Экскурсии по паркам и усадьбам Лондона

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Лондоне на русском языке, цены от £195. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Оксфорд
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Оксфорд
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Прогулка по Кенсингтону
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Кенсингтону
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договорённости с гидом.
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
£295 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Leighton House и Sambourne House в Холланд Парк
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Leighton House и Sambourne House в Холланд Парк
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости.
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
£295 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Petr
    27 октября 2024
    Экскурсия в Оксфорд
    Очень содержательная и интересная экскурсия с приятным, интеллигентным гидом. Искренне рекомендую другим посетителям Оксфорда воспользоваться услугами Богдана. Не пожалеете!
  • A
    Alexander
    15 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
    Экскурсия прошла отлично. Очень познавательно, были переплетены факты как из истории Британии, так и современной жизни и обычаев. Удалось много
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    узнать о главных достопримечательностях: Трафальгарской площади, Букингемском дворце, королевской семье, парках, Соборе Петра, парламенте, Биг Бене, Тауэрской крепости и Тауэрском мосте, связ некоторых мест с Российской историей. Рекомендую данного гида и экскурсию.

  • Н
    Нарине
    12 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
    Богдан очень эрудированный гид и одно удовольствие слушать его!! 3 часа прошли на одном дыхании!! Спасибо огромное. Рекомендую всем,кто будет брать экскурсию в Лондоне.
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Экскурсия в Оксфорд
    Отличная экскурсия! Город - университет. Интересно, познавательно, много нового! Кому интересно, что представляет собой старейший университет Великобритании, однозначно стоит приехать…
  • О
    Ошьга
    26 апреля 2023
    Экскурсия в Оксфорд
    Очень понравилась экскурсия. Зашли на территорию колледжей. Насладились атмосферой. Много исторических фактов узнала. Спасибо большое моему экскурсоводу- Богдану.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Парки и усадьбы»

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  1. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
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  3. Прогулка по Кенсингтону
  4. Экскурсия в Leighton House и Sambourne House в Холланд Парк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Национальная галерея
  10. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 4 экскурсии от 195 до 295. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Парки и усадьбы», 10 ⭐ отзывов, цены от £195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль