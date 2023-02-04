во вторник в 14:00

Вкуснейшая венгерская кухня ждет вас! Попробуйте лангош, колбасы, сыры и хунгарик, прогуливаясь по Центральному рынку и нетуристическим переулкам Пешта
Венгерская кухня - это разнообразие вкусов и ароматов.
В рамках гастрономического путешествия по Будапешту вы попробуете жареную лепешку лангош, местные колбасы и сыры.
На Центральном рынке, построенном в 19 веке, вас ждут читать дальшеуменьшить
дегустации и увлекательные истории о местных деликатесах.
Прогулка по нетуристическим переулкам Старого Пешта откроет вам новые гастрономические специалитеты, такие как хурка и хунгарик. Дегустация включена в стоимость экскурсии, которую проведет опытный гид. В случае отмены заказа за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата не возвращается
Мы отправимся на Центральный рынок Будапешта, построенный в 19 веке. Полюбуемся его архитектурой с неоготическими элементами и продегустируем местные деликатесы: колбасы, сыры. Вместе удивимся разнообразию их форм, вкусов, размеров и способов производства. А еще вы услышите занимательные факты и легенды: о милой шерстяной свинке, о «мохнатых венграх» и о бородатом мужчине на дунайской волне.
Пешт и гастрономические специалитеты
Вы неторопливо прогуляетесь по нетуристическим переулкам Старого Пешта, продолжая параллельно знакомиться с самобытной венгерской кухней. Так, мы обязательно попробуем хурку — местную разновидность ливерной колбасы, которую любят бедные и богатые, взрослые и дети. А также отведаем лангош — обжаренную в кипящем масле лепешку. Чаще всего ее подают с чесночным соусом, сметаной и сыром. Завершит наше гастрономическое приключение глоток разливного целебного хунгарика.
Организационные детали
Дегустация включена в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
2
2
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1
–
Д
Дина
Отдельная благодарность нашему гиду Елене за интересный рассказ, прекрасное настроение, теплый и вкусный прием в снежный день:)
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Илья
Отличная прогулка по центральному Пешту с остановками на разные дегустации. Связующее звено - ликёр Unicum - очень даже помогает восприятию и наслаждению. Огромное дегустационное блюдо колбас, набор сыров, langos, kürtőskalács читать дальшеуменьшить
(известный в славянских языках как трдельник), фуа-гра со стаканчиком Токая, hurka - весьма разнообразный и интересный ассортимент попробованной еды. Масса информации от гида про Венгрию, её историю и культуру, включая полезные рекоммендации, куда сходить и что посмотреть.
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Д
Дмитрий
Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и культурных интересов. Она замечательный рассказчик. Экскурсия была не заученным текстом, а живым рассказом с множеством отсылок к истории, традициям, культурным событиям и личному опыту.
Внимание: ни в коем случае не обедайте перед экскурсией!!!:)
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Olga
Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
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Katalina
Спасибо, моему брату очень понравилось
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Л
Лариса
Прекрасно разрабо анный маршрут. К сожалению подкачала гид, очень простая бедная женщина, которая всё время думала как сэкономить. Ничего интересного не смогла рассказать про рынок, про производство местных деликатесов. Она читать дальшеуменьшить
искренне заботилась о нас туристах на своём уровне. Принесла нарезку вкусных сыров с собой в контейнерах. К сожалению просто деньги на ветер. Самое важное в экскурсии - это отд и впечатления. Лучше самим было погулять по рынку.
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