Marija проводит ещё 4 экскурсии

Эволюция художественных стилей
Переходя из зала в зал, мы поговорим о появлении и развитии художественных стилей в искусстве разных эпох. Мы начнем с галерей, посвящённых Романской архитектуре, а затем перенесемся в средневековую Европу. Вы узнаете, какие факторы влияли на формирование художественных стилей Европы и какие социальные изменения привели к рождению нового стиля – готики. Все рассказы я буду иллюстрировать яркими примерами из коллекции музея, что позволит вам наглядно проследить закономерности в истории мирового искусства.
Шедевры Возрождения: от теории к практике
Из средневековья вы отправитесь во Флоренцию – город, где родилось Возрождение с его новыми идеями, новыми ценностями и революционной концепцией мироздания. С искусством Ренессанса мы будем знакомиться через работы гениальных мастеров той эпохи:
История британского искусства
Вы посетите потрясающие Британские галереи периода 16 – 20 веков, где получите полное представление о 400-летней истории британского прикладного искусства и дизайна. Здесь и работы Уильяма Морриса – лидера движения искусств и ремёсел, и величественные ворота Херефордского собора – работа архитектора Джорджа Гилберта Скотта, и еще множество удивительных экспонатов, о которых мы обязательно поговорим.
А после экскурсии мы можем остановиться на чашечку чая в ресторане музея. Ведь залы ресторана являются неотъемлемой частью самого музея и воплощением идей Викторианской Британии в реальность.