Путешествие из Будапешта в Хевиз может быть легким и приятным с правильным трансфером.Вас ожидает встреча в аэропорту или по указанному адресу, выбор автомобилей от легковых до туристических автобусов, а также

дополнительные услуги, такие как детские кресла. Бесплатное ожидание, встреча с табличкой, предоставление контактов для связи и учет особенностей вашего багажа - все это делает наш трансфер идеальным выбором для путешественников, стремящихся к комфорту и надежности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера из Будапешта в Хевиз - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и минимальная загруженность дорог делают поездку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, трансфер возможен, но стоит учитывать вероятность снегопадов и более загруженные дороги. Однако даже в это время можно насладиться поездкой, если заранее учесть погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.