Marija проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Эволюция художественных стилей

Переходя из зала в зал, мы поговорим о появлении и развитии художественных стилей в искусстве разных эпох. Мы начнем с галерей, посвящённых Романской архитектуре, а затем перенесемся в средневековую Европу. Вы узнаете, какие факторы влияли на формирование художественных стилей Европы и какие социальные изменения привели к рождению нового стиля – готики. Все рассказы я буду иллюстрировать яркими примерами из коллекции музея, что позволит вам наглядно проследить закономерности в истории мирового искусства.

Шедевры Возрождения: от теории к практике

Из средневековья вы отправитесь во Флоренцию – город, где родилось Возрождение с его новыми идеями, новыми ценностями и революционной концепцией мироздания. С искусством Ренессанса мы будем знакомиться через работы гениальных мастеров той эпохи:

Вы увидите лучшие работы Донателло-скульптора , который первым воплотил в пластике идеи Возрождения.

, который первым воплотил в пластике идеи Возрождения. Рассмотрите уникальную восковую модель Микеланджело – редкий пример предварительной работы, которую художник проводил перед тем, как начать работу с мрамором.

– редкий пример предварительной работы, которую художник проводил перед тем, как начать работу с мрамором. Перед вами раскроется весь гений Леонардо да Винчи на страницах его записных книжек.

на страницах его записных книжек. Особое внимание уделим картонам Рафаэля , заказанным для украшения Сикстинской капеллы. Картоны представлены в V&A, прежде всего, как ранние образцы промышленного дизайна.

, заказанным для украшения Сикстинской капеллы. Картоны представлены в V&A, прежде всего, как ранние образцы промышленного дизайна. В залах, где хранится собрание гипсовых копий, вы рассмотрите еще одну работу Микеланджело – гипсовую копию гиганта Давида, оригинал которого хранится во Флоренции. В этом проявляется двойственная концепция музея: с одной стороны – точные копии, снятые с оригиналов и достойные восхищения, с другой – пособие для начинающих архитекторов и художников, которые находят в коллекции вдохновение для новых идей.

История британского искусства

Вы посетите потрясающие Британские галереи периода 16 – 20 веков, где получите полное представление о 400-летней истории британского прикладного искусства и дизайна. Здесь и работы Уильяма Морриса – лидера движения искусств и ремёсел, и величественные ворота Херефордского собора – работа архитектора Джорджа Гилберта Скотта, и еще множество удивительных экспонатов, о которых мы обязательно поговорим.

А после экскурсии мы можем остановиться на чашечку чая в ресторане музея. Ведь залы ресторана являются неотъемлемой частью самого музея и воплощением идей Викторианской Британии в реальность.