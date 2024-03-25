Любовь в большом Лондоне
Индивидуальная экскурсия в Лондоне

Услышать сердечные истории из жизни писателей, музыкантов и королевских особ

Романтические и драматические эпизоды сплетутся с переулками и домами, которые помнят громкие романы и тайные встречи.

На променаде вы окунётесь в мир судеб неординарных людей, каждый из которых по-своему столкнулся с нежным чувством.

Узнаете, кто запрещал принцессе Маргарет любить, как герцог не смог покорить сердце Коко Шанель и почему Оскар Уайльд попал в тюрьму.
Любовь в большом Лондоне
Любовь в большом Лондоне
Любовь в большом Лондоне
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

На прогулке по разным районам центрального Лондона вы узнаете:

  • Какие безумные поступки совершали влюблённые Джон Леннон и Йоко Оно и каковы истинные причины распада The Beatles
  • Могла ли по-другому сложиться семейная жизнь Карла III и принцессы Дианы и кто кому не был верен
  • Как гранд-дива моды Вивьен Вествуд завела творческий роман с собственным студентом
  • Какой король отказался от престола во имя любви
  • Где в Лондоне чаще всего предлагают руку и сердце

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но по желанию можно воспользоваться общественным транспортом. Проезд оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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