1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«Первоначально сад был предназначен для выращивания лечебных трав, фруктов и овощей: я расскажу, какие растения и фрукты считались целительными, а какие, вполне съедобные, на взгляд современного человека, — вредными и опасными»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
«Увидим знаменитые Кенсингтонские сады, Гайд-парк, Пикадилли и Лейстер-сквер – средоточие 4-х знаменитейших кинотеатров страны, где проходят мировые кинопремьеры»
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
«Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
«Покажу райский уголок в самом центре Лондона — тайные сады Вестминстерского аббатства»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ИИвета4 июня 2024Мы гуляли по Лондону с Александрой. Она замечательная рассказчица, умеет заинтересовать и поддержать разговор. И что очень важно знает разные скрытые места
- ИИгорь31 мая 2024Все было отлично
- ИИрина30 мая 2024Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
- ООлег21 мая 2024Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
- GGeorgijs28 апреля 2024Познавательная, интересная экскурсия с комфортом и хорошим гидом.
- ННастя22 февраля 2024Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну сторону). И надо понять,
- ССветлана15 октября 2023Содержательная и интересная экскурсия. Анна поделилась своими обширными знаниями по истории и культуре и большой любовью к Гринвичу. Кроме того помогла решить ряд общих туристических вопросов.
- ААлексей17 мая 2023Великолепная прогулка, приятное общение с Анной, отличные фотографии и вкусное пирожное в кафе. Анна, спасибо Вам большое еще раз за прекрасно проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Природа и пейзажи»
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