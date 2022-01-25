Начнем экскурсию на правом холмистом берегу Дуная, в историческом районе города. По пути поговорим о преданиях, согласно которым евреи жили на территории Венгрии уже в I в. н. э., о тесной связи народа с судьбой страны и первых свидетельствах их поселений в самой Буде. Я покажу молитвенный дом, закрытый больше 400 лет и освященный в 2018 году, расскажу о периоде расцвета общины в Средние века и страшной трагедии 17 века. А также раскрою некоторые тайны Старой Буды.
Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто. Здесь в центре внимания будет три синагоги:
Продолжаем знакомство с Еврейским кварталом. Я покажу необычный памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, спасшему более 60 000 евреев Будапешта. На улице Кирай вы погрузитесь в антуражный мир руин-пабов, кафе, ресторанов и клубов. Выйдем на самую тусовочную улицу города — Казинци, где кроме найтлайф заведений есть блошиный рыночек. А в кошерной кондитерской на улице Вешшелени вы сможете попробовать авторскую версию десерта венгерских евреев — флодни, предмет особой гордости всех венгров.
Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто. Это один из самых сильных и печальных памятников мира.
Входные билеты в синагогу не входят в стоимость экскурсии.