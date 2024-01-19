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рассказала много интересного о самом городе и его жителях! Так как я не очень хорошо разбираюсь в модных тенденциях, то помощь Valerie была просто неоценима, все вещи, которые она посоветовала, отлично мне подошли! Советую всем, кто хочет пополнить свой гардероб модными и практичными вещами выбирать экскурсию "Венгерский шоппинг в лучших традициях".