Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если у вас сохраняется скептицизм в отношении современного искусства, но есть желание разобраться, то эта экскурсия для вас! Тейт Модерн — не просто музей, а настоящий город в городе и даже тоже, своего рода, экспонат.



Я проведу вас по нему, чтобы познакомить с важными произведениями абстрактной живописи и сюрреализма, рассказать о роли цвета и истории современного искусства.

ArtLondon Ваш гид в Лондоне Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Режим работы музея с 10:00 до 18:00. £295 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мондриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискушённому зрителю разобраться порой непросто. Вы осознаете, как велика в произведениях абстракционистов роль цвета, как изменилось в начале XX века отношение к колористике, и поймёте, как вообще возник абстракционизм — новое и яркое направление в живописи. Вы узнаете историю основателя первой галереи, подарившему Тейт свою коллекцию и доброе имя, а так же как создавался Тейт Модерн. Я расскажу о здании музея и о том, когда и как оно возникло на живописном берегу Темзы. Мы обсудим важный памятник нынешнему веку — мост Миллениум — и его архитектурное решение. Но самое главное — вы научитесь взаимодействовать с современным искусством и понимать его суть. Экскурсия длится примерно 2 часа, после чего я приглашу вас на чашку чая в тихое кафе музея на верхнем этаже: там вам откроется замечательный вид на Лондон. Вы сможете поделиться своими впечатлениями, и мы обсудим всё, что оказалось непонятым или наиболее интересным.

