Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье

Увидеть оригинального Рембрандта в роскошных интерьерах и узнать о судьбе внучки Александра Пушкина

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Великолепный георгианский особняк с живописным парком также известен коллекцией картин выдающихся художников, например Рембрандта, Вермеера, Хальса.

Вы осмотрите комнаты и шедевры живописи, а я расскажу, как здесь жили внуки Николая I и Александра Пушкина, реформатор английского права и глава бренда «Гиннесс».
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В 1928 году поместье стало общественным художественным музеем. С тех пор оригинальные интерьеры и потрясающая коллекция произведений искусства мирового уровня доступны бесплатно для всех желающих.

Я проведу вас по резиденции и расскажу, как это место связано с судьёй и реформатором Уильямом Мюрреем и отменой рабства в Британской империи. Как здесь жили князь Михаил Михайлович, внук Николая I, и графиня де Торби, внучка Пушкина. И с какой просьбой последний владелец усадьбы Эдвард Сесил Гиннесс завещал Кенвуд народу Великобритании.

Вы разберётесь, что за персонажи изображены на картинах, и узнаете, какими были авторы и владельцы этих коллекций. Погрузитесь в атмосферу светской жизни 18–19 веков с балами, пышными приёмами и визитами британских монархов. А в конце экскурсии прогуляетесь по живописному саду и, если захотите, выпьете чай в уютном кафе.

Организационные детали

Чай и другие личные покупки оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в поместье Кенвуд-хаус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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