Музей естествознания — один из самых популярных в Лондоне. Его экспонаты охватывают миллиарды лет истории: скелеты, чучела, экземпляры в баночках и пробирках, засушенные образцы. Я проведу вас занимательным маршрутом. Познакомлю с синим китом, птицей додо и многими другими. Будут игры, познавательные факты и главный вывод в конце — как же интересен и хрупок мир вокруг!

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Описание

Что вас ожидает

Музей естествознания – не просто музей, но ещё и лаборатория, где на постоянной основе учёные изучают жизнь на земле. Поговорим об истории этого места и его создателях – идейном вдохновителе Ричарде Оуэне и архитекторе Альфреде Уотерхаусе. Пройдёмся по залам музея, где увидим окружающий мир во всём его разнообразии.

Вот некоторые интересные точки маршрута:

Огромный скелет синего кита, самого крупного животного на планете. Ребята узнают много фактов об удивительном великане и поймут, почему именно этот экспонат стал главным украшением центрального зала музея.

Скелет мастодонта. Дети услышат историю родственника современного слона, жившего 13 тысяч лет назад, и выяснят, что привело к исчезновению гигантов.

Скелет птицы додо. Юные натуралисты поймут, почему эти птицы полностью вымерли и отчего с ними связано так много легенд.

Голубой марлин. У аквариума с одной из самых быстрых рыб в океане ребята познакомятся с методами консервации образцов живой природы и проследят, как этот процесс менялся на протяжении истории.

Чучело гориллы по имени Гай, один из самых популярных экспонатов. Дети узнают, что такое таксидермия, где можно обучиться этой редкой профессии, почему она стала популярной в 19 веке и что с ней произошло к концу 20 столетия.

Статуя Чарльза Дарвина. Ребята выяснят, почему 22-летний натуралист странствовал 5 лет, где он побывал и как его наблюдения стали основой работы – «Происхождение видов путём естественного отбора». Обсудим, как в 19 веке отнеслись к идеям Дарвина, почему их не приняла церковь и как теория эволюции изменила понимание мира природы.

Сруб самого крупного дерева на земле – секвойи. Юные участники научатся определять возраст растений и узнают, как деревья могут остановить изменение климата.

Организационные детали