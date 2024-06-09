Дарья — ваш гид в Лондоне

Провела экскурсии для 124 туристов

читать дальше каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!

Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением