландии, связан с династией Стюартов: там состоялась коронация Марии Стюарт, прошло детство ее сына – в будущем короля Шотландии и Англии Якова I.