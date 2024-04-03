читать дальше

уделяя внимание и иторической части (впрочем, рассказанной живым "человеческим", а не академическим языком), и студенческим байкам всех времен от 13 до 21 века. Было и познавательно, и просто здорово провести время с приятным, эрудированным, грамотным человеком с чуством юмора. Рекомендую брать не меньше 2 часов экскурсии. Для меня 2.5 пролетели незаметно, и их не хватило. Уехала с рекомендациями пары фильмов и советом по поиску информации на интересующую меня тему. И с отличным настроением, конечно. Татьяна, спасибо!