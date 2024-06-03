M Margarita Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)

I Iryna Ключ к сердцу Будапешта Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!

А Артем Интересный Будапешт: история и современность Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!

А Александр Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди читать дальше рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes

И Илья Ежедневная прогулка по Будапешту Один из лучших гидов

А Артур Буда - путешествие во времени Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.

Е Елена Будапешт: топ достопримечательностей Пешта Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.

В Валерия Буда - путешествие во времени Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной

С Степан Прошлое и настоящее тайных обществ Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!