Marija проводит ещё 4 экскурсии

Музей Виктории и Альберта – крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна.Его коллекция включает в себя керамику, мебель, предметы моды и украшения, фотографии и скульптуры, ткани и картины.На экскурсии

мы проведем параллели между художественными стилями разных эпох, проследим связь между искусством и его практическим применением. Вам предстоит пройти путь от античности и готики до Микеланджело и современного дизайна, чтобы понять, с чего начинается стиль.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Узнаем, как смелое видение первого куратора создало уникальную творческую среду для величайших мастеров своего времени и как музей продолжает поддерживать современных британских дизайнеров.

Эволюция художественных стилей

Переходя из зала в зал — от экспозиций серебра и миниатюр к галереям скульптуры, — мы проследим, как развивались художественные стили разных эпох. Вы увидите британскую скульптуру, сравните готику с работами Ренессанса, вспомните античные образцы и познакомитесь с творениями мастеров 20 века.

Ювелирные галереи

В одной из самых знаменитых коллекций музея мы обсудим, зачем люди носят украшения, и проследим, как мастера осваивали техники работы с драгоценными материалами. Вы полюбуетесь уникальными экспонатами: от подвески Елизаветы I и диадемы королевы Виктории до свадебного подарка Наполеона и Жозефины и современного подарка Джей Зи своей жене Бейонсе. Каждое изделие здесь рассказывает свою захватывающую историю.

Шедевры Возрождения: от теории к практике

Из средневековья вы отправитесь во Флоренцию – город, где родилось Возрождение с его новыми идеями, новыми ценностями и революционной концепцией мироздания. С искусством Ренессанса мы будем знакомиться через работы гениальных мастеров той эпохи:

Вы увидите лучшие работы Донателло-скульптора , который первым воплотил в пластике идеи Возрождения.

, который первым воплотил в пластике идеи Возрождения. Рассмотрите уникальную восковую модель Микеланджело – редкий пример предварительной работы, которую художник проводил перед тем, как начать работу с мрамором.

– редкий пример предварительной работы, которую художник проводил перед тем, как начать работу с мрамором. Перед вами раскроется весь гений Леонардо да Винчи на страницах его записных книжек.

на страницах его записных книжек. Особое внимание уделим картонам Рафаэля , заказанным для украшения Сикстинской капеллы. Картоны представлены в V&A, прежде всего, как ранние образцы промышленного дизайна.

, заказанным для украшения Сикстинской капеллы. Картоны представлены в V&A, прежде всего, как ранние образцы промышленного дизайна. В залах, где хранится собрание гипсовых копий, вы рассмотрите еще одну работу Микеланджело – гипсовую копию гиганта Давида, оригинал которого хранится во Флоренции. В этом проявляется двойственная концепция музея: с одной стороны – точные копии, снятые с оригиналов и достойные восхищения, с другой – пособие для начинающих архитекторов и художников, которые находят в коллекции вдохновение для новых идей.

А после экскурсии мы можем остановиться на чашечку чая в ресторане музея. Ведь залы ресторана являются неотъемлемой частью самого музея и воплощением идей Викторианской Британии в реальность.

Организационные детали