Загляните в прошлое Кенвуд-хаус: узнайте истории внуков царя и поэта, насладитесь мировыми шедеврами живописи
Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу роскоши и искусства, посетив экскурсию в Кенвуд-хаус - жемчужину Лондона.
Это георгианское поместье, окружённое живописным парком, хранит в своих стенах истории знатных семейств и читать дальшеуменьшить
коллекцию картин мирового значения. Вы увидите работы Рембрандта, Вермеера, Хальса и многих других великих мастеров.
Ваш личный гид расскажет о жизни внуков Николая I и Александра Пушкина, а также о вкладе в историю реформатора Уильяма Мюррея и Эдварда Сесила Гиннесса. Мы заботимся о том, чтобы каждый момент экскурсии был наполнен интересными фактами и открытиями.
После осмотра поместья вы сможете насладиться прогулкой по саду и, если пожелаете, завершить день чашечкой ароматного чая в местном кафе.
Экскурсия в Кенвуд-хаус - это не просто осмотр музея, это путешествие в прошлое, которое оставит яркие воспоминания на долгие годы
Лучшее время для посещения Кенвуд-хауса - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Лондоне стоит тёплая и комфортная погода, что делает прогулки по саду особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться посещением, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и влажной, но благодаря тому, что экскурсия проходит в помещении, вы всё равно сможете насладиться искусством и историей без особых неудобств.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кенвуд-хаус
Картины Рембрандта
Картины Вермеера
Картины Хальса
Живописный сад
Описание экскурсии
В 1928 году поместье стало общественным художественным музеем. С тех пор оригинальные интерьеры и потрясающая коллекция произведений искусства мирового уровня доступны бесплатно для всех желающих.
Я проведу вас по резиденции и расскажу, как это место связано с судьёй и реформатором Уильямом Мюрреем и отменой рабства в Британской империи. Как здесь жили князь Михаил Михайлович, внук Николая I, и графиня де Торби, внучка Пушкина. И с какой просьбой последний владелец усадьбы Эдвард Сесил Гиннесс завещал Кенвуд народу Великобритании.
Вы разберётесь, что за персонажи изображены на картинах, и узнаете, какими были авторы и владельцы этих коллекций. Погрузитесь в атмосферу светской жизни 18–19 веков с балами, пышными приёмами и визитами британских монархов. А в конце экскурсии прогуляетесь по живописному саду и, если захотите, выпьете чай в уютном кафе.
Организационные детали
Чай и другие личные покупки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в поместье Кенвуд-хаус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Спасибо большое Татьяне за чудесную экскурсию по Кенвуд-хаус! Татьяна прекрасный рассказчик и настоящий профессионал своего дела. Вместе с ней мы смогли прогрузиться в историю этого красивейшего поместья и узнать много интересного!
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