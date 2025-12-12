Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Оксфорде на русском языке, цены от £250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 36 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Путешествие в Оксфорд Откройте для себя очарование Оксфорда: колледжи, музеи и уникальные традиции. Узнайте, где снимали Гарри Поттера и какие тайны хранит музей Эшмолина Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд... £257 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Вам письмо из Хогвартса Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены £450 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По местам Гарри Поттера в Оксфорде Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма Начало: У вокзала £250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Оксфорда

