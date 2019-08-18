1 отзыв оставили туристы

Пристегните ремни, мы взлетаем! Залы истории полёта перенесут нас в предыдущее столетие. Вы услышите о братьях-изобретателях первого самолёта и увидите точную копию «Флайер-1», а я помогу разобраться в том, как огромные железные конструкции поднимаются в воздух и благодаря чему плывут по небу. Перед нами предстанет полномасштабный самолёт, раньше других одолевший Атлантику, и истребители «Спитфайр» и «Харрикейн», прославившие Британию в боях. Мы поговорим о первой женщине, совершившей одиночный перелёт из Великобритании в Австралию, и о том, чем это для неё обернулось. Её самолёт «Gipsy Moth» представлен в коллекции музея, и у нас будет шанс изучить его со всех сторон! Глядя на модели воздушных судов разных лет, мы проследим за эволюцией авиастроения и разберёмся, почему самолёт сейчас — самый надёжный вид транспорта в мире.
Организационные детали
Экскурсия подойдет для детей возраста 8-13 лет.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала у входа в Лондонский Музей Науки.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет; за эти годы я хорошо изучила город и полюбила его. Именно интерес к истории и политике привел меня к работе гидом в Британском Парламенте: я принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции и экскурсии для посетителей Парламента. Помимо работы с дипломатами, у меня также богатый опыт работы с детьми, так как за годы в Парламенте долгое время проработала в отделе образования.
Я коммуникабельный и лёгкий на подъем человек; люблю общаться с людьми всех возрастов и национальностей.
Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы Парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона.
Если вас интересует какая-то определенная дата, не указанная в календаре, напишите мне лично, я всегда постараюсь под вас подстроиться. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую из экскурсий в детский формат, когда юные участники группы становятся главными действующими лицами тура.
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Наша прогулка по Национальной Галерее посвящена одному из самых впечатляющих и загадочных периодов европейского искусства — эпохе Возрождения. Вы не только встретитесь с работами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана, но узнаете о личной жизни и творческом пути мастеров — ведь все они были не только современниками, но и соперниками! Мы поговорим о художественных находках и заимствованиях, об отношениях между гениями, об интригах их покровителей и, конечно, о особенностях стиля каждого из великих художников.
Увидеть личную переписку монархов и оригиналы книг, изменивших историю человечества
Очень немногие путешественники и даже сами англичане знают о потрясающей коллекции, собранной в Британской Библиотеке. Здесь можно увидеть древние манускрипты, личные переписки монархов, записные книги Леонардо да Винчи, Хартию Вольностей с печатью короля Якова, написанные от руки песни Битлз. И все это в оригинале! Я познакомлю вас с главными сокровищами Библиотеки, расскажу о книгах, повлиявших на ход истории, и судьбах их создателей.
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Главный историко-археологический музей страны посвящён истории развития человечества и его культуре. Второй по посещаемости после Лувра, он хранит такие артефакты как Розеттский камень, положивший начало расшифровке египетских иероглифов, истукана с острова Пасха, статуи афинского Парфенона, библиотеку ассирийского царя, рисунки и эскизы легендарных художников и многое другое. Рассказывая об экспонатах, я проведу вас по тонкой нити, связывающей цивилизации и формирующей общее культурное пространство мира.
Разобраться в художественных стилях от античности до современности
Музей Виктории и Альберта – крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна. Его коллекция включает в себя керамику, мебель, предметы моды и украшения, фотографии и скульптуры, ткани и картины. На экскурсии мы проведем параллели между художественными стилями разных эпох, проследим связь между искусством и его практическим применением. Вам предстоит пройти путь от античности и готики до Микеланджело и современного дизайна, чтобы понять, с чего начинается стиль.
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города
Готовы отправиться навстречу магическим приключениям на улицах Лондона? Где, как не здесь, можно найти отголоски и напоминания о волшебном мире, сошедшем со страниц романов о Гарри Поттере. На этой авторской прогулке мы исследуем магические уголки Лондона, где проходили съемки фильмов киноэпопеи: от входа в «Дырявый Котёл» до легендарной платформы 9¾. Вы узнаете любопытные подробности о жизни Джоанн Роулинг, судьбе её романов и их экранизациях. А после сможете отправиться в павильоны киностудии Warner Bros, чтобы своими глазами рассмотреть костюмы и декорации к фильмам о Гарри Поттере и вознаградить себя бутылочкой сливочного пива!
Пройти по местам съемок фильмов о Гарри Поттере и узнать интересные факты о романах Джоанн Роулинг
Где же еще знакомиться с миром «Гарри Поттера», как не в Оксфорде — главном университете Англии, который стал прототипом волшебного Хогвартса. Здесь вы пройдете по главным локациям фильмов о мальчике-волшебнике, заглянете в магическую библиотеку и знаменитый обеденный зал Колледжа Крайстчёрч, погрузитесь с головой в английскую культуру и услышите занимательные истории о Джоанн Роулинг и её романах. А вишенкой на торте может стать визит в павильоны киностудии Warner Bros, где находятся оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере от Косой аллеи до кабинета профессора Дамблдора!
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
Приготовьтесь увидеть совершенно другой Лондон — сошедший со страниц книг о Гарри Поттере! Вам предстоит пройти по волшебным переулкам города, отыскать вход на Косую аллею, обменять магловские деньги на галлеоны, заглянуть на платформу 9 ¾. И все это — на увлекательной прогулке по старому Лондону, где я расскажу о его прошлом и настоящем, о его знаменитых и экстравагантных жителях и, конечно, о древнем колдовстве и чародействе!