Познакомиться с удивительной культурой древних эпох, изучая артефакты разных народов и цивилизаций
Приглашаю вас на экскурсию по второму по величине музею после Лувра и самому популярному в Великобритании.
Его экспонаты рассказывают историю человечества, охватывающую два миллиона лет, от первых известных нам объектов, созданных руками людей, к началу городской цивилизации и до памятников эпохи Просвещения.
Мы отправимся в города шумеров и царства Древнего Египта, поговорим о вавилонских дворцах, рассмотрим ассирийские рельефы, оценим масштаб статуй Галикарнасского мавзолея, входившего в семёрку чудес света. И это только малая часть нашей программы.
Его экспонаты рассказывают историю человечества, охватывающую два миллиона лет, от первых известных нам объектов, созданных руками людей, к началу городской цивилизации и до памятников эпохи Просвещения.
Мы отправимся в города шумеров и царства Древнего Египта, поговорим о вавилонских дворцах, рассмотрим ассирийские рельефы, оценим масштаб статуй Галикарнасского мавзолея, входившего в семёрку чудес света. И это только малая часть нашей программы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Объекты Британского музея рассказывают глобальную историю древности как серию захватывающих историй, которые часто пересекаются друг с другом. Мы вместе попытаемся услышать эти истории.
- Мы расшифруем рельефы афинского Парфенона, который классическое искусствоведение считало колыбелью европейского искусства (и обсудим, почему это не так).
- Отметим высочайший художественный реализм ассирийских художников, изобразивших охоту на львов в 7-м веке до н. э., и увидим первую «декларацию» прав человека, написанную клинописью на глиняном цилиндре.
- Внимательно рассмотрим Розетский камень, позволивший расшифровать египетские иероглифы, тайна которых была утеряна в течение почти двух тысяч лет.
- Уделим внимание образцам самой ранней письменности и попытаемся понять, как в поэзии складывались известные нам мифы о потопе и Вавилонской башне.
- Поговорим об изобретении колеса — и увидим одно из первых его изображений.
- Рассмотрим настольную игру, созданную 4,5 тысячи лет назад.
- Вы также узнаете, когда и почему были изобретены золотые монеты.
- Найдём множество драгоценных кладов, среди которых один выделяется особенно — в нём был захоронен великолепный шлем загадочного древнего царя, жившего почти полторы тысячи лет назад.
- Поговорим о людях, построивших Стоунхендж, и попытаемся развенчать миф о «тёмных веках».
- Познакомимся с уникальными шахматными фигурками из слоновой кости, созданными тысячу лет назад потомками викингов.
- Вы увидите один из лучших образцов новгородской иконы 15 века — «Георгия Победоносца на чёрном коне» и роскошные часы 16 века, музыку к которым написал Мартин Лютер.
- Кроме того, коснёмся следов цивилизации ацтеков и майя и рассмотрим хрустальный череп, который фигурирует в фильмах об Индиане Джонсе.
Кому подойдёт экскурсия
Жанр истории подходит как взрослым, так и детям, поэтому на экскурсию приглашаются люди всех возрастов от 4 лет.
Организационные детали
- Вход в Британский музей бесплатный, но если вы захотите посетить выставки, нужно будет купить билеты
- Перед входом в музей нужно проходить проверку сумок, и поэтому часто можно увидеть очередь, которая, впрочем, двигается быстро
- Если вам тяжело много ходить — я смогу заказать вам кресло на колёсах или захватить переносной стул, а также постараюсь учесть другие ваши нужды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального входа в Британский музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лондоне
Меня зовут Елена. Я кандидат искусствоведения и независимый куратор в Лондоне с 2009 года. До переезда сюда 16 лет работала в Третьяковской галерее в Москве, где в разные периоды была куратором современного искусства, руководила пресс-службой, участвовала в создании выставок и постоянной экспозиции, читала лекции, водила экскурсии и писала тексты для каталогов. Была куратором специальных проектов Московской Биеннале; независимым куратором выставок в Москве и Лондоне; составителем и соавтором сборника ‘Cosmic Shift: Russian Contemporary Art Writing’, ZED books (Bloomsbury), Лондон, 2017. Я автор статей по истории и теории искусства и в настоящий момент работаю над книгой о женщинах-художницах второй половины ХХ и начала ХХI века. Очень люблю лондонские музеи и знаю их коллекции. Посещение музея — это захватывающее путешествие, где каждое произведение — целый мир, связанный цепочкой невидимых и не всегда очевидных связей с любой другой работой, из другой эпохи и культуры. Я люблю узнавать эти связи, а также приёмы, которые использовали художники, чтобы удержать наш взгляд, заставить наше сердце биться, а наш ум — работать. Люблю делиться тем, что открывается мне в картинах, с моими слушателями, и отправляться с ними в совместное путешествие, исследуя контекст эпохи, в которую творили те или иные художники, вспоминая личные обстоятельства, оставившие следы на холстах — и воспринимая вдохновение, которое художники продолжают дарить нам своими работами, иногда через многие века. Как куратор я дружу с художниками и время от времени устраиваю экскурсии по студиям и мастерским. Вожу экскурсии по Национальной галерее, Британскому музею, галереям Тейт, а также по самым значительным выставкам сезона в Лондоне. Иногда организую прогулки по частным галереям современного искусства. Провожу экскурсии на русском и английском языках.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия
11 окт 2023
Мы отправились на экскурсию в Британский музей с детьми 9-ти лет. Лена смогла вызвать интерес детей, удержать их внимание на 2,5 часа! Было очень интересно не только детям, но и взрослым! Жаль, что мы уезжаем, так бы с удовольствием отправились с Еленой на экскурсию в Национальную галерею! Спасибо огромное и до новых встреч!
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