Marija проводит ещё 4 экскурсии

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Музей Виктории и Альберта: история стиля

Разобраться в художественных стилях от античности до современности

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа Sackler Courtyard
  • Заказать экскурсию

£220 за экскурсию

Marija
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Marija – Гид по Лондону
Музей Виктории и Альберта – крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Его коллекция включает в себя керамику, мебель, предметы моды и украшения, фотографии 📸 и скульптуры, ткани и картины.

На экскурсии 🧭 мы проведем параллели между художественными стилями разных эпох, проследим связь между искусством и его практическим применением.

Вам предстоит пройти путь от античности и готики до Микеланджело и современного дизайна, чтобы понять, с чего начинается стиль.
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля

Что вас ожидает

Эволюция художественных стилей
Переходя из зала в зал, мы поговорим о появлении и развитии художественных стилей в искусстве разных эпох. Мы начнем с галерей, посвящённых Романской архитектуре, а затем перенесемся в средневековую Европу. Вы узнаете, какие факторы влияли на формирование художественных стилей Европы и какие социальные изменения привели к рождению нового стиля – готики. Все рассказы я буду иллюстрировать яркими примерами из коллекции музея, что позволит вам наглядно проследить закономерности в истории мирового искусства.

Шедевры Возрождения: от теории к практике
Из средневековья вы отправитесь во Флоренцию – город, где родилось Возрождение с его новыми идеями, новыми ценностями и революционной концепцией мироздания. С искусством Ренессанса мы будем знакомиться через работы гениальных мастеров той эпохи:

  • Вы увидите лучшие работы Донателло-скульптора, который первым воплотил в пластике идеи Возрождения.
  • Рассмотрите уникальную восковую модель Микеланджело – редкий пример предварительной работы, которую художник проводил перед тем, как начать работу с мрамором.
  • Перед вами раскроется весь гений Леонардо да Винчи на страницах его записных книжек.
  • Особое внимание уделим картонам Рафаэля, заказанным для украшения Сикстинской капеллы. Картоны представлены в V&A, прежде всего, как ранние образцы промышленного дизайна.
  • В залах, где хранится собрание гипсовых копий, вы рассмотрите еще одну работу Микеланджело – гипсовую копию гиганта Давида, оригинал которого хранится во Флоренции. В этом проявляется двойственная концепция музея: с одной стороны – точные копии, снятые с оригиналов и достойные восхищения, с другой – пособие для начинающих архитекторов и художников, которые находят в коллекции вдохновение для новых идей.

История британского искусства
Вы посетите потрясающие Британские галереи периода 16 – 20 веков, где получите полное представление о 400-летней истории британского прикладного искусства и дизайна. Здесь и работы Уильяма Морриса – лидера движения искусств и ремёсел, и величественные ворота Херефордского собора – работа архитектора Джорджа Гилберта Скотта, и еще множество удивительных экспонатов, о которых мы обязательно поговорим.

А после экскурсии мы можем остановиться на чашечку чая в ресторане музея. Ведь залы ресторана являются неотъемлемой частью самого музея и воплощением идей Викторианской Британии в реальность.

Организационные детали

  • Вход в музей свободный
  • Часы работы музея: с 10:00 до 5:45, за исключением пятницы, когда музей открыт с 10:00 до 22:00
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Музей Виктории и Альберта: история стиля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа Sackler Courtyard.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marija
Marija
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет; за эти годы я хорошо изучила город и полюбила его. Именно интерес к истории и политике привел меня к работе гидом в Британском Парламенте: я принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции и экскурсии для посетителей Парламента. Помимо работы с дипломатами, у меня также богатый опыт работы с детьми, так как за годы в Парламенте долгое время проработала в отделе образования. Я коммуникабельный и лёгкий на подъем человек; люблю общаться с людьми всех возрастов и национальностей. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы Парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Если вас интересует какая-то определенная дата, не указанная в календаре, напишите мне лично, я всегда постараюсь под вас подстроиться. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую из экскурсий в детский формат, когда юные участники группы становятся главными действующими лицами тура.
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