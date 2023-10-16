Увидеть оригинального Рембрандта в роскошных интерьерах и узнать о судьбе внучки Александра Пушкина
Вы осмотрите комнаты и шедевры живописи, а я расскажу, как здесь жили внуки Николая I и Александра Пушкина, реформатор английского права и глава бренда «Гиннесс».
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Описание
Что вас ожидает
В 1928 году поместье стало общественным художественным музеем. С тех пор оригинальные интерьеры и потрясающая коллекция произведений искусства мирового уровня доступны бесплатно для всех желающих.
Я проведу вас по резиденции и расскажу, как это место связано с судьёй и реформатором Уильямом Мюрреем и отменой рабства в Британской империи. Как здесь жили князь Михаил Михайлович, внук Николая I, и графиня де Торби, внучка Пушкина. И с какой просьбой последний владелец усадьбы Эдвард Сесил Гиннесс завещал Кенвуд народу Великобритании.
Вы разберётесь, что за персонажи изображены на картинах, и узнаете, какими были авторы и владельцы этих коллекций. Погрузитесь в атмосферу светской жизни 18–19 веков с балами, пышными приёмами и визитами британских монархов. А в конце экскурсии прогуляетесь по живописному саду и, если захотите, выпьете чай в уютном кафе.
Организационные детали
Чай и другие личные покупки оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в поместье Кенвуд-хаус
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.