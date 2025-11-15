Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы побываете в лавках, куда местные сдают фамильные реликвии, заглянете на блошиный рынок и увидите, как здесь уживаются эпохи. Это не просто шопинг, а путешествие во времени. Находки бывают неожиданными: от фарфора времён Сиси до плакатов XX века. Вещи расскажут о городе больше, чем экскурсоводы. А впечатления останутся — как у тех, кто нашёл сокровище на чердаке. Откройте для себя Будапешт через антиквариат — с его кружевными зонтиками, серебром, старинной мебелью и букинистами.

Описание экскурсии Эта прогулка по Будапешту — настоящий праздник для коллекционеров, эстетов и просто любителей истории в вещах. Мы отправимся по адресам, где хранятся воспоминания о разных эпохах: от Австро-Венгрии до социалистических времен. Прогуляемся по улице антикваров и заглянем в лавки букинистов, где на полках соседствуют редкие издания, старые открытки и портреты в потемневших рамах. Летом обязательно посетим маленький блошиный рынок в центре города, где по выходным можно найти неочевидные сокровища. А если есть возможность — съездим на окраину, на самый колоритный рынок старых вещей в городе. Там — старинная мебель, винтажная посуда, оружие XIX века, кружевные зонтики и серебро, обвитое легендами. Особое внимание — магазинчикам, в которые местные жители приносят всё, что годами хранилось в подвалах и на чердаках. Именно здесь встречаются фарфор императрицы Сиси и советские значки, вечерние ридикюли и религиозные реликвии. Эта экскурсия — не про покупки, а про атмосферу: как Будапешт живёт своей историей — в мелочах, вещах и лицах антикваров.

