Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ноттинг-Хиллу и Кенсингтону - двум из самых красочных и престижных районов Лондона.Ваш путь начнется с живописных улиц Ноттинг-Хилла, где вы узнаете, как этот район

превратился из места эмигрантов в один из самых желанных адресов в городе. Вы увидите яркие фасады домов, посетите антикварные лавки и узнаете о творческих личностях, оставивших свой след в истории района. Затем ваше путешествие продолжится в Кенсингтон - лондонскую Рублёвку, где вы познакомитесь с жизнью элиты и рынком элитной недвижимости. Маршрут включает посещение знаменитого рынка на Портобелло-роуд, где можно приобрести раритетные вещи и попробовать блюда мировой кухни. Также вы посетите один из великолепных лондонских пабов, где сможете насладиться местными сортами пива или чаем с пирожными. Прогулка по Гайд-парку откроет вам истории королевской резиденции и памятник Питеру Пэну. Эта экскурсия подойдет как гостям Лондона, так и местным жителям, желающим узнать город с новой стороны

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Почему Агата Кристи хотела посадить своего супруга за решётку? Как Джордж Оруэлл предсказал возможность тотальной слежки? Как жила «бабушка Европы» — британская королева? Экскурсия будет наполнена этими и другими любопытными фактами; при этом история и характер двух лондонских районов сложатся для вас в понятную картину.

Что будем делать в эти 3 часа:

Побродим по улочкам Ноттинг-Хилла , и я расскажу об именах, адресах и судьбах известных поэтов, писателей и художников, которые жили здесь.

, и я расскажу об именах, адресах и судьбах известных поэтов, писателей и художников, которые жили здесь. Посетим знаменитый рынок на Портобелло-роуд : основной товар — почитаемый англичанами антиквариат. Тут можно купить поистине раритетные вещи, а ещё продегустировать приготовленную у вас на глазах еду разных кухонь мира (например, отменную паэлью).

: основной товар — почитаемый англичанами антиквариат. Тут можно купить поистине раритетные вещи, а ещё продегустировать приготовленную у вас на глазах еду разных кухонь мира (например, отменную паэлью). Не пропустим «улицу миллионеров» , поговорим о жизни в вальяжном Кенсигтоне и о рынке элитной недвижимости в Лондоне.

, поговорим о жизни в вальяжном Кенсигтоне и о рынке элитной недвижимости в Лондоне. Зайдём в великолепный паб : предлагаю вам устроить дегустацию местных сортов пива, эля, сидра; либо насладиться пирожными с чаем.

: предлагаю вам устроить дегустацию местных сортов пива, эля, сидра; либо насладиться пирожными с чаем. Вспомним фильм «Ноттинг-Хилл» : заглянем в книжный, где работал герой Хью Гранта, и сфотографируемся у той самой синей двери.

: заглянем в книжный, где работал герой Хью Гранта, и сфотографируемся у той самой синей двери. Погуляем по Гайд-парку, где вы откроете хроники действующей королевской резиденции — Кенсингтонского дворца — и найдёте памятник Питеру Пэну.

Кому подойдёт экскурсия

И гостям Лондона, и местным жителям — всем, кто любит ходить непроторёнными тропами.

Организационные детали