1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Центральный рынок: буйство вкусов и цветов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Одним из лучших мест, где можно изучить повседневную жизнь любой страны и прочувствовать её вкус, является рынок»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKatalina19 января 2024Спасибо, моему брату очень понравилось
- OOlga15 мая 2023Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
- ДДмитрий30 апреля 2023Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и
- ННатали12 января 2022Всегда очень скрупулезно подхожу к выбору гида для девичников, но Валерия покорила наши девичьи сердца ненапряжным, но в тоже время насыщенным женскими штучками маршрутом. Если вам нужна небананальная обзорка, то обращайтесь к Валерии без сомнений!
- ААндрей21 июля 2019Экскурсия очень понравилась
- ААлина13 августа 2016Valerie провела прекрасную экскурсию! Помимо необычных и интересных магазинов, в которых было очень много отличных вещей по доступным ценам, Valerie
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Шопинг»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 160. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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