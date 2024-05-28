Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ноттинг-Хиллу и Кенсингтону - двум из самых красочных и престижных районов Лондона.
Ваш путь начнется с живописных улиц Ноттинг-Хилла, где вы узнаете, как этот район
Ваш путь начнется с живописных улиц Ноттинг-Хилла, где вы узнаете, как этот район
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фотогеничные уголки Лондона
- 📚 Интересные исторические факты
- 🛍️ Антикварные покупки на Портобелло-роуд
- 🍻 Дегустация местных напитков в пабе
- 🎬 Визит к местам съёмок фильма «Ноттинг-Хилл»
- 🌳 Прогулка по знаменитому Гайд-парку
Что можно увидеть
- Ноттинг-Хилл
- Портобелло-роуд
- Кенсингтон
- Гайд-парк
- Кенсингтонский дворец
- Памятник Питеру Пэну
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Почему Агата Кристи хотела посадить своего супруга за решётку? Как Джордж Оруэлл предсказал возможность тотальной слежки? Как жила «бабушка Европы» — британская королева? Экскурсия будет наполнена этими и другими любопытными фактами; при этом история и характер двух лондонских районов сложатся для вас в понятную картину.
Что будем делать в эти 3 часа:
- Побродим по улочкам Ноттинг-Хилла, и я расскажу об именах, адресах и судьбах известных поэтов, писателей и художников, которые жили здесь.
- Посетим знаменитый рынок на Портобелло-роуд: основной товар — почитаемый англичанами антиквариат. Тут можно купить поистине раритетные вещи, а ещё продегустировать приготовленную у вас на глазах еду разных кухонь мира (например, отменную паэлью).
- Не пропустим «улицу миллионеров», поговорим о жизни в вальяжном Кенсигтоне и о рынке элитной недвижимости в Лондоне.
- Зайдём в великолепный паб: предлагаю вам устроить дегустацию местных сортов пива, эля, сидра; либо насладиться пирожными с чаем.
- Вспомним фильм «Ноттинг-Хилл»: заглянем в книжный, где работал герой Хью Гранта, и сфотографируемся у той самой синей двери.
- Погуляем по Гайд-парку, где вы откроете хроники действующей королевской резиденции — Кенсингтонского дворца — и найдёте памятник Питеру Пэну.
Кому подойдёт экскурсия
И гостям Лондона, и местным жителям — всем, кто любит ходить непроторёнными тропами.
Организационные детали
- Если вы планируете покупки на рынке Портобелло, берите с собой наличные
- Напитки и еда в пабе по желанию и оплачиваются дополнительно по меню
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 124 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучениемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
28 мая 2024
Были на этой экскурсии и не пожалели.
А
Андрей
10 мая 2024
Отличная программа, с интересным и знающим гидом!
Ю
Юлия
1 апр 2024
Спасибо большое Дарье за проведенную экскурсию! Было очень интересно и содержательно. Дарья приятный собеседник и прекрасный экскурсовод. Было много полезной информации, хороший и познавательный маршрут для прогулок. Советую!!
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