Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодную погоду и ранние сумерки.

Еврейские кварталы Будапешта - это место, где культура и история переплетаются в уникальном симбиозе. Здесь можно увидеть крупнейшую в Европе синагогу, погрузиться в атмосферу руин-пабов и блошиных рынков, а также попробовать легендарный десерт флодни. Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам, связанным с еврейской общиной, и знакомство с архитектурными шедеврами. Это уникальная возможность понять, какое место заняли евреи в истории Будапешта

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старая Буда: путешествие в глубь веков

Начнем экскурсию на правом холмистом берегу Дуная, в историческом районе города. По пути поговорим о преданиях, согласно которым евреи жили на территории Венгрии уже в I в. н. э., о тесной связи народа с судьбой страны и первых свидетельствах их поселений в самой Буде. Я покажу молитвенный дом, закрытый больше 400 лет и освященный в 2018 году, расскажу о периоде расцвета общины в Средние века и страшной трагедии 17 века. А также раскрою некоторые тайны Старой Буды.

Синагоги Пешты

Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто. Здесь в центре внимания будет три синагоги:

Большая Синагога на улице Догань . Как лицензированный гид я лично проведу для вас экскурсию по крупнейшей синагоге Европы. Вы познакомитесь с историей ее основания, осмотрите впечатляющие фасады и интерьеры. На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста.

. Как лицензированный гид я лично проведу для вас экскурсию по крупнейшей синагоге Европы. Вы познакомитесь с историей ее основания, осмотрите впечатляющие фасады и интерьеры. На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста. Синагога на улице Себастиана Румбаха . Также в программе шедевр религиозной архитектуры, созданный в конце 19 века известным австрийским архитектором Отто Вагнером.

. Также в программе шедевр религиозной архитектуры, созданный в конце 19 века известным австрийским архитектором Отто Вагнером. Ортодоксальная синагога на улице Казинци. Вы осмотрите постройку начала 20 века в стиле сецессион, а во дворе синагоги — традиционный штетль (посёлок) с кошерными магазином, рестораном и послеобеденной школой.

Руин-пабы, блошиный рынок и кошерная кондитерская

Продолжаем знакомство с Еврейским кварталом. Я покажу необычный памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, спасшему более 60 000 евреев Будапешта. На улице Кирай вы погрузитесь в антуражный мир руин-пабов, кафе, ресторанов и клубов. Выйдем на самую тусовочную улицу города — Казинци, где кроме найтлайф заведений есть блошиный рыночек. А в кошерной кондитерской на улице Вешшелени вы сможете попробовать авторскую версию десерта венгерских евреев — флодни, предмет особой гордости всех венгров.

Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто. Это один из самых сильных и печальных памятников мира.

Организационные детали

Входные билеты в синагогу не входят в стоимость экскурсии.