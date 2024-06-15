Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу роскоши и искусства, посетив экскурсию в Кенвуд-хаус - жемчужину Лондона.Это георгианское поместье, окружённое живописным парком, хранит в своих стенах истории знатных семейств и

коллекцию картин мирового значения. Вы увидите работы Рембрандта, Вермеера, Хальса и многих других великих мастеров. Ваш личный гид расскажет о жизни внуков Николая I и Александра Пушкина, а также о вкладе в историю реформатора Уильяма Мюррея и Эдварда Сесила Гиннесса. Мы заботимся о том, чтобы каждый момент экскурсии был наполнен интересными фактами и открытиями. После осмотра поместья вы сможете насладиться прогулкой по саду и, если пожелаете, завершить день чашечкой ароматного чая в местном кафе. Экскурсия в Кенвуд-хаус - это не просто осмотр музея, это путешествие в прошлое, которое оставит яркие воспоминания на долгие годы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Кенвуд-хауса - летние месяцы июнь, июль и август. В это время в Лондоне стоит тёплая и комфортная погода, что делает прогулки по саду особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться посещением, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной и влажной, но благодаря тому, что экскурсия проходит в помещении, вы всё равно сможете насладиться искусством и историей без особых неудобств.

Сейчас август — это идеальное время.