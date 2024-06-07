1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
£130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тейт Модерн: погружение в мир современного искусства Лондона
Исследуйте Тейт Модерн: уникальная архитектура и экспозиции, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лондон: инструкция по применению
Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы
Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£244 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания в Лондоне
Приглашаем на захватывающее путешествие по Музею естествознания. Вас ждут встречи с удивительными обитателями прошлого
Начало: В Музее естественной истории
14 июня в 10:00
19 июня в 12:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Погрузитесь в историю стиля и искусства в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Узнайте больше о декоративно-прикладном искусстве и дизайне
Начало: У входа Sackler Courtyard
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона
Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций
Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости
Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair
Начало: В районе метро Green Park
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Полёты в Лондонском Музее науки: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков
Начало: У входа в Лондонский Музей Науки
7 июля в 10:30
3 авг в 10:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости
Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Bond Street
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция
Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом
Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Манускрипты Британской Библиотеки
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
7 июля в 10:30
1 авг в 17:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону
На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ЕЕкатерина4 июня 2024У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
- ННинель1 июня 2024Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИгорь31 мая 2024Все было отлично
- ИИрина30 мая 2024Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Можно с детьми»
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