Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону

Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ноттинг-Хиллу и Кенсингтону - двум из самых красочных и престижных районов Лондона.

Ваш путь начнется с живописных улиц Ноттинг-Хилла, где вы узнаете, как этот район
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превратился из места эмигрантов в один из самых желанных адресов в городе.

Вы увидите яркие фасады домов, посетите антикварные лавки и узнаете о творческих личностях, оставивших свой след в истории района.

Затем ваше путешествие продолжится в Кенсингтон - лондонскую Рублёвку, где вы познакомитесь с жизнью элиты и рынком элитной недвижимости.

Маршрут включает посещение знаменитого рынка на Портобелло-роуд, где можно приобрести раритетные вещи и попробовать блюда мировой кухни.

Также вы посетите один из великолепных лондонских пабов, где сможете насладиться местными сортами пива или чаем с пирожными. Прогулка по Гайд-парку откроет вам истории королевской резиденции и памятник Питеру Пэну.

Эта экскурсия подойдет как гостям Лондона, так и местным жителям, желающим узнать город с новой стороны

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Фотогеничные уголки Лондона
  2. 📚 Интересные исторические факты
  3. 🛍️ Антикварные покупки на Портобелло-роуд
  4. 🍻 Дегустация местных напитков в пабе
  5. 🎬 Визит к местам съёмок фильма «Ноттинг-Хилл»
  6. 🌳 Прогулка по знаменитому Гайд-парку

Что можно увидеть

  • Ноттинг-Хилл
  • Портобелло-роуд
  • Кенсингтон
  • Гайд-парк
  • Кенсингтонский дворец
  • Памятник Питеру Пэну
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Почему Агата Кристи хотела посадить своего супруга за решётку? Как Джордж Оруэлл предсказал возможность тотальной слежки? Как жила «бабушка Европы» — британская королева? Экскурсия будет наполнена этими и другими любопытными фактами; при этом история и характер двух лондонских районов сложатся для вас в понятную картину.

Что будем делать в эти 3 часа:

  • Побродим по улочкам Ноттинг-Хилла, и я расскажу об именах, адресах и судьбах известных поэтов, писателей и художников, которые жили здесь.
  • Посетим знаменитый рынок на Портобелло-роуд: основной товар — почитаемый англичанами антиквариат. Тут можно купить поистине раритетные вещи, а ещё продегустировать приготовленную у вас на глазах еду разных кухонь мира (например, отменную паэлью).
  • Не пропустим «улицу миллионеров», поговорим о жизни в вальяжном Кенсигтоне и о рынке элитной недвижимости в Лондоне.
  • Зайдём в великолепный паб: предлагаю вам устроить дегустацию местных сортов пива, эля, сидра; либо насладиться пирожными с чаем.
  • Вспомним фильм «Ноттинг-Хилл»: заглянем в книжный, где работал герой Хью Гранта, и сфотографируемся у той самой синей двери.
  • Погуляем по Гайд-парку, где вы откроете хроники действующей королевской резиденции — Кенсингтонского дворца — и найдёте памятник Питеру Пэну.

Кому подойдёт экскурсия

И гостям Лондона, и местным жителям — всем, кто любит ходить непроторёнными тропами.

Организационные детали

  • Если вы планируете покупки на рынке Портобелло, берите с собой наличные
  • Напитки и еда в пабе по желанию и оплачиваются дополнительно по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Алексей
28 мая 2024
Были на этой экскурсии и не пожалели.
А
10 мая 2024
Отличная программа, с интересным и знающим гидом!
Ю
1 апр 2024
Спасибо большое Дарье за проведенную экскурсию! Было очень интересно и содержательно. Дарья приятный собеседник и прекрасный экскурсовод. Было много полезной информации, хороший и познавательный маршрут для прогулок. Советую!!

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