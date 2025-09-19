Викторианская Англия оживает в домах Лейтона и Самборна в Холланд Парк.Лорд Фредерик Лейтон, известный художник и президент Королевской Академии художеств, создал дом, который стал символом британского искусства. Его обаяние и

связи с королевской семьёй позволяли ему быть в центре культурной жизни. Дом Эдварда Линли Самборна хранит богатую коллекцию рисунков и фотографий, иллюстрирующих эпоху. Эти дома предлагают уникальную возможность погрузиться в мир искусства и истории

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Leighton House и Sambourne House - с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная для прогулок по Холланд Парк. В это время меньше дождей и больше солнечных дней. Осенью, с октября по ноябрь, также приятно посетить, так как туристов становится меньше, а парк окрашивается в яркие осенние цвета. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, посещение возможно, но учтите, что погода может быть прохладной и дождливой. Внутренние экскурсии позволят насладиться атмосферой, независимо от сезона.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.