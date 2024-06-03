1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€25 за человека
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
На экскурсии вы найдете старинные и ценные с точки зрения истории и архитектуры постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
30€23 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач
Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум
Начало: у входа на центральный рынок
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€130 за человека
Индивидуальная
2 часа
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€194 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Приключение для детей и взрослых с веселыми заданиями и животными из разных уголков мира
Начало: На площади Героев
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- IIryna3 июня 2024Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- ААлександр1 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
- ИИлья31 мая 2024Один из лучших гидов
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ЕЕлена30 мая 2024Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.
- ВВалерия28 мая 2024Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ВВиталий27 мая 2024Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Пешеходные»
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