Пешие экскурсии-прогулки в Будапеште с экскурсоводом

Найдено 73 экскурсии в категории «Пешеходные» в Будапеште на русском языке, цены от €20, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Будапешту
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
509 отзывов
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
25 за человека
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
293 отзыва
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Пешком по главным местам Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Увлекательный Будапешт для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
202 отзыва
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
135 за всё до 5 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
90 отзывов
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
130 за всё до 6 чел.
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
Сладкий Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
На экскурсии вы найдете старинные и ценные с точки зрения истории и архитектуры постройки Пешта, а также увидите его урбанистическое ядро
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
127 отзывов
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
3023 за человека
Будапешт с огоньком - каждый день
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
25 за человека
По мощеным улочкам Буды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Прошлое и настоящее тайных обществ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 7 чел.
Охота за стрит-фудом в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач
Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум
Начало: у входа на центральный рынок
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Альтернативный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200 за всё до 15 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 6 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 107 за всё до 4 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
27 за человека
Самые красивые площади Пешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Золотой век Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 5 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 5 чел.
Ночь. Замок. Буда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
227 за всё до 6 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
130 за человека
Венгерский шопинг в лучших традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
125 за всё до 5 чел.
Шагая по Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
115 за всё до 8 чел.
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Будапештский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
194 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Нетривиальный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Рождественский Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Приключение для детей и взрослых с веселыми заданиями и животными из разных уголков мира
Начало: На площади Героев
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
92 за всё до 6 чел.
Легенды венгерского фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
78 за всё до 5 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.
Будапешт: триумфы и трагедии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Гастрономическое путешествие по Будапешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • I
    Iryna
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
  • А
    Артем
    1 июня 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
    Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
    читать дальше

    рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Один из лучших гидов
  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Будапешт: топ достопримечательностей Пешта
    Мне все очень понравилось:) увожу с собой положительные эмоции, воспоминания и любовь к Будапешту! Сказочный город!!! ❤️ благодарю за экскурсию и прогулку.
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Будапешту
  2. Буда - путешествие во времени
  3. Пешком по главным местам Будапешта
  4. Увлекательный Будапешт для детей
  5. Интересный Будапешт: история и современность
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Пешеходные" можно забронировать 73 экскурсии от 20 до 267 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 3090 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 73 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 3090 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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