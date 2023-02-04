во вторник в 14:00

Венгерская кухня - это разнообразие вкусов и ароматов.В рамках гастрономического путешествия по Будапешту вы попробуете жареную лепешку лангош, местные колбасы и сыры.На Центральном рынке, построенном в 19 веке, вас ждут

дегустации и увлекательные истории о местных деликатесах. Прогулка по нетуристическим переулкам Старого Пешта откроет вам новые гастрономические специалитеты, такие как хурка и хунгарик. Дегустация включена в стоимость экскурсии, которую проведет опытный гид. В случае отмены заказа за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата не возвращается

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Центральный рынок: буйство вкусов и цветов

Мы отправимся на Центральный рынок Будапешта, построенный в 19 веке. Полюбуемся его архитектурой с неоготическими элементами и продегустируем местные деликатесы: колбасы, сыры. Вместе удивимся разнообразию их форм, вкусов, размеров и способов производства. А еще вы услышите занимательные факты и легенды: о милой шерстяной свинке, о «мохнатых венграх» и о бородатом мужчине на дунайской волне.

Пешт и гастрономические специалитеты

Вы неторопливо прогуляетесь по нетуристическим переулкам Старого Пешта, продолжая параллельно знакомиться с самобытной венгерской кухней. Так, мы обязательно попробуем хурку — местную разновидность ливерной колбасы, которую любят бедные и богатые, взрослые и дети. А также отведаем лангош — обжаренную в кипящем масле лепешку. Чаще всего ее подают с чесночным соусом, сметаной и сыром. Завершит наше гастрономическое приключение глоток разливного целебного хунгарика.

Организационные детали