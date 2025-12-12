Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Откройте для себя очарование Оксфорда: колледжи, музеи и уникальные традиции. Узнайте, где снимали Гарри Поттера и какие тайны хранит музей Эшмолина
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 10 чел.
