Полюбоваться древними сокровищами и по-новому взглянуть на человечество
Крупнейший археологический музей Великобритании может похвастаться и потрясающей коллекцией, и собственной увлекательной историей. В его стенах вы взглянете на мир с нового ракурса.
Я обещаю захватывающее путешествие по пути развития цивилизации и осмотр как знаменитых музейных экспонатов, так и малоизвестных — и оттого ещё более интригующих.
Я обещаю захватывающее путешествие по пути развития цивилизации и осмотр как знаменитых музейных экспонатов, так и малоизвестных — и оттого ещё более интригующих.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы поговорим о:
- возникновении и организации первых человеческих городов;
- истоках появления письменности, древних мифов и библейских сюжетов;
- трёх царствах Древнего Египта;
- традициях и культуре финикийцев;
- жестоких нравах Шумера, Вавилона и Ассирии;
- классической полисной Греции и первостепенной причине конфликта Афин и Спарты;
- трагической истории Парфенона и смысле его скульптур и изображений;
- создании Британского музея и о знаменитых личностях, связанных с ним.
Вы увидите:
- исторические артефакты, возраст которых исчисляется тысячелетиями;
- предметы быта первых людей, найденные на территории Великобритании;
- часть знаменитого Сфинкса, бюсты фараонов и фрески древних египтян;
- Розеттский камень и древнейшие мумии;
- Балаватские ворота и изображения мифических существ Междуречья;
- настенные фрески дворцов Вавилона и Ассирии.
- прекрасные работы скульпторов Древней Греции, работавших порой за свои деньги;
- артефакты Мезоамерики, культур майя, ацтеков, идола с острова Пасхи.
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- В середине экскурсии мы сделаем перерыв 15 минут на кофе-чай, которые оплачиваются вами самостоятельно.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Британского музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vlad — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 25 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное увлечение — это история и культура Европы. И конечно, Древняя Греция, Междуречье, Древний Египет и Рим. У меня есть огромное желание рассказать вам о многочисленных известных и малоизвестных событиях, фактах и артефактах разных времён.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 сен 2023
Были на экскурсии в Британском музее с Владом. Все очень понравилось. экскурсия была увлекательная,Влад очень интересно рассказывал о египетской коллекции. Сын (13 лет) слушал на одном дыхании
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Индивидуальные
Можно с детьми
Музеи
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Британский музей
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