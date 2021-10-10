Экскурсия на Балатон и в Хевиз

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.6
51 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз
Экскурсия на Балатон и в Хевиз

Что вас ожидает 🤩

  • Полуостров Тихань
  • Дворец Фештетичей
  • Курорт Балатонфюред
  • Термальное озеро Хевиз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Полностью оправдывающий свое название полуостров Тихань (говорят, что этот топоним как раз и произошел от славянского «тишь») является жемчужиной озера Балатон, ведь помимо того, что отсюда в тишине и спокойствии можно насладиться панорамой озера (сам остров вдается в озеро на 5 километров, разделяя его на две неравные части, в одном месте можно увидеть самый узкий участок Балатона – расстояние до противоположного берега составит всего 1,5 км), здесь же можно посетить живописную фольклорную деревню и основанное королем Андрашем Первым старинное аббатство 11 века (сохранившийся документ об основании аббатства, несмотря на то, что он на латыни и имеет только около 100 венгерских слов, считается древнейшим памятником венгерского языка).

На берегах Балатона расположено множество городов. Кестхей, следующая остановка на этом маршруте, является самым древним из них, однако известность пришла к этому городу сравнительно недавно, когда в 18 веке граф Фештетич основал здесь дворец. Дворец Фештетичей является одной из самых больших усадеб в Венгрии и основной достопримечательностью Кестхея – парково-дворцовый ансамбль поражает своей масштабностью.

Крупнейшим городом на берегах озера Балатон является популярный еще с 19 века курорт Балатонфюред – целебные минеральные источники в сочетании с возможностями для купания в озере привлекали и продолжают привлекать множество гостей. Курорт славится своей кардиологической базой. Почти все строения в Балатонфюреде охраняются как памятники архитектуры.

Рядом с озером Балатон находится другое озеро – самое большое термальное озеро в Европе Хевиз (47 500 м2). Температура воды здесь около 24 градусов зимой и около 36 летом. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. Целебные воды Хевиза предоставили возможность для развития крупного бальнеологического курорта. Термальное купание – прекрасное завершение насыщенного дня.

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед с вином и входные билеты в аббатство
Что не входит
  • Входные билеты для купания на термальном озере в Хевизе оплачиваются дополнительно (3 часа - 9 Евро)
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 07:30

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 51 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
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3
3
2
2
1
S
10 окт 2021
Экскурсии хорошо организованы, продуманы. Замечательный гид-экскурсовод - Вера, человек неравнодушный к своей работе, к людям. Комфортабельный автобус, удачно спланирован маршрут, достаточно познавательной и интересной информации о достопримечательностях. Прекрасный обед был завершением поездки. Спасибо за прекрасно проведенное время.
S
8 окт 2021
Экскурсия мне и дочери очень понравилась. Гид много и интересно рассказывал о Венгрии и о Балатоне. Помог с выбором подарков домой, за что очень ей благодарны.
Экскурсия мне и дочери очень понравилась. Гид много и интересно рассказывал о Венгрии и о Балатоне.
Е
19 сен 2021
Экскурсия была замечательная!!! Красота и великолепие. Особенно хотелось бы отметить гида из фирмы "1000 дорог" Светлану, которая проводила экскурсию 16.09. сразу видно, что человек-настоящий профессионал своего дела. Все четко, даёт ответы на любые вопросы. Экскурсию ведет как настоящий актёр! (А нам есть с чем сравнить, путешествуем давно!). На обратном пути мы услышали шикарные венгерские стихи. Особой радостью стало то, что 18.09 на экскурсии в Излучину Дуная у нас также была Светлана!!! Огромное спасибо, мы в восторге!!!
Я
1 мар 2020
Отличная поездка. Экскурсоводу Вере большое спасибо! Ее энергия и неутомимость поражают. До новых встреч!
В
5 янв 2020
Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…
Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…Экскурсия оставила только самые положительные эмоции.. Большое спасибо…
G
20 дек 2019
Анджела лучший экскурсовод. Хорошая подача материала, контроль за группой.
Е
12 ноя 2019
Очень понравилось!!! Озеро Балатон прекрасно. Гид Вера супер, ей отдельное огромное спасибо. Просьба к Tez TOUR указать, что при покупке билета на термальное озеро Хевиз оплата только в форинтах или с банковской карты, но если платишь в форинтах то гид группу ведет без очереди, а если с карты, то надо стоять в общей очереди
Ю
12 сен 2019
Прекрасные места, красивые пейзажи. Экскурсия очень насыщенная. Для тех, кто впервые в этих местах, такая ознакомительная экскурсия может быть интересной. Хотелось провести больше времени на Балатоне, полюбоваться прекрасными видами и проникнуться атмосферой Тихани.
Нам очень повезло с гидом. Светлана проявляла большой профессионализм: была очень предупредительной, всегда находила время для каждого в группе.
A
23 авг 2019
Бесполезно потраченное время. Большее время провели в дороге. Хотели посмотреть Балатон и дворец Фештичей, но мимо них только пробежали. В Хевизе вместо 3-х я, только 2. Лучше бы дали время на Балатон.
О
9 июля 2019
Все было бы классно, но экскурсия подходит для людей 65+, местами скучно, лучше отдельно ехать на пляжи Балатона и своим ходом добраться на Хевиз. Классно, что заехали на Балатон и Тихань, безумно красивые места и обед был очень вкусным, фотки получились красивые: это все плюсы. Что касается экскурсионноно сопровождения, то оно совершенно обычное, аудиогид не намного хуже. Советую пенсионерам, моя бабушка была бы в полном восторге.
в
2 июля 2019
Красивое озеро, но лучше самостоятельно посвятить 2-3 дня и нормально отдохнуть. Хевиз -для лечения,для востановления сил,а на 2 часа повисеть в термальной воде среди тортилл в спасательных кругах,не понимаю,если только для галочки,что я здесь был. Не обязательная экскурсия, для общего развития,длительные переезды.
А
2 июля 2019
Все очень понравилось,только маловато времени,чтобы полюбоваться красотами Балатона.
M
28 июня 2019
Экскурсия на оз. Балатон и оз. Хевиз оставила очень приятные воспоминания). Работа экскурсовода Елена достойна всяческих похвал. Мы получили много новой интересной информации. Елена излагала материал интересно, разбавляя его шутками и интересными историческими казусами. Посетили прекрасные места и небольшие курортные городки на северной стороне Балатона, аббатство на полуострове Тихань и оз. Хевиз. Экскурсия соответствует описанию, но… для тех, кто собирается ехать, нужно иметь ввиду, что пребывание на оз. Хевиз фактически будет не 3 часа, а меньше двух. Хотелось, конечно, побыть в этом прекрасном месте еще часок. Но несмотря на это, экскурсия стоит того, чтобы ее посетить. И в этом большая заслуга принимающей венгерской стороны "1000 дорог" и экскурсовода Елены. Большое спасибо за экскурсию.
Н
17 июня 2019
Экскурсия понравится всем, кто не любит сидеть на месте и любит увидеть новые места! Ехать не так уж и близко, но Балатон этого стоит! Но искупаться будет возможность лишь на озере Хевиз. Правда искупаться - не совсем верно, скорее принять ванну, потому что вода там исцеляющая, как говорят. Рекомендую обязательно взять круг (там есть прокат), чтобы зависнуть там как поплавок и висеть положенные полчаса за раз. Просто плавать жарковато, так оно очень теплое. Не забудьте взять с собой все купальные принадлежности, включая полотенце, так как там только прокат. Обед поздний, но вкусный, мне понравился. Гид заботилась о нас всю дорогу. И конечно, много новой интересной информации о истории Венгрии и о посещаемых местах.
Е
31 мая 2019
Очень понравилось!!! Озеро Балатон даже в плохую погоду прекрасное… немного продрогли, но смогли отогреться в бальнеологической водичке Хевизе. Гид Вера обворожительная очень эмоциональная и энергичная, с ней точно скучно не будет!!!
Очень понравилось!!! Озеро Балатон даже в плохую погоду прекрасное… немного продрогли, но смогли отогреться в бальнеологической
Ещё 36 отзывов

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