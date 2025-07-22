читать дальше

по Лондону, по местам Гарри Поттера и Оксфордская. Я очень рада, что решила довериться Дарье, это была моя первая поездка в Великобританию. Дарья как первая страница долгожданной книги, которая открывает тебе абсолютно новый мир, доселе неизвестный. Я большая поклонница вселенной по Гарри Поттеру, и благодаря Дарье я осуществила свою детскую мечту — побывать в местах съемки фильмов и ощутить ту самую атмосферу. Особенно я это прочувствовала в Оксфорде, куда мы направились вместе с Дарьей и моим фотографом, замечательное комбо из потрясающего гида и не менее потрясающего фотографа сделали эту поездку незабываемой, воспоминания на всю жизнь. Моя фотограф так же отметила, как интересно все рассказывает Дарья, и это абсолютно так, Дарью хочется слушать. С Дарьей чувствуешь себя очень комфортно, безумно интересная собеседница. Отдельное спасибо за приятную компанию и кучу красивых фотографий, сделанных в Лондоне, любуюсь по сей день 💘

Всем рекомендую обращаться к Дарье!