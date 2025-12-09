Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
«Знакомство с жизнью Роджера Бэкона, Чарльза Лютвиджа Доджсона (Льюиса Кэрролла), св»
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
«Более того, вас ждёт знакомство с обычаями самого престижного университета страны, в котором в силу традиций волшебства ничуть не меньше, чем в Хогвартсе»
11 дек в 09:00
12 дек в 12:00
£450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследование Оксфорда
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
«Программа будет интересна и впервые приехавшим — я покажу основные достопримечательности, и тем, кто уже был в Оксфорде, — предложу менее очевидный маршрут с новыми открытиями»
14 дек в 12:00
15 дек в 11:00
£210 за всё до 6 чел.
