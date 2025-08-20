Путешествие из Будапешта в Хевиз может быть легким и приятным с правильным трансфером.
Вас ожидает встреча в аэропорту или по указанному адресу, выбор автомобилей от легковых до туристических автобусов, а также
Вас ожидает встреча в аэропорту или по указанному адресу, выбор автомобилей от легковых до туристических автобусов, а также
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🕒 Экономия времени
- 👶 Детские кресла бесплатно
- 📞 Русскоязычная поддержка
- 🧳 Помощь с багажом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для трансфера из Будапешта в Хевиз - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и минимальная загруженность дорог делают поездку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, трансфер возможен, но стоит учитывать вероятность снегопадов и более загруженные дороги. Однако даже в это время можно насладиться поездкой, если заранее учесть погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Будапешт
- Хевиз
Описание трансфер
Организационные детали
Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:
- 1-3 чел. — легковой автомобиль
- 1-7 чел. — микроавтобус
- 1-20 чел. — автобус Спринтер
- 1-55 чел. — туристический автобус
Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса: Mercedes S class, V class или Sprinter LUX Jet. Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение.
Встреча пассажиров (в городе)
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут
- Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу
Встреча пассажиров (в аэропорту)
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час
- Водитель встретит вас с табличкой в зале прилета
Багаж
- Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
- На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
- Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать
Если путешествуете с ребёнком
- Ребёнок любого возраста считается пассажиром
- Ребёнок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребёнка
- Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (€5 за кресло)
- При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое! Все организовано замечательно!
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Л
Все было сделано по плану, водитель опытный, поездка прошла без сбоев. Спасибо!
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С
Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.
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A
Обычный трансфер, все прошло нормально
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К
Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.
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Л
Все было супер!!. Спасибо!
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