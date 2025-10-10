читать дальше

не все, мы опоздали почти на час, Ирина вошла в положение, и ни на минуту не сократила время экскурсии, а даже провела с нами больше времени. А также помогала со всеми входными билетами, успели попасть всюду, куда хотели. Огромное спасибо ещё раз!