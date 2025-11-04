1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков
Экскурсия «Полёты в Лондонском Музее науки» предлагает захватывающее путешествие в мир авиации. Узнайте, зачем птице хвост и что случилось с чертежами махолётов Леонардо да Винчи. Вы увидите самолёт, первым пересёкший Атлантику, и истребители, прославившие Британию. Экскурсия подходит для детей 8-13 лет, что делает её идеальным семейным мероприятием
Залы истории полёта перенесут нас в предыдущее столетие. Вы услышите о братьях-изобретателях первого самолёта и увидите точную копию «Флайер-1», а я помогу разобраться в том, как огромные железные конструкции поднимаются в воздух и благодаря чему плывут по небу. Перед нами предстанет полномасштабный самолёт, раньше других одолевший Атлантику, и истребители «Спитфайр» и «Харрикейн», прославившие Британию в боях. Мы поговорим о первой женщине, совершившей одиночный перелёт из Великобритании в Австралию, и о том, чем это для неё обернулось. Её самолёт «Gipsy Moth» представлен в коллекции музея, и у нас будет шанс изучить его со всех сторон! Глядя на модели воздушных судов разных лет, мы проследим за эволюцией авиастроения и разберёмся, почему самолёт сейчас — самый надёжный вид транспорта в мире.
Организационные детали
Экскурсия подойдет для детей возраста 8-13 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Лондонский Музей Науки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 471 туриста
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вероника
Очень интересная экскурсия, музей потрясающий.
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К
Ксения
Экскурсия с Марией оставила исключительно положительные впечатления. Она адаптировала программу под интересы и возраст детей, что сделало экскурсию познавательной и увлекательной для всей семьи. Отличное знание материала и умение увлечь даже самых маленьких участников заслуживают особой похвалы.
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Н
Наталья
Мария прекрасный экскурсовод! Детям (и взрослым) очень понравилось! Столько интересного узнали и в очень доступной форме) Благодарим Марию и Трипстер за чудесную экскурсию!
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Ю
Юлия
Мария лояльный, грамотный экскурсовод! Детям очень понравилась экскурсия в музей науки!
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