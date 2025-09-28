Если у вас сохраняется скептицизм в отношении современного искусства, но есть желание разобраться, то эта экскурсия для вас! Тейт Модерн — не просто музей, а настоящий город в городе и даже тоже, своего рода, экспонат.
Я проведу вас по нему, чтобы познакомить с важными произведениями абстрактной живописи и сюрреализма, рассказать о роли цвета и истории современного искусства.
Я проведу вас по нему, чтобы познакомить с важными произведениями абстрактной живописи и сюрреализма, рассказать о роли цвета и истории современного искусства.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мондриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискушённому зрителю разобраться порой непросто. Вы осознаете, как велика в произведениях абстракционистов роль цвета, как изменилось в начале XX века отношение к колористике, и поймёте, как вообще возник абстракционизм — новое и яркое направление в живописи. Вы узнаете историю основателя первой галереи, подарившему Тейт свою коллекцию и доброе имя, а так же как создавался Тейт Модерн. Я расскажу о здании музея и о том, когда и как оно возникло на живописном берегу Темзы. Мы обсудим важный памятник нынешнему веку — мост Миллениум — и его архитектурное решение. Но самое главное — вы научитесь взаимодействовать с современным искусством и понимать его суть. Экскурсия длится примерно 2 часа, после чего я приглашу вас на чашку чая в тихое кафе музея на верхнем этаже: там вам откроется замечательный вид на Лондон. Вы сможете поделиться своими впечатлениями, и мы обсудим всё, что оказалось непонятым или наиболее интересным.
Режим работы музея с 10:00 до 18:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личный расходы
Место начала и завершения?
Tate Modern, SE1 9 Лондон
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы музея с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
28 сен в 10:00
1 окт в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Завтра в 11:30
26 сен в 11:00
£290 за всё до 3 чел.