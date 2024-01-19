Шопинг в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Будапеште на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венгерский шопинг в лучших традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
125 за всё до 5 чел.
Гастрономическое путешествие по Будапешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Центральный рынок: буйство вкусов и цветов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 8 чел.
Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Одним из лучших мест, где можно изучить повседневную жизнь любой страны и прочувствовать её вкус, является рынок»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Katalina
    19 января 2024
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Спасибо, моему брату очень понравилось
  • O
    Olga
    15 мая 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и
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    культурных интересов. Она замечательный рассказчик. Экскурсия была не заученным текстом, а живым рассказом с множеством отсылок к истории, традициям, культурным событиям и личному опыту. Внимание: ни в коем случае не обедайте перед экскурсией!!!:)

  • Н
    Натали
    12 января 2022
    Венгерский шопинг в лучших традициях
    Всегда очень скрупулезно подхожу к выбору гида для девичников, но Валерия покорила наши девичьи сердца ненапряжным, но в тоже время насыщенным женскими штучками маршрутом. Если вам нужна небананальная обзорка, то обращайтесь к Валерии без сомнений!
  • А
    Андрей
    21 июля 2019
    Венгерский шопинг в лучших традициях
    Экскурсия очень понравилась
  • А
    Алина
    13 августа 2016
    Венгерский шопинг в лучших традициях
    Valerie провела прекрасную экскурсию! Помимо необычных и интересных магазинов, в которых было очень много отличных вещей по доступным ценам, Valerie
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    рассказала много интересного о самом городе и его жителях! Так как я не очень хорошо разбираюсь в модных тенденциях, то помощь Valerie была просто неоценима, все вещи, которые она посоветовала, отлично мне подошли! Советую всем, кто хочет пополнить свой гардероб модными и практичными вещами выбирать экскурсию "Венгерский шоппинг в лучших традициях".

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Шопинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Венгерский шопинг в лучших традициях
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  3. Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 160. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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