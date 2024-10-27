3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Оксфорд
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Кенсингтону
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договорённости с гидом.
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
£295 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Leighton House и Sambourne House в Холланд Парк
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости.
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
£295 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPetr27 октября 2024Очень содержательная и интересная экскурсия с приятным, интеллигентным гидом. Искренне рекомендую другим посетителям Оксфорда воспользоваться услугами Богдана. Не пожалеете!
- AAlexander15 сентября 2024Экскурсия прошла отлично. Очень познавательно, были переплетены факты как из истории Британии, так и современной жизни и обычаев. Удалось много
- ННарине12 сентября 2024Богдан очень эрудированный гид и одно удовольствие слушать его!! 3 часа прошли на одном дыхании!! Спасибо огромное. Рекомендую всем,кто будет брать экскурсию в Лондоне.
- ЮЮлия28 июля 2024Отличная экскурсия! Город - университет. Интересно, познавательно, много нового! Кому интересно, что представляет собой старейший университет Великобритании, однозначно стоит приехать…
- ООшьга26 апреля 2023Очень понравилась экскурсия. Зашли на территорию колледжей. Насладились атмосферой. Много исторических фактов узнала. Спасибо большое моему экскурсоводу- Богдану.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Парки и усадьбы»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 4 экскурсии от 195 до 295. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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