Приглашаю вас на экскурсию по второму по величине музею после Лувра и самому популярному в Великобритании.
Его экспонаты рассказывают историю человечества, охватывающую два миллиона лет, от первых известных нам объектов, созданных
Его экспонаты рассказывают историю человечества, охватывающую два миллиона лет, от первых известных нам объектов, созданных
Описание экскурсии
Объекты Британского музея рассказывают глобальную историю древности как серию захватывающих историй, которые часто пересекаются друг с другом. Мы вместе попытаемся услышать эти истории.
- Мы расшифруем рельефы афинского Парфенона, который классическое искусствоведение считало колыбелью европейского искусства (и обсудим, почему это не так).
- Отметим высочайший художественный реализм ассирийских художников, изобразивших охоту на львов в 7-м веке до н. э., и увидим первую «декларацию» прав человека, написанную клинописью на глиняном цилиндре.
- Внимательно рассмотрим Розетский камень, позволивший расшифровать египетские иероглифы, тайна которых была утеряна в течение почти двух тысяч лет.
- Уделим внимание образцам самой ранней письменности и попытаемся понять, как в поэзии складывались известные нам мифы о потопе и Вавилонской башне.
- Поговорим об изобретении колеса — и увидим одно из первых его изображений.
- Рассмотрим настольную игру, созданную 4,5 тысячи лет назад.
- Вы также узнаете, когда и почему были изобретены золотые монеты.
- Найдём множество драгоценных кладов, среди которых один выделяется особенно — в нём был захоронен великолепный шлем загадочного древнего царя, жившего почти полторы тысячи лет назад.
- Поговорим о людях, построивших Стоунхендж, и поговорим о древних астрономах и путешественниках
- Познакомимся с уникальными шахматными фигурками из слоновой кости, созданными тысячу лет назад потомками викингов.
- Вы увидите один из лучших образцов новгородской иконы 15 века — «Георгия Победоносца на чёрном коне» и роскошные часы 16 века, музыку к которым написал Мартин Лютер.
- Кроме того, коснёмся следов цивилизации ацтеков и майя и рассмотрим хрустальный череп, который фигурирует в фильмах об Индиане Джонсе.
Организационные детали
- Вход в Британский музей бесплатный, но если вы захотите посетить выставки, нужно будет купить билеты
- Перед входом в музей нужно проходить проверку сумок, и поэтому бывает очередь, которая двигается быстро
- Я стараюсь сделать экскурсию комфортной для всех. Если вам нужен особый ритм или возможность присесть, сообщите пожелания заранее
- Экскурсия подходит как взрослым, интересующимся историей и искусством, так и детям с 8 лет — попробуем оживить страницы учебников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Британский музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 292 туристов
Я — кандидат искусствоведения, куратор и историк искусства, живущая в Лондоне с 2009 года. До переезда в Великобританию я более 10 лет работала в Третьяковской галерее в Москве, где я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Потрясающая интеллигентная Елена!
Мы получили удовольствие от экскурсии, почти три часа пролетели незаметно.
Обязательно вернемся к этому гиду и будем рекомендовать ее знакомым
Мы получили удовольствие от экскурсии, почти три часа пролетели незаметно.
Обязательно вернемся к этому гиду и будем рекомендовать ее знакомым
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Британский музей лучший в мире музей по собранной коллекции реликвий со всего мира! Настоятельно рекомендую посетить всем, особенно в сопровождении такого чудесного экскурсовода как Елена! Прекрасный рассказчик, изумительно владеющий материалом, вам будет точно интересно и 2,5 часа пролетят как 5 минут! С глубокой благодарностью к Елене за эту экскурсию!!! 💐💐💐
+2
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Мы отправились на экскурсию в Британский музей с детьми 9-ти лет. Лена смогла вызвать интерес детей, удержать их внимание на 2,5 часа! Было очень интересно не только детям, но и взрослым! Жаль, что мы уезжаем, так бы с удовольствием отправились с Еленой на экскурсию в Национальную галерею! Спасибо огромное и до новых встреч!
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Елена замечательно провела экскурсию мне и моему 12 летнему сыну. Обращала внимание на многие интересные исторические факты, показывала жемчужины коллекции. Спасибо большое
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