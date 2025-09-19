Викторианская Англия оживает в домах Лейтона и Самборна в Холланд Парк.
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Leighton House и Sambourne House - с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная для прогулок по Холланд Парк. В это время меньше дождей и больше солнечных дней. Осенью, с октября по ноябрь, также приятно посетить, так как туристов становится меньше, а парк окрашивается в яркие осенние цвета. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, посещение возможно, но учтите, что погода может быть прохладной и дождливой. Внутренние экскурсии позволят насладиться атмосферой, независимо от сезона.
Что можно увидеть
- Leighton House
- Sambourne House
Описание экскурсииДома Лейтона и Самборна Лорд Лейтон, обладатель множества национальных и международных наград и почестей, был хорошо знаком с членами королевской семьи и большинством великих художников, писателей и политиков конца викторианской эпохи. Его обаяние, привлекательная внешность, космополитическое происхождение и щедрая натура позволяли ему вращаться в самых высоких социальных кругах и завязывать дружеские отношения по всему континенту. Лейтон стал олицетворением вновь обретённого престижа и популярности британского искусства. Дом и студия художника с момента постройки в 1860-х годах и до самой смерти поглощали огромное количество его времени, денег и усилий. Они объединяли в себе помещения для жизни, работы и развлечений, а также для демонстрации коллекций Лейтона. Регулярно появляясь в прессе, его дом стал воплощением представления о том, как должен жить великий художник. Коллекции Дома Эдварда Линли Самборна (известного как Линли Самборн) включает в себя обширное собрание его рисунков, фотографий и предметов обстановки, принадлежавших и использовавшихся тремя поколениями семьи Самборн.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холланд Парк
- Дом Лейтона
- Дом Самборна
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в оба музея
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
