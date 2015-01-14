Трансфер из Будапешта в Хевиз

С комфортом и быстро добраться из города/аэропорта до термального курорта — или обратно

Индивидуально
для 3 чел.
Будапешт и Хевиз разделяют почти 200 км — с нашим трансфером вы доберетесь из города в город без волнений.

Наш водитель встретит вас по указанному адресу или в аэропорту.

Будем рады предоставить вам машины и автобусы различной категории и вместимости, обеспечим детскими креслами и довезем до нужной локации.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Трансфер из Будапешта в Хевиз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:

  • 1-3 чел. — легковой автомобиль
  • 1-7 чел. — микроавтобус
  • 1-16 чел. — автобус Спринтер
  • 1-49 чел. — туристический автобус

Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса: Mercedes S class, V class или Sprinter LUX Jet.

Встреча пассажиров (в городе)

  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут
  • Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу

Встреча пассажиров (в аэропорту)

  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час
  • Место встречи зависит от класса заказанного трансфера:
    — стандарт или автобус: водитель ждет на парковке аэропорта и подъезжает к терминалу по звонку
    — представительский класс: водитель встретит вас с табличкой в зале прилета
  • Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж: либо на телефон диспетчера (говорит по-русски), либо водителю. Телефоны мы сообщим дополнительно после заказа.
  • Обязательно проверьте правильность номера вашего телефона, указанного в заказе: водитель отправит вам сообщение на этот номер
  • При заказе автомобиля класса стандарт возможна встреча пассажиров с табличкой в зале прилета, в этом случае необходимо доплатить за парковку: 10€/30 минут ожидания

Багаж

  • Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
  • На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
  • Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать

Если путешествуете с ребенком

  • Ребенок любого возраста считается пассажиром
  • Ребенок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребенка
  • Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (5€ за кресло)
  • При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребенка

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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