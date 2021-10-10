Полностью оправдывающий свое название полуостров Тихань (говорят, что этот топоним как раз и произошел от славянского «тишь») является жемчужиной озера Балатон, ведь помимо того, что отсюда в тишине и спокойствии можно насладиться панорамой озера (сам остров вдается в озеро на 5 километров, разделяя его на две неравные части, в одном месте можно увидеть самый узкий участок Балатона – расстояние до противоположного берега составит всего 1,5 км), здесь же можно посетить живописную фольклорную деревню и основанное королем Андрашем Первым старинное аббатство 11 века (сохранившийся документ об основании аббатства, несмотря на то, что он на латыни и имеет только около 100 венгерских слов, считается древнейшим памятником венгерского языка).

На берегах Балатона расположено множество городов. Кестхей, следующая остановка на этом маршруте, является самым древним из них, однако известность пришла к этому городу сравнительно недавно, когда в 18 веке граф Фештетич основал здесь дворец. Дворец Фештетичей является одной из самых больших усадеб в Венгрии и основной достопримечательностью Кестхея – парково-дворцовый ансамбль поражает своей масштабностью.

Крупнейшим городом на берегах озера Балатон является популярный еще с 19 века курорт Балатонфюред – целебные минеральные источники в сочетании с возможностями для купания в озере привлекали и продолжают привлекать множество гостей. Курорт славится своей кардиологической базой. Почти все строения в Балатонфюреде охраняются как памятники архитектуры.

Рядом с озером Балатон находится другое озеро – самое большое термальное озеро в Европе Хевиз (47 500 м2). Температура воды здесь около 24 градусов зимой и около 36 летом. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. Целебные воды Хевиза предоставили возможность для развития крупного бальнеологического курорта. Термальное купание – прекрасное завершение насыщенного дня.

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности.