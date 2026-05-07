Природа Шотландии невероятно красива! Вам стоит ненадолго покинуть Эдинбург, чтобы в этом убедиться. Мы отправимся в дом Вальтера Скотта, больше напоминающий замок. Погуляем в его чудесном саду и заглянем в уютный городок Мелроуз. По пути остановимся в живописных местах и на смотровых, где я буду фотографировать вас на профессиональную камеру.

Дом Вальтера Скотта, который похож на шотландский замок. Внутри — большая коллекция оружия, огромная библиотека и личные вещи ярких исторических личностей: Марии Стюарт, Наполеона, Байрона.

Живописный сад у дома Вальтера Скотта — настоящее произведение искусства.

Колоритный городок Мелроуз и небольшая обзорная прогулка по нему.

По пути сделаем остановки на смотровой площадке с невероятным видом, который вдохновлял Вальтера Скотта, и возле бюста Михаила Лермонтова, предки которого были в Шотландии.

Поговорим об истории этих мест и жизни Вальтера Скотта — вы узнаете, почему его личность так важна для Шотландии.

Дорога из центра Эдинбурга до замка — чуть больше 1 ч

Посещение дома и сада — 1,5 ч

Прогулка по городку Мелроуз — 30 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по запросу.

В стоимость включены поездка на комфортабельном автомобиле Mercedes с водителем, фотосессия. При необходимости установим детские кресла — предупредите заранее о количестве детей и их возрасте

Я снимаю на камеру Sony 7IV и портретный объектив Sony 50 (1.2)

Фото от 100 штук в цветокоррекции будут готовы в течение 10 дней, загрузка — через удобное вам облако

