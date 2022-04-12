во вторник в 14:00

Что вас ожидает

Центральный рынок: буйство вкусов и цветов

Мы отправимся на Центральный рынок Будапешта, построенный в 19 веке. Полюбуемся его архитектурой с неоготическими элементами и продегустируем местные деликатесы: колбасы, сыры и гусиную печень. Вместе удивимся разнообразию их форм, вкусов, размеров и способов производства. А еще вы услышите занимательные факты и легенды: о милой шерстяной свинке, о «мохнатых венграх» и о бородатом мужчине на дунайской волне.

Пешт и гастрономические специалитеты

Вы неторопливо прогуляетесь по нетуристическим переулкам Старого Пешта, продолжая параллельно знакомиться с самобытной венгерской кухней. Так, мы обязательно попробуем хурку — местную разновидность ливерной колбасы, которую любят бедные и богатые, взрослые и дети. А также отведаем лангош — обжаренную в кипящем масле лепешку. Чаще всего ее подают с чесночным соусом, сметаной и сыром. Завершит наше гастрономическое приключение глоток разливного целебного хунгарика.

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