«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде

Воссоздать эпизоды из фильмов в университетском городке, вдохновившем Роулинг на романы-бестселлеры
Уважаемый гость! Рада проинформировать вас, что вы приглашены в Школу чародейства и волшебства «Хогвартс».

В Большом зале, библиотеке и больничном крыле вы окунётесь в Омут памяти и увидите события из жизни юных магов. Мероприятие состоится в удобный вам день и время. Жду вашу сову накануне визита или раньше. P.S. Остроконечная шляпа, мантия и волшебная палочка приветствуются. Искренне ваша, Дарья, профессор трансгрессии.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Оксфордский университет стал прототипом Хогвартса. Мы прогуляемся по университетскому городку, состоящему из множества колледжей, и побываем в главных местах съёмок фильмов о мальчике-волшебнике. В нашей программе:

Колледж Крайст-Чёрч — одно из престижнейших учебных заведений, которое заканчивали британские монархи и премьер-министры, а также вице-короли Индии. Именно здесь проходили съёмки Большого зала, где за трапезой собирались студенты со всех факультетов. В воздухе парили свечи, и сквозь потолок можно было определить погоду.

Волшебная лестница. Оживим в памяти сюжет фильма «Гарри Поттер и тайная комната» и вспомним пару ярких эпизодов на этой самой лестнице.

Больничное крыло. Заглянем в лазарет, где волшебники залечивали раны. Вполне вероятно, мы даже познакомимся с мадам Помфри.

Хранилище знаний. Посетим библиотеку школы волшебников и старейший читальный зал Бодлианской библиотеки Оксфордского университета. Как и в кино, книги отсюда запрещено забирать домой.

Исторический паб. Не попустим и старинное заведение, куда вся труппа актёров заглядывала, чтобы перекусить и отметить удачное завершение съёмок очередной серии фильма.

Более того, вас ждёт знакомство с обычаями самого престижного университета страны, в котором в силу традиций волшебства ничуть не меньше, чем в Хогвартсе

Введение в курсы: история и теория магии, книга заговоров, тёмные силы

  • Мы поговорим о биографии Джоан Роулинг. Через что автору пришлось пройти прежде, чем её настиг писательский триумф?
  • Я расскажу о необычных параллелях между событиями в волшебном мире «Гарри Поттера» и историческими событиями в Великобритании
  • Вы узнаете, как отбирали актёров на главные роли, почему Дэниел Рэдклифф стачала не хотел играть роль мальчика со шрамом на лбу и какую роль намеревалась сыграть сама Роулинг
  • Кроме того, обсудим, зачем волшебникам нужны деньги, порассуждаем о силе волшебных палочек, крестражах, а также попрактикуемся в заклинаниях

Кому подойдёт экскурсия

Юным и взрослым волшебникам, начинающим и опытным

В описании использованы кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Кубок огня» (кинокомпания Warner Bros.)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в Оксфорде, однако я с удовольствием организую отправление из Лондона на поезде или автомобиле (за доп. оплату)
  • Поскольку все локации, связанные с местами съемок, — действующие здания Оксфордского университета, некоторые из них могут быть закрыты. В качестве альтернативы я предложу не менее интересные пункты посещения.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в библиотеку — 10 фунтов с человека, Большой зал — 20 фунтов, лазарет — 2,5 фунта

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Оксфорда

Путешествие в Оксфорд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
£206 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Оксфорде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Оксфорде
ХорошоТам