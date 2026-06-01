Крупнейший археологический музей Великобритании предлагает не только потрясающую коллекцию, но и увлекательную историю. В его стенах посетители взглянут на мир с нового ракурса.Экскурсия включает обсуждение возникновения первых городов, истоков письменности,

мифов и библейских сюжетов, а также трех царств Древнего Египта. Особое внимание уделяется традициям финикийцев, жестоким нравам Шумера, Вавилона и Ассирии, классической полисной Греции и трагической истории Парфенона. Посетители увидят исторические артефакты, предметы быта первых людей, часть знаменитого Сфинкса, бюсты фараонов, Розеттский камень, древнейшие мумии и многое другое. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Лучшее время для посещения

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Экскурсия по Британскому музею в Лондоне подходит для посещения в любое время года. Музей предлагает комфортные условия для изучения экспонатов независимо от погоды за окном.

Сейчас август — это идеальное время.