Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Тур в Кембридж Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира Начало: У Колледжа Эммануила £257 за всё до 6 чел. Пешая 1 час 23 отзыва Индивидуальная до 15 чел. Кембридж: город, колледжи и люди Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой Начало: В центре города, на Рыночной площади £90 за всё до 15 чел. Пешая 2 часа 11 отзывов Мини-группа до 7 чел. Кембридж - город-университет, изменивший мир «Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета Начало: Около Cambridge Arts Theatre £39 за человека Другие экскурсии Кембриджа

