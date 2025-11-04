1 отзыв оставили туристы

Описание экскурсии

Пристегните ремни, мы взлетаем!

Залы истории полёта перенесут нас в предыдущее столетие. Вы услышите о братьях-изобретателях первого самолёта и увидите точную копию «Флайер-1», а я помогу разобраться в том, как огромные железные конструкции поднимаются в воздух и благодаря чему плывут по небу. Перед нами предстанет полномасштабный самолёт, раньше других одолевший Атлантику, и истребители «Спитфайр» и «Харрикейн», прославившие Британию в боях. Мы поговорим о первой женщине, совершившей одиночный перелёт из Великобритании в Австралию, и о том, чем это для неё обернулось. Её самолёт «Gipsy Moth» представлен в коллекции музея, и у нас будет шанс изучить его со всех сторон! Глядя на модели воздушных судов разных лет, мы проследим за эволюцией авиастроения и разберёмся, почему самолёт сейчас — самый надёжный вид транспорта в мире.

Организационные детали

Экскурсия подойдет для детей возраста 8-13 лет.