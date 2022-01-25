Еврейский Будапешт

Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев

Индивидуально
для 7 чел.
Еврейские кварталы — всегда особые районы, где веками автономно сохраняется культура, вплетаясь в судьбу города.

Я покажу, какое место заняли еврейские общины в сердце Будапешта.

Будут рассказы о лучших и самых мрачных страницах в их истории, архитектура трех синагог, включая крупнейшую в Европе, а еще антураж руин-пабов с блошиными рынками и легендарный десерт флодни!
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
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Что вас ожидает

Старая Буда: путешествие в глубь веков

Начнем экскурсию на правом холмистом берегу Дуная, в историческом районе города. По пути поговорим о преданиях, согласно которым евреи жили на территории Венгрии уже в I в. н. э., о тесной связи народа с судьбой страны и первых свидетельствах их поселений в самой Буде. Я покажу молитвенный дом, закрытый больше 400 лет и освященный в 2018 году, расскажу о периоде расцвета общины в Средние века и страшной трагедии 17 века. А также раскрою некоторые тайны Старой Буды.

Синагоги Пешты

Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто. Здесь в центре внимания будет три синагоги:

  • Большая Синагога на улице Догань. Как лицензированный гид я лично проведу для вас экскурсию по крупнейшей синагоге Европы. Вы познакомитесь с историей ее основания, осмотрите впечатляющие фасады и интерьеры. На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста.
  • Синагога на улице Себастиана Румбаха. Также в программе шедевр религиозной архитектуры, созданный в конце 19 века известным австрийским архитектором Отто Вагнером.
  • Ортодоксальная синагога на улице Казинци. Вы осмотрите постройку начала 20 века в стиле сецессион, а во дворе синагоги — традиционный штетль (посёлок) с кошерными магазином, рестораном и послеобеденной школой.

Руин-пабы, блошиный рынок и кошерная кондитерская

Продолжаем знакомство с Еврейским кварталом. Я покажу необычный памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, спасшему более 60 000 евреев Будапешта. На улице Кирай вы погрузитесь в антуражный мир руин-пабов, кафе, ресторанов и клубов. Выйдем на самую тусовочную улицу города — Казинци, где кроме найтлайф заведений есть блошиный рыночек. А в кошерной кондитерской на улице Вешшелени вы сможете попробовать авторскую версию десерта венгерских евреев — флодни, предмет особой гордости всех венгров.

Прогулка завершится на набережной Дуная, у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто. Это один из самых сильных и печальных памятников мира.

Организационные детали

Входные билеты в синагогу не входят в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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