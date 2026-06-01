Крупнейший археологический музей Великобритании предлагает не только потрясающую коллекцию, но и увлекательную историю. В его стенах посетители взглянут на мир с нового ракурса.
Экскурсия включает обсуждение возникновения первых городов, истоков письменности,
Экскурсия включает обсуждение возникновения первых городов, истоков письменности,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальная возможность узнать историю цивилизаций
- 🏛️ Посещение крупнейшего археологического музея Великобритании
- 📜 Интересные рассказы о древних культурах
- 🗿 Возможность увидеть знаменитые и малоизвестные артефакты
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 12 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Британскому музею в Лондоне подходит для посещения в любое время года. Музей предлагает комфортные условия для изучения экспонатов независимо от погоды за окном.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторические артефакты
- Предметы быта первых людей
- Часть знаменитого Сфинкса
- Бюсты фараонов
- Розеттский камень
- Древнейшие мумии
- Балаватские ворота
- Настенные фрески дворцов Вавилона и Ассирии
- Работы скульпторов Древней Греции
- Артефакты Мезоамерики
Описание экскурсии
Мы поговорим:
- о возникновении и организации первых человеческих городов
- истоках появления письменности, древних мифов и библейских сюжетов
- трёх царствах Древнего Египта
- традициях и культуре финикийцев
- жестоких нравах Шумера, Вавилона и Ассирии
- классической полисной Греции и первостепенной причине конфликта Афин и Спарты
- трагической истории Парфенона и смысле его скульптур и изображений
- создании Британского музея и о знаменитых личностях, связанных с ним
Вы увидите:
- исторические артефакты, возраст которых исчисляется тысячелетиями
- предметы быта первых людей, найденные на территории Великобритании
- часть знаменитого Сфинкса, бюсты фараонов и фрески древних египтян
- Розеттский камень и древнейшие мумии
- Балаватские ворота и изображения мифических существ Междуречья
- настенные фрески дворцов Вавилона и Ассирии
- прекрасные работы скульпторов Древней Греции, работавших порой за свои деньги
- артефакты Мезоамерики, культур майя, ацтеков, идола с острова Пасхи
и многое-многое другое!
Организационные детали
- В середине экскурсии мы сделаем перерыв 15 минут на кофе-чай, которые оплачиваются вами самостоятельно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Британского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 392 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Это был полный восторг. Профессионал высокого уровня. Лучший гид за всю поездку в Лондон! В Британском музее не закружилась голова от дат и названий, а сложилась идеальная картина истории цивилизации.
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о
Это была потрясающая экскурсия! 🤩Удивительное путешествие скрозь времена, цивилизации и события. Лучший гид в Лондоне, человек энциклопедических знаний и при этом все ненавязчиво и легко. Очень рекомендую! 👍 В следующий приезд обязательно посетим его другие экскурсии
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И
Влад, большой молодец и профессионал своего труда. Спасибо большое за интересную экскурсию по музею. Влад, до новых встреч 👍
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E
Влад приятный человек и интересный собеседник, очень увлечен историей, организовал нам прекрасную экскурсию в Британский музей, показал несколько аутентичных пабов, одноначно рекомендуем!
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Хотели выразить благодарность нашему экскурсоводу Владу, с которым мы посетили Британский музей, во время нашего короткого пребывания в Лондоне в октябре 2023.
Экскурсия была очень интересной! Влад обладает глубокими знаниями и
Экскурсия была очень интересной! Влад обладает глубокими знаниями и
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А
Если Вы впервые в Британском музее и Вам нужен проводник в огромном пространстве, наполненном тысячами экспонатов из разных эпох, то Влад блестяще справится с этой ролью.
Он сумеет не только провести
Он сумеет не только провести
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