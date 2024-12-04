Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Центральному рынку и Старому Пешту
Вкуснейшая венгерская кухня ждет вас! Попробуйте лангош, колбасы, сыры и хунгарик, прогуливаясь по Центральному рынку и нетуристическим переулкам Пешта
Начало: У Центрального рынка
«Узнаете, что такое хунгарик, неспешно и вкусно проведете время на старинном Центральном рынке и раскроете Будапешт с новой стороны»
Завтра в 10:00
8 ноя в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
От рынка до таверны: гастрономическая экскурсия по Будапешту
Начало: F3P5+R9Q Будапешт, Венгрия
«Приятное путешествие по улицам, рынкам и тавернам в компании местных вин и историй»
8 ноя в 11:30
9 ноя в 11:30
€58.52 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Антиквары, букинисты, блошиные рынки
Начало: Vörösmarty tér
«Летом обязательно посетим маленький блошиный рынок в центре города, где по выходным можно найти неочевидные сокровища»
Завтра в 15:00
8 ноя в 09:00
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 декабря 2024Отличная прогулка по центральному Пешту с остановками на разные дегустации. Связующее звено - ликёр Unicum - очень даже помогает восприятию
- KKatalina19 января 2024Спасибо, моему брату очень понравилось
- OOlga15 мая 2023Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
- ДДмитрий30 апреля 2023Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и
- ДДина4 февраля 2023Отдельная благодарность нашему гиду Елене за интересный рассказ, прекрасное настроение, теплый и вкусный прием в снежный день:)
