Уникальный опыт – экскурсии в Оксфорде

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Оксфорде на русском языке, цены от £210. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оксфорд - город научных открытий
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
£280 за всё до 5 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
Сегодня в 12:00
11 дек в 09:00
£450 за всё до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 10 чел.
В гости в Оксфорд
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследование Оксфорда
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
14 дек в 12:00
15 дек в 11:00
£210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    22 июля 2025
    «Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
    Если будете в Лондоне, обязательно забронируйте экскурсию у Дарьи! У нас было 3 замечательных экскурсии с очень классными маршрутами: обзорная
    по Лондону, по местам Гарри Поттера и Оксфордская. Я очень рада, что решила довериться Дарье, это была моя первая поездка в Великобританию. Дарья как первая страница долгожданной книги, которая открывает тебе абсолютно новый мир, доселе неизвестный. Я большая поклонница вселенной по Гарри Поттеру, и благодаря Дарье я осуществила свою детскую мечту — побывать в местах съемки фильмов и ощутить ту самую атмосферу. Особенно я это прочувствовала в Оксфорде, куда мы направились вместе с Дарьей и моим фотографом, замечательное комбо из потрясающего гида и не менее потрясающего фотографа сделали эту поездку незабываемой, воспоминания на всю жизнь. Моя фотограф так же отметила, как интересно все рассказывает Дарья, и это абсолютно так, Дарью хочется слушать. С Дарьей чувствуешь себя очень комфортно, безумно интересная собеседница. Отдельное спасибо за приятную компанию и кучу красивых фотографий, сделанных в Лондоне, любуюсь по сей день 💘
    Всем рекомендую обращаться к Дарье!

