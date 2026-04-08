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получила первые навыки ведения экскурсий и чтения лекций. Я очень люблю музеи, особенно лондонские, с их богатейшими и значимыми для мировой культуры коллекциями. Слежу за новыми экспозициями и выставками и всегда рада поделиться своими открытиями. Посещение музея — это захватывающее путешествие, так как в каждой картине может открыться целый мир, связанный невидимой цепочкой с другими мирами и судьбами людей. Я стала гидом, потому что мне нравится говорить об этом с людьми. Среди моих слушателей есть те, кто хочет получить первое представление о музее, но также и искушённые знатоки. Я убеждена, что искусство должно быть доступно всем без исключения — как источник вдохновения и свободы.