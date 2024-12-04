Мои заказы

Экскурсии по рынкам Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Будапеште на русском языке, цены от €58. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Центральному рынку и Старому Пешту
Вкуснейшая венгерская кухня ждет вас! Попробуйте лангош, колбасы, сыры и хунгарик, прогуливаясь по Центральному рынку и нетуристическим переулкам Пешта
Начало: У Центрального рынка
«Узнаете, что такое хунгарик, неспешно и вкусно проведете время на старинном Центральном рынке и раскроете Будапешт с новой стороны»
Завтра в 10:00
8 ноя в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
От рынка до таверны: гастрономическая экскурсия по Будапешту
Пешая
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
От рынка до таверны: гастрономическая экскурсия по Будапешту
Начало: F3P5+R9Q Будапешт, Венгрия
«Приятное путешествие по улицам, рынкам и тавернам в компании местных вин и историй»
8 ноя в 11:30
9 ноя в 11:30
€58.52 за человека
Антиквары, букинисты, блошиные рынки
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Антиквары, букинисты, блошиные рынки
Начало: Vörösmarty tér
«Летом обязательно посетим маленький блошиный рынок в центре города, где по выходным можно найти неочевидные сокровища»
Завтра в 15:00
8 ноя в 09:00
€75 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 декабря 2024
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Отличная прогулка по центральному Пешту с остановками на разные дегустации. Связующее звено - ликёр Unicum - очень даже помогает восприятию
    читать дальше

    и наслаждению. Огромное дегустационное блюдо колбас, набор сыров, langos, kürtőskalács (известный в славянских языках как трдельник), фуа-гра со стаканчиком Токая, hurka - весьма разнообразный и интересный ассортимент попробованной еды. Масса информации от гида про Венгрию, её историю и культуру, включая полезные рекоммендации, куда сходить и что посмотреть.

  • K
    Katalina
    19 января 2024
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Спасибо, моему брату очень понравилось
  • O
    Olga
    15 мая 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и
    читать дальше

    культурных интересов. Она замечательный рассказчик. Экскурсия была не заученным текстом, а живым рассказом с множеством отсылок к истории, традициям, культурным событиям и личному опыту.

    Внимание: ни в коем случае не обедайте перед экскурсией!!!:)

  • Д
    Дина
    4 февраля 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Отдельная благодарность нашему гиду Елене за интересный рассказ, прекрасное настроение, теплый и вкусный прием в снежный день:)
    Отдельная благодарность нашему гиду Елене за интересный рассказ, прекрасное настроение, теплый и вкусный прием в снежный день:)

