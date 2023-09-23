Vlad — ваш гид в Лондоне

Провёл экскурсии для 25 туристов

Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное увлечение — это история и культура Европы. И конечно, Древняя Греция, Междуречье, Древний Египет и Рим. У меня есть огромное желание рассказать вам о многочисленных известных и малоизвестных событиях, фактах и артефактах разных времён.

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