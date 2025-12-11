Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
£257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
14 дек в 09:00
21 дек в 09:00
£39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кембридже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кембриджу в декабре 2025
Сейчас в Кембридже в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 257. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кембридже (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 37 ⭐ отзывов, цены от £39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль