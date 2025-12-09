Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Оксфорде на русском языке, цены от £210. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Оксфорд - город научных открытий А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу Начало: На Хай-стрит в Оксфорде «Знакомство с жизнью Роджера Бэкона, Чарльза Лютвиджа Доджсона (Льюиса Кэрролла), св» £280 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Вам письмо из Хогвартса Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены «Более того, вас ждёт знакомство с обычаями самого престижного университета страны, в котором в силу традиций волшебства ничуть не меньше, чем в Хогвартсе» £450 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Исследование Оксфорда Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города «Программа будет интересна и впервые приехавшим — я покажу основные достопримечательности, и тем, кто уже был в Оксфорде, — предложу менее очевидный маршрут с новыми открытиями» £210 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Оксфорда

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в декабре 2025 Сейчас в Оксфорде в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5

