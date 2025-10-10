Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
«Первым делом отправимся в Колледж Церкви Христа — одну из самых узнаваемых локаций Оксфорда и главную точку притяжения для поклонников поттерианы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследование Оксфорда
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
«Посетим церковь Святой Девы Марии, где веками собирались студенты»
14 дек в 12:00
15 дек в 11:00
£210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира10 октября 2025За несколько часов Ирина погрузила нас в несколько столетий истории Оксфорда. Сделала это очень аккуратно, интересно, насыщено. Но и это
- ННаталья24 августа 2025Экскурсия с Ириной превзошла все наши ожидания. Обширнейшие знания в истории, искусстве, архитектуре, занятные истории из местного фольклора и легенд,
- ААнастасия28 мая 2025Большое спасибо за экскурсию и приятный день! Оксфорд очень понравился, услышали много нового и интересного
- ДДмитрий29 апреля 2025Это великолепно, легко и не принужденно Ирина погружает в жизнь Оксфорда и его колледжей., проведет в тайные места и позволит
Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оксфорде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в декабре 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 280. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Оксфорде (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 8 ⭐ отзывов, цены от £210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль