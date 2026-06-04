Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
Еврейские кварталы Будапешта - это место, где культура и история переплетаются в уникальном симбиозе.
Здесь можно увидеть крупнейшую в Европе синагогу, погрузиться в атмосферу руин-пабов и блошиных рынков, а также попробовать легендарный десерт флодни.
Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам, связанным с еврейской общиной, и знакомство с архитектурными шедеврами. Это уникальная возможность понять, какое место заняли евреи в истории Будапешта
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодную погоду и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большая Синагога на улице Догань
Синагога на улице Себастиана Румбаха
Ортодоксальная синагога на улице Казинци
Мемориал жертвам Холокоста
Описание экскурсии
Старая Буда: путешествие в глубь веков
Начнем экскурсию на правом холмистом берегу Дуная, в историческом районе города. По пути поговорим о преданиях, согласно которым евреи жили на территории Венгрии уже в I в. н. э., о тесной связи народа с судьбой страны и первых свидетельствах их поселений в самой Буде. Я покажу молитвенный дом, закрытый больше 400 лет и освященный в 2018 году, расскажу о периоде расцвета общины в Средние века и страшной трагедии 17 века. А также раскрою некоторые тайны Старой Буды.
Синагоги Пешты
Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто. Здесь в центре внимания будет три синагоги:
Большая Синагога на улице Догань. Как лицензированный гид я лично проведу для вас экскурсию по крупнейшей синагоге Европы. Вы познакомитесь с историей ее основания, осмотрите впечатляющие фасады и интерьеры. На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста.
Синагога на улице Себастиана Румбаха. Также в программе шедевр религиозной архитектуры, созданный в конце 19 века известным австрийским архитектором Отто Вагнером.
Ортодоксальная синагога на улице Казинци. Вы осмотрите постройку начала 20 века в стиле сецессион, а во дворе синагоги — традиционный штетль (посёлок) с кошерными магазином, рестораном и послеобеденной школой.
Руин-пабы, блошиный рынок и кошерная кондитерская
Продолжаем знакомство с Еврейским кварталом. Я покажу необычный памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, спасшему более 60 000 евреев Будапешта. На улице Кирай вы погрузитесь в антуражный мир руин-пабов, кафе, ресторанов и клубов. Выйдем на самую тусовочную улицу города — Казинци, где кроме найтлайф заведений есть блошиный рыночек. А в кошерной кондитерской на улице Вешшелени вы сможете попробовать авторскую версию десерта венгерских евреев — флодни, предмет особой гордости всех венгров.
Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто. Это один из самых сильных и печальных памятников мира.
Организационные детали
Входные билеты в синагогу не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1721 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Vladimir
Прекрасная экскурсия для всех интересующихся еврейской историей. Анжелика, глубоко профессиональный гид и прекрасный рассказчик. 4 часа, проведённые вместе, выстроили стройную картину истории евреев на территории Венгрии с X века до наших дней. Спасибо!
Анжелика
Ответ организатора:
Уважаемые Владимир и Алла! Благодарю за ваш отзыв! Я очень рада, что проведенная мной экскурсия вам понравилась! Большое спасибо за высокую оценку моих стараний!
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Ю
Юрий
Спасибо за очень интересную экскурсию. Узнали очень много нового и неожиданного, что дало другое понимание еврейской истории в Венгрии. Прекрасная подача информации.
Анжелика
Ответ организатора:
Благодарю за Ваш отзыв, Юрий! Очень рада, что экскурсия Вам понравилась! Мне было приятно познакомиться и работать для Вас!
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З
Зоя
Tour was excellent. Angelika tour guide was amazing. Highly recommend to everyone. Great service.
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Ирина
Анжелика - опытный гид, интересный рассказчик и очень душевный человек. Мы с дочерью посетили вместе с Анжеликой первый еврейский квартал в Буде и современный район в Пеште, полюбовались самой красивой синагогой, узнали много интересного и трагичного о жизни еврейских жителей Будапешта. Экскурсия прошла на одном дыхании, 4 часа пролетели незаметно, нам очень понравилось. Огромное спасибо, Анжелика! До новых встреч!
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И
Иосиф
Все было очень интересно и познавательно. Экскурсия прошла как одно мгновение. Большое спасибо гиду и рекомендую ее всем.
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Y
Yuriy
Мы с Анжеликой провели 2 полных дня насыщенных и увлекательных путешествий в историю древней и современной Венгрии. Многовековая история еврейского народа была освещена с любовью и грустью. Встреча с таким читать дальшеуменьшить
экскурсоводам как Анжелика это большая удача. Анжелика очень интеллигентный, тонко чувствующий, знающий человек. Мы были с ней на одной волне проживая счастливые и трагические события Венгрии. Её глубочайшие знания, умение рассказать и показать покорили нас. Спасибо большое за два светлых дня.