Что вас ожидает

Лангош, хурка, кюртошкалач

Венгрия может похвастаться отличным выбором уличной еды — и вам предстоит попробовать самое вкусное! Некоторые из этих лакомств можно встретить на рождественских базарах Европы, в Будапеште же они продаются круглый год. Итак, в нашем стрит-меню:

лангош — дрожжевая лепешка с сыром

кюртошкалач — сладкая выпечка

хурка — один из многочисленных видов жареных колбас

А еще совершим вояж на один из городских рынков: полакомимся колбасками и проведем экспресс-знакомство с венгерскими специями и «хунгарикумами».

Нескучная прогулка по Пештской стороне

Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта! Мы заглянем в первое будапештское метро, рассмотрим керамический и фарфоровый фонтаны на площади Надор, зайдем в роскошную базилику Св. Иштвана, полюбуемся Парламентом и зданием Венгерского национального банка. И, разумеется, пройдем по пешеходной улице Ваци с величественными фасадами, уютными кафе, галереями и бутиками.

В финале прогулки в подарок вы получите знаменитый венгерский ликёр Уникум, который изготавливается на основе нескольких десятков трав и выдерживается в дубовых бочках.

Организационные детали