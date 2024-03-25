Услышать сердечные истории из жизни писателей, музыкантов и королевских особ
Романтические и драматические эпизоды сплетутся с переулками и домами, которые помнят громкие романы и тайные встречи.
На променаде вы окунётесь в мир судеб неординарных людей, каждый из которых по-своему столкнулся с нежным чувством.
Узнаете, кто запрещал принцессе Маргарет любить, как герцог не смог покорить сердце Коко Шанель и почему Оскар Уайльд попал в тюрьму.
На променаде вы окунётесь в мир судеб неординарных людей, каждый из которых по-своему столкнулся с нежным чувством.
Узнаете, кто запрещал принцессе Маргарет любить, как герцог не смог покорить сердце Коко Шанель и почему Оскар Уайльд попал в тюрьму.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На прогулке по разным районам центрального Лондона вы узнаете:
- Какие безумные поступки совершали влюблённые Джон Леннон и Йоко Оно и каковы истинные причины распада The Beatles
- Могла ли по-другому сложиться семейная жизнь Карла III и принцессы Дианы и кто кому не был верен
- Как гранд-дива моды Вивьен Вествуд завела творческий роман с собственным студентом
- Какой король отказался от престола во имя любви
- Где в Лондоне чаще всего предлагают руку и сердце
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но по желанию можно воспользоваться общественным транспортом. Проезд оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 48 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!
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