Познавательные экскурсии на природе в Лондоне

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Лондоне на русском языке, цены от £180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
260 отзывов
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«Первоначально сад был предназначен для выращивания лечебных трав, фруктов и овощей: я расскажу, какие растения и фрукты считались целительными, а какие, вполне съедобные, на взгляд современного человека, — вредными и опасными»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Чем славен Гринвич
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
«Увидим знаменитые Кенсингтонские сады, Гайд-парк, Пикадилли и Лейстер-сквер – средоточие 4-х знаменитейших кинотеатров страны, где проходят мировые кинопремьеры»
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
«Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Легенды и байки Гринвича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
«Покажу райский уголок в самом центре Лондона — тайные сады Вестминстерского аббатства»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilya
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
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    Многие улицы были перекрыты, Александра была гибкой, настроила маршрут в соответствии с закрытиями. Она глубоко знала историю и провела экскурсию потрясающе.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
  • И
    Ивета
    4 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Мы гуляли по Лондону с Александрой. Она замечательная рассказчица, умеет заинтересовать и поддержать разговор. И что очень важно знает разные скрытые места
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Все было отлично
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чем славен Гринвич
    Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
  • G
    Georgijs
    28 апреля 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Познавательная, интересная экскурсия с комфортом и хорошим гидом.
  • Н
    Настя
    22 февраля 2024
    Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
    Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну сторону). И надо понять,
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    нужно ли вам ехать так далеко. При этом сам трансфер был комфортный. Немного не хватило рассказов Богдана по пути. Возможно, тогда путь не казался бы таким длинным. Еще было немного обидно, что поздно приехали в Кентербери и собор уже закрылся. По сути это центральная достопримечательность путешествия, а мы попали только сбоку. При этом надо отметить гибкость Богдана, когда мы захотели посетить дополнительное место в Кентербери, и он пошел нам навстречу. Итого: путешествие длинное, достаточно утомительное, но если уже все просмотрено, то съездить можно.

    Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Чем славен Гринвич
    Содержательная и интересная экскурсия. Анна поделилась своими обширными знаниями по истории и культуре и большой любовью к Гринвичу. Кроме того помогла решить ряд общих туристических вопросов.
  • А
    Алексей
    17 мая 2023
    Чем славен Гринвич
    Великолепная прогулка, приятное общение с Анной, отличные фотографии и вкусное пирожное в кафе. Анна, спасибо Вам большое еще раз за прекрасно проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 180 до 650. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 287 ⭐ отзывов, цены от £180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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