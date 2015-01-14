Будапешт и Хевиз разделяют почти 200 км — с нашим трансфером вы доберетесь из города в город без волнений.



Наш водитель встретит вас по указанному адресу или в аэропорту.



Будем рады предоставить вам машины и автобусы различной категории и вместимости, обеспечим детскими креслами и довезем до нужной локации.