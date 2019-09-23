2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Живописный и познавательный путь

Дорога пройдет по северному берегу озера Балатон — по холмам и горкам, на которых раскинулись виноградники и фруктовые сады, мимо руин крепостей, вдоль базальтовых скал. И пока вы будете любоваться природой Венгрии, гид расскажет о ее истории, о королевских династиях и об интересных местах по пути — например, о Секешфехерваре, первой столице государства.

Старина и роскошь курорта Балатонфюред

В Балатонфюреде, первом в стране лечебном городе-курорте, вы погрузитесь в его аристократичную атмосферу, гуляя по набережной с вековыми платанами. Представите, как в 19 веке здесь отдыхали знаменитости, узнаете о престижной парусной регате и о появлении мемориального парка. А также, конечно, раскроете секрет источников Балатонфюреда и попьете этой целебной воды.

Игрушечные домики полуострова Тихань

Вторая остановка — уединенный Тихань, где вы сразу увидите башни старинного бенедиктинского аббатства. Его заложил венгерский король Андраш I, чья жена Анастасия была дочерью Ярослава Мудрого. По легенде она дала название полуострову, когда, приехав сюда, воскликнула: «Какая Тихонь!». Вы очаруетесь этим городком, гуляя мимо домов с камышовыми крышами и сувенирных лавок местных ремесленников. А летом попадете на красочный фестиваль лаванды!

Кестхей — старейший город Балатона

Кестхей славится как место, где и сегодня чувствуется атмосфера провинциального городка XIX века. Столетиями он развивался благодаря семье Фештетичей. Вы увидите их роскошный барочный дворец и узнаете о заслугах этого богатого венгерского рода.

Хевиз — город-купальня, утопающий в зелени

Кульминацией путешествия станет городок Хевиз, а точнее одноименное озеро — крупнейший термальный водоем мира, который притягивал путешественников с середины 17 века. Вы узнаете, в чем уникальность его вод, и оцените их чудодейственную силу.