Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
Сегодня в 12:00
11 дек в 09:00
£450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследование Оксфорда
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
14 дек в 12:00
15 дек в 11:00
£210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина22 июля 2025Если будете в Лондоне, обязательно забронируйте экскурсию у Дарьи! У нас было 3 замечательных экскурсии с очень классными маршрутами: обзорная
Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оксфорде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в декабре 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 450. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Оксфорде (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 9 ⭐ отзывов, цены от £210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль