Marija проводит ещё 4 экскурсии

Узнаем, как смелое видение первого куратора создало уникальную творческую среду для величайших мастеров своего времени и как музей продолжает поддерживать современных британских дизайнеров.
Эволюция художественных стилей
Переходя из зала в зал — от экспозиций серебра и миниатюр к галереям скульптуры, — мы проследим, как развивались художественные стили разных эпох. Вы увидите британскую скульптуру, сравните готику с работами Ренессанса, вспомните античные образцы и познакомитесь с творениями мастеров 20 века.
Ювелирные галереи
В одной из самых знаменитых коллекций музея мы обсудим, зачем люди носят украшения, и проследим, как мастера осваивали техники работы с драгоценными материалами. Вы полюбуетесь уникальными экспонатами: от подвески Елизаветы I и диадемы королевы Виктории до свадебного подарка Наполеона и Жозефины и современного подарка Джей Зи своей жене Бейонсе. Каждое изделие здесь рассказывает свою захватывающую историю.
Шедевры Возрождения: от теории к практике
Из средневековья вы отправитесь во Флоренцию – город, где родилось Возрождение с его новыми идеями, новыми ценностями и революционной концепцией мироздания. С искусством Ренессанса мы будем знакомиться через работы гениальных мастеров той эпохи:
Вы увидите лучшие работы Донателло-скульптора, который первым воплотил в пластике идеи Возрождения.
Рассмотрите уникальную восковую модель Микеланджело – редкий пример предварительной работы, которую художник проводил перед тем, как начать работу с мрамором.
Перед вами раскроется весь гений Леонардо да Винчи на страницах его записных книжек.
Особое внимание уделим картонам Рафаэля, заказанным для украшения Сикстинской капеллы. Картоны представлены в V&A, прежде всего, как ранние образцы промышленного дизайна.
В залах, где хранится собрание гипсовых копий, вы рассмотрите еще одну работу Микеланджело – гипсовую копию гиганта Давида, оригинал которого хранится во Флоренции. В этом проявляется двойственная концепция музея: с одной стороны – точные копии, снятые с оригиналов и достойные восхищения, с другой – пособие для начинающих архитекторов и художников, которые находят в коллекции вдохновение для новых идей.
А после экскурсии мы можем остановиться на чашечку чая в ресторане музея. Ведь залы ресторана являются неотъемлемой частью самого музея и воплощением идей Викторианской Британии в реальность.
Организационные детали
Вход в музей свободный
Часы работы музея: с 10:00 до 5:45, за исключением пятницы, когда музей открыт с 10:00 до 22:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа Sackler Courtyard
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
Мне читать дальшеуменьшить
повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вадим
Мария очень интересный рассказчик и экскурсовод, мы получили именно ту информацию, которую ожидали, всё прошло замечательно!!
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Oksana
Для семьи и детей наверно хотелось бы больше сказочности и уюта. Но! Если взрослые основной материал хорош. Наверно было бы не плохо обрастить материал яркостью запоминания. экскурси классическая, а новое поколение тяет на эдьютеймент. Благодарим Марию!
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