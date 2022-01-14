За два часа вы разрушите миф о том, что венгерская кухня начинается и заканчивается гуляшом. Мы прогуляемся по улочкам, рынкам и площадям Пешта, пробуя флагманы венгерского стрит-фуда: лангош, хурку и кюртошкалач. А заодно оценим местные специи, поговорим о хунгарикумах и обсудим нескучные истории Будапешта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лангош, хурка, кюртошкалач

Венгрия может похвастаться отличным выбором уличной еды — и вам предстоит попробовать самое вкусное! Некоторые из этих лакомств можно встретить на рождественских базарах Европы, в Будапеште же они продаются круглый год. Итак, в нашем стрит-меню:

лангош — дрожжевая лепешка с сыром

кюртошкалач — сладкая выпечка

хурка — один из многочисленных видов жареных колбас

А еще совершим вояж на один из городских рынков: полакомимся колбасками и проведем экспресс-знакомство с венгерскими специями и «хунгарикумами».

Нескучная прогулка по Пештской стороне

Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта! Пройдём по пешеходной улице Ваци с величественными фасадами, уютными кафе, галереями и бутиками.

Организационные детали