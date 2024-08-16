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Моё предложение — для тех, кто не привык рано ложиться спать и хочет красиво развлечься в заведениях Лондона.



Кто любит получать удовольствие как от эстетичных комфортных лаундж-локаций, так и от аутентичных особенных мест.



Кто непротив потанцевать и побаловать себя интересными напитками, а также кто хочет вдохнуть полной грудью ночной весёлый воздух Лондона.