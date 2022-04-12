во вторник в 14:00

Гастрономическое путешествие по Будапешту

Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне

Мини-группа
Венгерская кухня — империя разнообразных вкусов, совсем не располагающая к аскетизму.

Вы попробуете вкуснейшую жареную лепешку лангош, местные колбасы, сыры и гусиную печень.

Узнаете, что такое хунгарик, неспешно и вкусно проведете время на старинном Центральном рынке и раскроете Будапешт с новой стороны.
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Центральный рынок: буйство вкусов и цветов

Мы отправимся на Центральный рынок Будапешта, построенный в 19 веке. Полюбуемся его архитектурой с неоготическими элементами и продегустируем местные деликатесы: колбасы, сыры и гусиную печень. Вместе удивимся разнообразию их форм, вкусов, размеров и способов производства. А еще вы услышите занимательные факты и легенды: о милой шерстяной свинке, о «мохнатых венграх» и о бородатом мужчине на дунайской волне.

Пешт и гастрономические специалитеты

Вы неторопливо прогуляетесь по нетуристическим переулкам Старого Пешта, продолжая параллельно знакомиться с самобытной венгерской кухней. Так, мы обязательно попробуем хурку — местную разновидность ливерной колбасы, которую любят бедные и богатые, взрослые и дети. А также отведаем лангош — обжаренную в кипящем масле лепешку. Чаще всего ее подают с чесночным соусом, сметаной и сыром. Завершит наше гастрономическое приключение глоток разливного целебного хунгарика.

Организационные детали

  • Дегустация включена в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Центрального рынка
Когда и сколько длится
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник в 14:00

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