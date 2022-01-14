За два часа вы разрушите миф о том, что венгерская кухня начинается и заканчивается гуляшом.
Мы прогуляемся по улочкам, рынкам и площадям Пешта, пробуя флагманы венгерского стрит-фуда: лангош, хурку и кюртошкалач. А заодно оценим местные специи, поговорим о хунгарикумах и обсудим нескучные истории Будапешта.
Мы прогуляемся по улочкам, рынкам и площадям Пешта, пробуя флагманы венгерского стрит-фуда: лангош, хурку и кюртошкалач. А заодно оценим местные специи, поговорим о хунгарикумах и обсудим нескучные истории Будапешта.
Описание экскурсии
Лангош, хурка, кюртошкалач
Венгрия может похвастаться отличным выбором уличной еды — и вам предстоит попробовать самое вкусное! Некоторые из этих лакомств можно встретить на рождественских базарах Европы, в Будапеште же они продаются круглый год. Итак, в нашем стрит-меню:
- лангош — дрожжевая лепешка с сыром
- кюртошкалач — сладкая выпечка
- хурка — один из многочисленных видов жареных колбас
А еще совершим вояж на один из городских рынков: полакомимся колбасками и проведем экспресс-знакомство с венгерскими специями и «хунгарикумами».
Нескучная прогулка по Пештской стороне
Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта! Пройдём по пешеходной улице Ваци с величественными фасадами, уютными кафе, галереями и бутиками.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается еда на маршруте: лангош — €4-5, кюртошкалач — €4-5, хурка — €5-10 (в зависимости от вида и продается на вес).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на центральный рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Седьмого января были на этой Экскурсии, когда бронировали не могли себе представить как будет интересно и вкусно! Лена экскурсовод нам понравилась, очень доброжелательная и открытая. Венгерская еда нам зашла👌. Спасибо огромное от всей нашей семьи!!!
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