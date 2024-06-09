Уважаемый гость! Рада проинформировать вас, что вы приглашены в Школу чародейства и волшебства «Хогвартс». В Большом зале, библиотеке и больничном крыле вы окунётесь в Омут памяти и увидите события из жизни юных магов. Мероприятие состоится в удобный вам день и время. Жду вашу сову накануне визита или раньше. P.S. Остроконечная шляпа, мантия и волшебная палочка приветствуются. Искренне ваша, Дарья, профессор трансгрессии.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Оксфордский университет стал прототипом Хогвартса. Мы прогуляемся по университетскому городку, состоящему из множества колледжей, и побываем в главных местах съёмок фильмов о мальчике-волшебнике. В нашей программе:

Колледж Крайст-Чёрч — одно из престижнейших учебных заведений, которое заканчивали британские монархи и премьер-министры, а также вице-короли Индии. Именно здесь проходили съёмки Большого зала, где за трапезой собирались студенты со всех факультетов. В воздухе парили свечи, и сквозь потолок можно было определить погоду.

Волшебная лестница. Оживим в памяти сюжет фильма «Гарри Поттер и тайная комната» и вспомним пару ярких эпизодов на этой самой лестнице.

Больничное крыло. Заглянем в лазарет, где волшебники залечивали раны. Вполне вероятно, мы даже познакомимся с мадам Помфри.

Хранилище знаний. Посетим библиотеку школы волшебников и старейший читальный зал Бодлианской библиотеки Оксфордского университета. Как и в кино, книги отсюда запрещено забирать домой.

Исторический паб. Не попустим и старинное заведение, куда вся труппа актёров заглядывала, чтобы перекусить и отметить удачное завершение съёмок очередной серии фильма.

Более того, вас ждёт знакомство с обычаями самого престижного университета страны, в котором в силу традиций волшебства ничуть не меньше, чем в Хогвартсе

Введение в курсы: история и теория магии, книга заговоров, тёмные силы

Мы поговорим о биографии Джоан Роулинг. Через что автору пришлось пройти прежде, чем её настиг писательский триумф?

Я расскажу о необычных параллелях между событиями в волшебном мире «Гарри Поттера» и историческими событиями в Великобритании

Вы узнаете, как отбирали актёров на главные роли, почему Дэниел Рэдклифф стачала не хотел играть роль мальчика со шрамом на лбу и какую роль намеревалась сыграть сама Роулинг

Кроме того, обсудим, зачем волшебникам нужны деньги, порассуждаем о силе волшебных палочек, крестражах, а также попрактикуемся в заклинаниях

Кому подойдёт экскурсия

Юным и взрослым волшебникам, начинающим и опытным

В описании использованы кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Кубок огня» (кинокомпания Warner Bros.)

Организационные детали