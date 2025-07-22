Мои заказы

Экскурсии по миру Гарри Поттера в Оксфорде

Найдено 3 экскурсии в категории «Гарри Поттер» в Оксфорде на русском языке, цены от £250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Погрузитесь в мир магии, прогуливаясь по местам съёмок Гарри Поттера в Оксфорде. Узнайте истории о знаменитых выпускниках и старинных пабах
Начало: В Оксфорде
«Именно здесь, в стенах Колледжа Церкви Христа, снимались сцены Хогвартса из серии фильмов о Гарри Поттере»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
«Оживим в памяти сюжет фильма «Гарри Поттер и тайная комната» и вспомним пару ярких эпизодов на этой самой лестнице»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
£450 за всё до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
«Именно здесь, в стенах Колледжа Церкви Христа, снимались сцены Хогвартса из серии фильмов о Гарри Поттере»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    22 июля 2025
    «Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
    Если будете в Лондоне, обязательно забронируйте экскурсию у Дарьи! У нас было 3 замечательных экскурсии с очень классными маршрутами: обзорная
    по Лондону, по местам Гарри Поттера и Оксфордская. Я очень рада, что решила довериться Дарье, это была моя первая поездка в Великобританию. Дарья как первая страница долгожданной книги, которая открывает тебе абсолютно новый мир, доселе неизвестный. Я большая поклонница вселенной по Гарри Поттеру, и благодаря Дарье я осуществила свою детскую мечту — побывать в местах съемки фильмов и ощутить ту самую атмосферу. Особенно я это прочувствовала в Оксфорде, куда мы направились вместе с Дарьей и моим фотографом, замечательное комбо из потрясающего гида и не менее потрясающего фотографа сделали эту поездку незабываемой, воспоминания на всю жизнь. Моя фотограф так же отметила, как интересно все рассказывает Дарья, и это абсолютно так, Дарью хочется слушать. С Дарьей чувствуешь себя очень комфортно, безумно интересная собеседница. Отдельное спасибо за приятную компанию и кучу красивых фотографий, сделанных в Лондоне, любуюсь по сей день 💘
    Всем рекомендую обращаться к Дарье!

  • А
    Анна
    6 мая 2025
    По местам Гарри Поттера в Оксфорде
    Очень понравилась экскурсия. Гидом была Светлана. Денис был организатором/координатором.
    У Светланы глубокие знания по истории Англии и Оксфорда. Часто бывает, что гид что то прочитал, подучил перед экскурсией, но по факту знает меньше тебя. Так вот, это явно не тот случай

Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Гарри Поттер»

Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в сентябре 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Гарри Поттер" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
