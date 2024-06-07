1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
£130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
10 июня в 14:00
11 июня в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы
Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£244 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: у выхода из метро Monument
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
от £78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Marylebone Village: от аристократии до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Marylebone Village, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на новые открытия
Начало: 360 Oxford Street, London, W1C 1JN, UK
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден
Начало: Трафальгарская площадь
Расписание: Суббота и воскресенье в 10.00
17 окт в 10:00
17 ноя в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Начало: Я буду собирать группу во дворе музея у подножья с...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Национальной галерее: французский импрессионизм и его наследие
Погрузитесь в мир французского импрессионизма в Национальной галерее Лондона. Обсуждение и чай в музейном кафе включены
Начало: National Gallery, WC2N 5DN Лондон
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Военный кабинет Черчилля
Посетить штаб-квартиру премьер-министра, почувствовать атмосферу эпохи и узнать о личности политика
Начало: На Парламентской площади
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате
Начало: на Парламентской площади
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
£280 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо
Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£9 за человека
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- ААндрей6 июня 2024Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ЕЕкатерина4 июня 2024У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИгорь31 мая 2024Все было отлично
- ЕЕлена28 мая 2024С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
- ЕЕвгения27 мая 2024Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
- ММарина22 мая 2024Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Популярные места" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 6 до 650. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 40 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 541 ⭐ отзыв, цены от £6. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август