Индивидуальная
до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Погрузитесь в мир магии, прогуливаясь по местам съёмок Гарри Поттера в Оксфорде. Узнайте истории о знаменитых выпускниках и старинных пабах
Начало: В Оксфорде
Завтра в 12:00
15 сен в 12:00
£250 за всё до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
Завтра в 13:00
15 сен в 09:00
£450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Завтра в 12:00
15 сен в 12:00
£250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Если будете в Лондоне, обязательно забронируйте экскурсию у Дарьи! У нас было 3 замечательных экскурсии с очень классными маршрутами: обзорная
Очень понравилась экскурсия. Гидом была Светлана. Денис был организатором/координатором.
У Светланы глубокие знания по истории Англии и Оксфорда. Часто бывает, что гид что то прочитал, подучил перед экскурсией, но по факту знает меньше тебя. Так вот, это явно не тот случай
