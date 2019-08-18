1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Полёты в Лондонском Музее науки

Исследовать старинные самолёты, изучить теорию полёта и почувствовать себя настоящим пилотом!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа в Лондонский Музей Науки
  • Заказать экскурсию

£200 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Marija
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Marija – Гид по Лондону
Кто такие братья Райт? Зачем птице хвост? Что случилось с чертежами махолётов Леонардо да Винчи? В чем загадка шмеля, который «по законам физики летать не может, но он этого не знает и поэтому летает»? Интерактивная экскурсия ⛳ никого не оставит равнодушным, ведь каждый хоть раз мечтал о крыльях.

Мы поговорим о самолётах, целеустремлённых инженерах и отважных лётчиках, увидим истребители времён войны и легендарный Boeing 747 в поперечном разрезе.
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки

Что вас ожидает

Пристегните ремни, мы взлетаем!
Залы истории полёта перенесут нас в предыдущее столетие. Вы услышите о братьях-изобретателях первого самолёта и увидите точную копию «Флайер-1», а я помогу разобраться в том, как огромные железные конструкции поднимаются в воздух и благодаря чему плывут по небу. Перед нами предстанет полномасштабный самолёт, раньше других одолевший Атлантику, и истребители «Спитфайр» и «Харрикейн», прославившие Британию в боях. Мы поговорим о первой женщине, совершившей одиночный перелёт из Великобритании в Австралию, и о том, чем это для неё обернулось. Её самолёт «Gipsy Moth» представлен в коллекции музея, и у нас будет шанс изучить его со всех сторон! Глядя на модели воздушных судов разных лет, мы проследим за эволюцией авиастроения и разберёмся, почему самолёт сейчас — самый надёжный вид транспорта в мире.

Организационные детали

Экскурсия подойдет для детей возраста 8-13 лет.

Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки
Полёты в Лондонском Музее науки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в Лондонский Музей Науки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marija
Marija
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет; за эти годы я хорошо изучила город и полюбила его. Именно интерес к истории и политике привел меня к работе гидом в Британском Парламенте: я принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции и экскурсии для посетителей Парламента. Помимо работы с дипломатами, у меня также богатый опыт работы с детьми, так как за годы в Парламенте долгое время проработала в отделе образования. Я коммуникабельный и лёгкий на подъем человек; люблю общаться с людьми всех возрастов и национальностей. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы Парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Если вас интересует какая-то определенная дата, не указанная в календаре, напишите мне лично, я всегда постараюсь под вас подстроиться. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую из экскурсий в детский формат, когда юные участники группы становятся главными действующими лицами тура.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

18 августа 2019
Мария прекрасный экскурсовод ! Детям ( и взрослым ) очень понравилось ! Столько интересного узнали и в очень доступной форме ) Благодарим Марию и Трипстер за чудесную экскурсию !

Marija проводит ещё 4 экскурсии

Соперники эпохи ВозрожденияСоперники эпохи ВозрожденияСоперники эпохи Возрождения
£200 за экскурсию
2 часа
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Наша прогулка по Национальной Галерее посвящена одному из самых впечатляющих и загадочных периодов европейского искусства — эпохе Возрождения. Вы не только встретитесь с работами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана, но узнаете о личной жизни и творческом пути мастеров — ведь все они были не только современниками, но и соперниками! Мы поговорим о художественных находках и заимствованиях, об отношениях между гениями, об интригах их покровителей и, конечно, о особенностях стиля каждого из великих художников.
Манускрипты Британской БиблиотекиМанускрипты Британской БиблиотекиМанускрипты Британской Библиотеки
£220 за экскурсию
1.5 часа
2 отзыва
Увидеть личную переписку монархов и оригиналы книг, изменивших историю человечества
Очень немногие путешественники и даже сами англичане знают о потрясающей коллекции, собранной в Британской Библиотеке. Здесь можно увидеть древние манускрипты, личные переписки монархов, записные книги Леонардо да Винчи, Хартию Вольностей с печатью короля Якова, написанные от руки песни Битлз. И все это в оригинале! Я познакомлю вас с главными сокровищами Библиотеки, расскажу о книгах, повлиявших на ход истории, и судьбах их создателей.
Британский музей: сокровища мировых цивилизацийБританский музей: сокровища мировых цивилизацийБританский музей: сокровища мировых цивилизаций
£220 за экскурсию
2 часа
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Главный историко-археологический музей страны посвящён истории развития человечества и его культуре. Второй по посещаемости после Лувра, он хранит такие артефакты как Розеттский камень, положивший начало расшифровке египетских иероглифов, истукана с острова Пасха, статуи афинского Парфенона, библиотеку ассирийского царя, рисунки и эскизы легендарных художников и многое другое. Рассказывая об экспонатах, я проведу вас по тонкой нити, связывающей цивилизации и формирующей общее культурное пространство мира.
Музей Виктории и Альберта: история стиляМузей Виктории и Альберта: история стиляМузей Виктории и Альберта: история стиля
£220 за экскурсию
2 часа
Разобраться в художественных стилях от античности до современности
Музей Виктории и Альберта – крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна. Его коллекция включает в себя керамику, мебель, предметы моды и украшения, фотографии и скульптуры, ткани и картины. На экскурсии мы проведем параллели между художественными стилями разных эпох, проследим связь между искусством и его практическим применением. Вам предстоит пройти путь от античности и готики до Микеланджело и современного дизайна, чтобы понять, с чего начинается стиль.

Экскурсии для детей по Лондону

По следам Гарри Поттера в Лондоне!По следам Гарри Поттера в Лондоне!По следам Гарри Поттера в Лондоне!
£170 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города
Готовы отправиться навстречу магическим приключениям на улицах Лондона? Где, как не здесь, можно найти отголоски и напоминания о волшебном мире, сошедшем со страниц романов о Гарри Поттере. На этой авторской прогулке мы исследуем магические уголки Лондона, где проходили съемки фильмов киноэпопеи: от входа в «Дырявый Котёл» до легендарной платформы 9¾. Вы узнаете любопытные подробности о жизни Джоанн Роулинг, судьбе её романов и их экранизациях. А после сможете отправиться в павильоны киностудии Warner Bros, чтобы своими глазами рассмотреть костюмы и декорации к фильмам о Гарри Поттере и вознаградить себя бутылочкой сливочного пива!
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!По следам Гарри Поттера в Оксфорде!По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
£485 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Пройти по местам съемок фильмов о Гарри Поттере и узнать интересные факты о романах Джоанн Роулинг
Где же еще знакомиться с миром «Гарри Поттера», как не в Оксфорде — главном университете Англии, который стал прототипом волшебного Хогвартса. Здесь вы пройдете по главным локациям фильмов о мальчике-волшебнике, заглянете в магическую библиотеку и знаменитый обеденный зал Колледжа Крайстчёрч, погрузитесь с головой в английскую культуру и услышите занимательные истории о Джоанн Роулинг и её романах. А вишенкой на торте может стать визит в павильоны киностудии Warner Bros, где находятся оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере от Косой аллеи до кабинета профессора Дамблдора!
Гарри Поттер на улицах ЛондонаГарри Поттер на улицах ЛондонаГарри Поттер на улицах Лондона
£200 за экскурсию
3.5 часа
7 отзывов
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
Приготовьтесь увидеть совершенно другой Лондон — сошедший со страниц книг о Гарри Поттере! Вам предстоит пройти по волшебным переулкам города, отыскать вход на Косую аллею, обменять магловские деньги на галлеоны, заглянуть на платформу 9 ¾. И все это — на увлекательной прогулке по старому Лондону, где я расскажу о его прошлом и настоящем, о его знаменитых и экстравагантных жителях и, конечно, о древнем колдовстве и чародействе!

Выбирайте и другие экскурсии по Лондону

За городомБары и ночная жизньВестминстерКембриджЛондонский СитиГастрономическиеНа автомобилеНа велосипедеБиг-БенИстория и архитектураТемзаМузеи и искусствоВиндзорБукингемский дворецОбзорныеВсеОксфордВ другой городИндивидуальныеСолсбериГарри ПоттерНа автобусеСтоунхенджСо скидкойПешкомДля детейНеобычные маршрутыТауэрБританский музейГринвичГрупповыеНа корабликеОнлайнВебинары
£200 за экскурсию
Заказать экскурсию