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Трансфер из Будапешта в Хевиз

Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Путешествие из Будапешта в Хевиз может быть легким и приятным с правильным трансфером.

Вас ожидает встреча в аэропорту или по указанному адресу, выбор автомобилей от легковых до туристических автобусов, а также
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дополнительные услуги, такие как детские кресла.

Бесплатное ожидание, встреча с табличкой, предоставление контактов для связи и учет особенностей вашего багажа - все это делает наш трансфер идеальным выбором для путешественников, стремящихся к комфорту и надежности

4.9
6 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🕒 Экономия времени
  • 👶 Детские кресла бесплатно
  • 📞 Русскоязычная поддержка
  • 🧳 Помощь с багажом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера из Будапешта в Хевиз - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и минимальная загруженность дорог делают поездку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, трансфер возможен, но стоит учитывать вероятность снегопадов и более загруженные дороги. Однако даже в это время можно насладиться поездкой, если заранее учесть погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз

Что можно увидеть

  • Будапешт
  • Хевиз

Описание трансфер

Организационные детали

Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:

  • 1-3 чел. — легковой автомобиль
  • 1-7 чел. — микроавтобус
  • 1-20 чел. — автобус Спринтер
  • 1-55 чел. — туристический автобус

Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса: Mercedes S class, V class или Sprinter LUX Jet. Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение.

Встреча пассажиров (в городе)

  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут
  • Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу

Встреча пассажиров (в аэропорту)

  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час
  • Водитель встретит вас с табличкой в зале прилета

Багаж

  • Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
  • На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
  • Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать

Если путешествуете с ребёнком

  • Ребёнок любого возраста считается пассажиром
  • Ребёнок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребёнка
  • Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (€5 за кресло)
  • При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребёнка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Анастасия
Спасибо большое! Все организовано замечательно!
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Л
Все было сделано по плану, водитель опытный, поездка прошла без сбоев. Спасибо!
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С
Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.
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A
Обычный трансфер, все прошло нормально
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К
Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.
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Л
Все было супер!!. Спасибо!
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