Природа Шотландии невероятно красива! Вам стоит ненадолго покинуть Эдинбург, чтобы в этом убедиться. Мы отправимся в дом Вальтера Скотта, больше напоминающий замок. Погуляем в его чудесном саду и заглянем в уютный городок Мелроуз.
По пути остановимся в живописных местах и на смотровых, где я буду фотографировать вас на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Дом Вальтера Скотта, который похож на шотландский замок. Внутри — большая коллекция оружия, огромная библиотека и личные вещи ярких исторических личностей: Марии Стюарт, Наполеона, Байрона.
Живописный сад у дома Вальтера Скотта — настоящее произведение искусства.
Колоритный городок Мелроуз и небольшая обзорная прогулка по нему.
По пути сделаем остановки на смотровой площадке с невероятным видом, который вдохновлял Вальтера Скотта, и возле бюста Михаила Лермонтова, предки которого были в Шотландии.
Поговорим об истории этих мест и жизни Вальтера Скотта — вы узнаете, почему его личность так важна для Шотландии.
Примерный тайминг
- Дорога из центра Эдинбурга до замка — чуть больше 1 ч
- Посещение дома и сада — 1,5 ч
- Прогулка по городку Мелроуз — 30 мин
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по запросу.
Организационные детали
- В стоимость включены поездка на комфортабельном автомобиле Mercedes с водителем, фотосессия. При необходимости установим детские кресла — предупредите заранее о количестве детей и их возрасте
- Я снимаю на камеру Sony 7IV и портретный объектив Sony 50 (1.2)
- Фото от 100 штук в цветокоррекции будут готовы в течение 10 дней, загрузка — через удобное вам облако
Дополнительные расходы
- Вход в дом Вальтера Скотта: взрослые — £17.80, студенты — £16.80, дети до 17 лет — £10.80, семейный билет (2 взрослых + 2 ребёнка) — £51.50. Дети до 3 лет — бесплатно
- Перекус в кафе (по желанию): средний чек — £15–20 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваш гид в Эдинбурге
Провёл экскурсии для 71 туриста
Я живу в Эдинбурге много лет и обожаю этот город. Провожу экскурсии, совмещая их с работой фотографом. Мы с подругой ведём блог о Шотландии и благодаря этому узнали очень много интересного. Я решила совместить обе мои страсти: показывать город и делать красивые фотографии, чтобы с вами остались лучшие воспоминания о визите.
Надя — невероятный гид😍😍. Атмосфера нашей экскурсии просто шикарная. Мы посетили потрясающие локации, которые не найти в путеводителях. Полное погружение в историю и культуру с первой минуты.
Каждая остановка — восторг. Надя дает ценные рекомендации по местам и ресторанам. Это не просто поездка, а настоящее приключение. А фотосессия, как приятный бонус❤️🔥🔥
Искренне рекомендую! ⭐⭐⭐⭐⭐
от £600 за экскурсию