Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:
1-3 чел. — легковой автомобиль
1-7 чел. — микроавтобус
1-16 чел. — автобус Спринтер
1-49 чел. — туристический автобус
Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса: Mercedes S class, V class или Sprinter LUX Jet.
Встреча пассажиров (в городе)
В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут
Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу
Встреча пассажиров (в аэропорту)
В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час
Место встречи зависит от класса заказанного трансфера: — стандарт или автобус: водитель ждет на парковке аэропорта и подъезжает к терминалу по звонку — представительский класс: водитель встретит вас с табличкой в зале прилета
Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж: либо на телефон диспетчера (говорит по-русски), либо водителю. Телефоны мы сообщим дополнительно после заказа.
Обязательно проверьте правильность номера вашего телефона, указанного в заказе: водитель отправит вам сообщение на этот номер
При заказе автомобиля класса стандарт возможна встреча пассажиров с табличкой в зале прилета, в этом случае необходимо доплатить за парковку: 10€/30 минут ожидания
Багаж
Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать
Если путешествуете с ребенком
Ребенок любого возраста считается пассажиром
Ребенок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребенка
Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (5€ за кресло)
При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребенка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!