Моё предложение — для тех, кто не привык рано ложиться спать и хочет красиво развлечься в заведениях Лондона.
Кто любит получать удовольствие как от эстетичных комфортных лаундж-локаций, так и от аутентичных особенных мест.
Кто непротив потанцевать и побаловать себя интересными напитками, а также кто хочет вдохнуть полной грудью ночной весёлый воздух Лондона.
Кто любит получать удовольствие как от эстетичных комфортных лаундж-локаций, так и от аутентичных особенных мест.
Кто непротив потанцевать и побаловать себя интересными напитками, а также кто хочет вдохнуть полной грудью ночной весёлый воздух Лондона.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Посетим бары, где делают лучшие коктейли в Лондоне. Всего 4–6 заведений, которые мы подберём по вашим пожеланиям.
- Заглянем в самый старый винный паб города, куда любил захаживать Уинстон Черчилль. Вы попробуете там отличное вино с сырной тарелкой.
- Побываем в местах, где когда-то любили общаться за коктейлем Одри Хепберн, Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Питер О’Тул, Энтони Хопкинс, Кайли Миноуг, Дэниэл Крэйг, Ричард Бартон и другие знаменитости.
- Насладитесь живой музыкой и продегустируете фирменные коктейли или другие напитки по вашим предпочтениям.
- Если повезёт, зайдём в заведение, где Меган Маркл встретила принца Гарри.
- Если захотите сделать паузу и взбодриться — выпьем кофе там, где уже более полувека делают лучший в ночном Лондоне эспрессо.
- При желании вы сможете потанцевать, попеть и повеселиться как в классических клубах, так и весьма оригинальных.
- Я дополню прогулку рассказами о заведениях и Лондоне.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются напитки — от £20 за чел.
- Список мест для посещения можно дополнить любым баром, клубом или рестораном. Все пожелания приветствуются и обговариваются заранее.
- Если вы захотите посетить частные клубы или места, где свободные даты для резервации есть только через несколько месяцев, дополнительные расходы на это обсуждаются лично.
- В случае дождя или если вам не захочется идти пешком от одного заведения до другого, можно взять такси. Это оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Seven Dials или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vlad — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 150 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. ГлавноеЗадать вопрос
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