Индивидуальные экскурсии в Оксфорде с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Оксфорде на русском языке, цены от £244. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие в Оксфорд
Пешая
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
Сегодня в 10:00
24 мар в 10:00
£244 за всё до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: В Оксфорде
Завтра в 12:00
22 мар в 12:00
£250 за всё до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Воссоздать эпизоды из фильмов в университетском городке, вдохновившем Роулинг на романы-бестселлеры
23 мар в 14:00
24 мар в 14:00
£350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    13 марта 2025
    Путешествие в Оксфорд
    Богдан очень интересно и подробно рассказал про город и университет, показал много неочевидных интересных мест! 10/10
  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2025
    Путешествие в Оксфорд
    Очень интересно и структурировано. Наша поездка стала по-настоящему незабываемой благодаря гиду. Рассказы увлекательные, мы получили ответы на все вопросы и
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    прониклись атмосферой университета. Спасибо за великолепно проведенное время. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Оксфорд не только снаружи, но и изнутри.

    Очень интересно и структурировано. Наша поездка стала по-настоящему незабываемой благодаря гиду. Рассказы увлекательные, мы получили ответы
  • В
    Владислав
    4 января 2025
    Путешествие в Оксфорд
    Очень хорошая подача и много действительно интересной информации о колледжах и особенностях Оксфорда
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Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в марте 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 244 до 350. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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