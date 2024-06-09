Виндзорский замок — это средневековая крепость со сладкой начинкой великолепного дворца. Почти 10 веков члены Британской королевской семьи проводят здесь выходные и праздники.
Давайте отправимся в этот уютный город-дворец и мы! Вы побываете в королевских покоях, парадных апартаментах и месте захоронения английских монархов. А также погуляете по Большому Виндзорскому парку с многовековыми дубами и стадами оленей.
Давайте отправимся в этот уютный город-дворец и мы! Вы побываете в королевских покоях, парадных апартаментах и месте захоронения английских монархов. А также погуляете по Большому Виндзорскому парку с многовековыми дубами и стадами оленей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Программа экскурсии
- Знакомство с Виндзорским замком — королевской резиденцией, в которой побывали практически все монархи страны. Это самый большой действующий замок в мире, насчитывающий более 1000 помещений.
- Посещение часовни Святого Георгия, где покоятся самые известные монархи в истории страны — Елизавета II и герцог Эдинбургский, Королева Мать, Георг VI, Генрих VIII, казнённый Карл I и многие другие.
- Прогулка по очаровательному городу Виндзору.
- Визит в Большой Виндзорский парк и осмотр королевской тропы, по которой монарх прибывает в свою резиденцию.
- Наблюдение за сменой караула — гвардейцы в красных мундирах и чёрных меховых шапках окажутся на расстоянии вытянутой руки!
- Кормление белых лебедей.
- Чаепитие со сладостями в исторических помещениях замка (по желанию).
Вы узнаете
- Как из неприступной крепости и пункта для наблюдения за приближением врагов замок превратился в великолепный дворец, превосходящий по пышности внутреннего убранства Букингемский дворец.
- Какие выходки совершал герцог Эдинбургский в Виндзоре и почему Елизавета II, являясь строгой правительницей, была покорной супругой.
- За что Генрих VIII казнил своих жен, почему Георг III сошел с ума и сколько фавориток было у короля Карла II.
- Кто из русских царей мог завоевать сердце коронованной англичанки до её мужа.
- Почему Гарри и Меган сочетались узами брака в Виндзоре, а не в Вестминстерском аббатстве, как все другие члены королевской семьи.
- Почему название замка и фамилия правящей королевской династии перекликаются
- Как правильно пить английский чай и как проходит чайная церемония в Виндзоре.
Организационные детали
- Из Лондона до замка легко добраться на поезде, на котором мы поедем вместе. Время в пути — 40 минут, стоимость — £16 с человека.
- Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно: взрослые — £30, дети от 5 до 18 лет — £15, дети до 5 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 124 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучениемЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 13:30
Завтра в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
£200 за всё до 6 чел.