Охота за стрит-фудом в Будапеште!

Открыть мир венгерской уличной еды на прогулке по знаковым местам Пешта

За 3 часа вы разрушите миф о том, что венгерская кухня начинается и заканчивается гуляшом.

Мы прогуляемся по улочкам, рынкам и площадям Пешта, пробуя флагманы венгерского стрит-фуда: лангош, хурку и кюртошкалач.

А заодно оценим местные специи, поговорим о хунгарикумах и обсудим нескучные истории Будапешта.
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Охота за стрит-фудом в Будапеште!

Что вас ожидает

Лангош, хурка, кюртошкалач

Венгрия может похвастаться отличным выбором уличной еды — и вам предстоит попробовать самое вкусное! Некоторые из этих лакомств можно встретить на рождественских базарах Европы, в Будапеште же они продаются круглый год. Итак, в нашем стрит-меню:

  • лангош — дрожжевая лепешка с сыром
  • кюртошкалач — сладкая выпечка
  • хурка — один из многочисленных видов жареных колбас

А еще совершим вояж на один из городских рынков: полакомимся колбасками и проведем экспресс-знакомство с венгерскими специями и «хунгарикумами».

Нескучная прогулка по Пештской стороне

Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта! Мы заглянем в первое будапештское метро, рассмотрим керамический и фарфоровый фонтаны на площади Надор, зайдем в роскошную базилику Св. Иштвана, полюбуемся Парламентом и зданием Венгерского национального банка. И, разумеется, пройдем по пешеходной улице Ваци с величественными фасадами, уютными кафе, галереями и бутиками.

В финале прогулки в подарок вы получите знаменитый венгерский ликёр Уникум, который изготавливается на основе нескольких десятков трав и выдерживается в дубовых бочках.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается еда на маршруте: лангош — 4-5 евро, кюртошкалач — 4-5 евро, хурка — 5-10 евро (в зависимости от вида и продается на вес).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Парламента, на улице у входа в метро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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