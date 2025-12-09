Мини-группа
до 7 чел.
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
£39 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
11 дек в 16:00
12 дек в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
£231 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кембридже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кембриджу в декабре 2025
Сейчас в Кембридже в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 231. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Кембриджа и местам Великобритании в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании